Клубы потратили 1,46 млрд долларов в зимнее трансферное окно

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вчера, 17:59

Общие расходы клубов на трансферы в мужском футболе в минувшем месяце составили 1,46 млрд долларов, сообщает пресс-служба ФИФА .

Это второй по величине показатель за всю историю зимних трансферных окон.

По данным Международной федерации футбола, в январе 2024 года было осуществлено 4716 международных переходов, что на 0,6% больше, чем было в 2023-м.

Общие расходы клубов в первый месяц нынешнего года оказались на 8,2% ниже показателей 2023-го, но по-прежнему находятся на втором месте за всю историю.

Возглавили таблицу расходов на международные трансферы клубы из Франции — общие затраты составили 291,9 млн долларов, это вдвое больше, чем в прошлый раз. Траты английских команд в январе сократились почти на 80% в сравнении с январём прошлого года.