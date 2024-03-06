Стало известно, когда ПСЖ объявит об уходе Мбаппе

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сегодня, 11:57

В ПСЖ уверены в том, что нападающий покинет клуб. Официальное заявление ожидается, как только игрок закончит свои переговоры с «Реалом», которые близки к завершению.

Ранее информацию об уходе Мбаппе подтвердил главный тренер парижан Луис Энрике.

Напомним, 25-летний форвард сборной Франции является самым результативным игроком текущего сезона.