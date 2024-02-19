Мбаппе подал заявку на регистрацию новых товарных знаков

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вчера, 23:38

Нападающий ПСЖ намерен зарегистрировать в качестве товарных знаков свою фамилию, а также традиционное празднование голов в виде жеста со скрещенными руками.

По информации источника, соответствующий запрос был оформлен через парижскую юридическую фирму в ведомстве интеллектуальной собственности Евросоюза 8 февраля.

Ранее агентство уже зарегистрировало 7 товарных знаков для футболиста «Пари Сен-Жермен», которые в основном касались имени и фамилии, а также инициалов. Теперь речь идёт об использовании нового термина «Мбаппе».