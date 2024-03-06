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Стало известно, когда ПСЖ объявит об уходе Мбаппе

сегодня, 11:57

В ПСЖ уверены в том, что нападающий Килиан Мбаппе покинет клуб. Официальное заявление ожидается, как только игрок закончит свои переговоры с «Реалом», которые близки к завершению.

Ранее информацию об уходе Мбаппе подтвердил главный тренер парижан Луис Энрике.

Напомним, 25-летний форвард сборной Франции является самым результативным игроком текущего сезона.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 12:45
" ........................как только игрок закончит свои переговоры с Реалом............."
Значит ещё долго будут нас баловать новостями о переходе Мбаппе в Реал. По крайней мере до конца сезона, не раньше. А если не договорятся? Может же быть такое.)
А пока Мбаппе тянет резину с переходом, другая звезда новостных веток проводит время под "домашним арестом" в ночном клубе, в Дубае, в компании со своей новой пассией.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:43
Что-то мне кажется, что мамаше привезут Газельку денег и он останется в ПСЖ.
112910415
112910415
сегодня в 12:31
интриги, впрочем, уже нет !
или ... (?!)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:04
После сезона он объявит а сейчас уже не знают, что придумать.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:58
Плюнул бы Реал на негра и переключился на Холанда.
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