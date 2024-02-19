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ГлавнаяНовостиВокруг футболаФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе подал заявку на регистрацию новых товарных знаков

вчера, 23:38

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе намерен зарегистрировать в качестве товарных знаков свою фамилию, а также традиционное празднование голов в виде жеста со скрещенными руками.

По информации источника, соответствующий запрос был оформлен через парижскую юридическую фирму в ведомстве интеллектуальной собственности Евросоюза 8 февраля.

Ранее агентство уже зарегистрировало 7 товарных знаков для футболиста «Пари Сен-Жермен», которые в основном касались имени и фамилии, а также инициалов. Теперь речь идёт об использовании нового термина «Мбаппе».

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Все комментарии
therapy
therapy
сегодня в 06:59
Скоро дышать рядом с ними будет нельзя.
4uygq2at4umq
4uygq2at4umq
сегодня в 06:43
Ну очень жадный негритенок оказался. Да еще и тщеславный.
112910415
112910415
сегодня в 06:01
в случае внезапной нищеты это его спасёт !
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 03:41
Короче говоря, о футболе мбаппе уже не думает.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:54
Ну и , что бизнес и ни чего личного?)
Гость
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