Фил Фоден может перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден может продолжить карьеру в «Реале».
Мадридский клуб делает всё возможное, чтобы убедить игрока совершить переход. Джуни Калафат, главный скаут «Реала», пытается осуществить эту сделку.
Чтобы заполучить Фодена, «Реалу» придется заплатить 100 млн фунтов стерлингов за трансфер.
Мадридский Реал скорее всего потеряет летом Модрича, а значит игрок в центр поля им будет нужен, плюс через год уйдет и Кроос( а может и этим летом уйдет), и вот тогда уже сливочные пойдут за игроками в центр поля и Фоден может стать их целью. Вообще, нужно еще и от Себальоса избавляться, он явно не дотягивает до уровня игры за Реал
Мадридский Реал скорее всего потеряет летом Модрича, а значит игрок в центр поля им будет нужен, плюс через год уйдет и Кроос( а может и этим летом уйдет), и вот тогда уже сливочные пойдут за игроками в центр поля и Фоден может стать их целью. Вообще, нужно еще и от Себальоса избавляться, он явно не дотягивает до уровня игры за Реал
Если Фодена всё же подпишут, окончательно приду к выводу, что у г-на Переса не всё в порядке с головой. В футбольных вопросах разумеется.
Если Фодена всё же подпишут, окончательно приду к выводу, что у г-на Переса не всё в порядке с головой. В футбольных вопросах разумеется.