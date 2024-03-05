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Фил Фоден может перейти в «Реал»

сегодня, 18:03

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден может продолжить карьеру в «Реале».

Мадридский клуб делает всё возможное, чтобы убедить игрока совершить переход. Джуни Калафат, главный скаут «Реала», пытается осуществить эту сделку.

Чтобы заполучить Фодена, «Реалу» придется заплатить 100 млн фунтов стерлингов за трансфер.

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Все комментарии
Рой Макай
Рой Макай ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 23:52
А, да ради бога. Всегда знал, что персофаны Месси хамоватые типы.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Горожане (раскрыть)
сегодня в 21:58
Напиши письмо на почту Реала.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:57
Сумма большая,но Фоден конечно хороший полузащитник.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:39
Пусть переходит, Пересу виднее)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:17
Две Сборных Мира....
Реал и МС....
Собирают лучшее со всего глобуса...
Но друг у друга то отбирать не нужно...
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 20:31
...надеюсь, что этого не произойдет, он важен Сити,это моё мнение...!
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 20:27
Так то тебе.. А я не ты..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:08, ред.
Я вообще "боюсь", как бы в команде раздрай не наступил, потому что не могу представить, что те же Мбаппе и Фоден выходят в основном составе на игру с первых минут, а другие футболисты экстра-класса, одни из лучших в мире, покорно сидят на скамеечке и ждут, когда тренер соизволит выпустить их на замену. Или наоборот: первые двое ждут своего часа среди запасных.
Если Фодена всё же подпишут, окончательно приду к выводу, что у г-на Переса не всё в порядке с головой. В футбольных вопросах разумеется.
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 20:00
...самое печальное в этой истории не усиление Реала, а отсутствие явного конкурента в той же Испании и на международной арене, ну разве что МС ,приятное исключение...!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:52
Если это произойдёт, насыщенный раствор станет перенасыщенным (хим.). Из тех футболистов основного состава, которых вытеснит он (возможно ) и Мбаппе, а также других футболистов, которые не входят в обойму, предлагаю г-ну Пересу создать вторую команду и заявить её на Кубок УЕФА.
shur
shur ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 19:51, ред.
...любопытно было увидеть!
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 19:47
Ну это уже черепашка решать, кто нужен Реалу
Igo0rek
Igo0rek ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 19:25
Он см захотел уйти, вроде из-за покупки Нуньеша.
Grizly88
Grizly88 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 19:24
Очень странно что Сити избавились от Палмера
Рой Макай
Рой Макай ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 19:24
Мне больше нынешняя Бавария напоминает сборище гастарбайтеров
Igo0rek
Igo0rek ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 19:24, ред.
Ты то откуда знаешь, кто и что хочет? Тебе лично сообщили? xD
Все, времена меняются. Сити будет и дальше наращивать свое величие.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:23, ред.
Белингем предпочел Реал чем Сити сколько Гвардиола его не уговаривал, Холанд хочет уйти в Реал, а теперь еще и Фоден. Все таки игроков не обманеш и они знают какой клуб лучшйи в футболе!! И не какие деньги не помогут шейхам их удержать!! Реал величайший клуб и все игроки хотят в нем играть.
Горожане
Горожане ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 19:13
Фоден не продается.
Горожане
Горожане
сегодня в 19:12
С ума сошли что-ли?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:56
Фантазиям нет предела ☝️😉🤣
Guankin
Guankin
сегодня в 18:52
Полнейшая ересь, он и даром не нужен Реалу с таким набором полузащитников...
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 18:42, ред.
Зачем ему переходить из лучшего клуба мира с лучшим тренером в стан клуба из сборища гастарбайтеров.. 🤔
Маг_тм
Маг_тм ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 18:39, ред.
Черепашка бесплатно переходит, переходной бонус которую отдают игроку- не считается, тем более она отдается в рассрочку с зарплатой
112910415
112910415
сегодня в 18:37
Фодену это не интересно !
а значит, тому не быть !
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:30
Ещё бы Палмера вернуть пока замену КДБ будем искать, было бы неплохо
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:30
За 100 млн МС его точно не отдаст.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:30
Просто смешно! Фоден с самого детства болел за Сити, вырос в академии Сити, один из лучших игроков Сити. Там нет этой детской мечты играть в Реале, и уж тем более в Ла Лиге. А 100 млн фунтов вообще смех.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:21
Всё может случиться и исключать такой вариант не нужно. Гвардиооа не вечен, и возмлжно через год другой он покинет Сити и не исключаю, что некоторые игроки так же захотят сменить обстановку и бросить себе новый вызов,так что Фоден вполне может быть одним из таких игроков!
Мадридский Реал скорее всего потеряет летом Модрича, а значит игрок в центр поля им будет нужен, плюс через год уйдет и Кроос( а может и этим летом уйдет), и вот тогда уже сливочные пойдут за игроками в центр поля и Фоден может стать их целью. Вообще, нужно еще и от Себальоса избавляться, он явно не дотягивает до уровня игры за Реал
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:20
Если это правда то реал запросто может попасть под финансовые акции... куда такие траты летом... там на одного черепашку придется раскошелится ого го сколько.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 18:12
От Холанна до Фодена... Нет... Вряд ли, пока Пеп тренер Ман Сити, Фоден никуда не уйдет.
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