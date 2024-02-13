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Клубы потратили 1,46 млрд долларов в зимнее трансферное окно

вчера, 17:59

Общие расходы клубов на трансферы в мужском футболе в минувшем месяце составили 1,46 млрд долларов, сообщает пресс-служба ФИФА.

Это второй по величине показатель за всю историю зимних трансферных окон.

По данным Международной федерации футбола, в январе 2024 года было осуществлено 4716 международных переходов, что на 0,6% больше, чем было в 2023-м.

Общие расходы клубов в первый месяц нынешнего года оказались на 8,2% ниже показателей 2023-го, но по-прежнему находятся на втором месте за всю историю.

Возглавили таблицу расходов на международные трансферы клубы из Франции — общие затраты составили 291,9 млн долларов, это вдвое больше, чем в прошлый раз. Траты английских команд в январе сократились почти на 80% в сравнении с январём прошлого года.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 21:38
Столько денег в окно...ужас)...
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:21
Еще бы опубликовали список или таблицы кто и сколько потратил...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:19
"Перемен! — требуют наши сердца,
Перемен! — требуют наши глаза,"...)
shur
shur
вчера в 18:48
...пойду посмотрю, пенсия не пришла, сравнить бы надо!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:22
Это англичане с саудитами молчали, а то цена была бы намного больше)
Гость
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