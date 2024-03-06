Стало известно, когда ПСЖ объявит об уходе Мбаппе

В ПСЖ уверены в том, что нападающий Килиан Мбаппе покинет клуб. Официальное заявление ожидается, как только игрок закончит свои переговоры с «Реалом», которые близки к завершению.
Ранее информацию об уходе Мбаппе подтвердил главный тренер парижан Луис Энрике.
Напомним, 25-летний форвард сборной Франции является самым результативным игроком текущего сезона.
Значит ещё долго будут нас баловать новостями о переходе Мбаппе в Реал. По крайней мере до конца сезона, не раньше. А если не договорятся? Может же быть такое.)
А пока Мбаппе тянет резину с переходом, другая звезда новостных веток проводит время под "домашним арестом" в ночном клубе, в Дубае, в компании со своей новой пассией.
Значит ещё долго будут нас баловать новостями о переходе Мбаппе в Реал. По крайней мере до конца сезона, не раньше. А если не договорятся? Может же быть такое.)
А пока Мбаппе тянет резину с переходом, другая звезда новостных веток проводит время под "домашним арестом" в ночном клубе, в Дубае, в компании со своей новой пассией.
или ... (?!)
или ... (?!)