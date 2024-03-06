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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2023/2024

Луис Энрике подтвердил информацию о том, что Мбаппе покинет ПСЖ

сегодня, 09:20

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подтвердил информацию об уходе нападающего парижан Килиана Мбаппе.

Судя по всему, в ближайшем будущем Килиана Мбаппе здесь не будет, поэтому нам придётся тестировать тактику с другими игроками.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл «Реал Сосьедад». Мбаппе оформил дубль.

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Все комментарии
League of Champions_83
League of Champions_83
сегодня в 15:13
Лучо сам волшебник!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 13:00
Энрике справится и без Мбаппе, его уход даже пойдет на пользу команде, больше никто не будет тянуть одеяло на себя.
3vgz4xzfst6z
3vgz4xzfst6z
сегодня в 11:33
А без него как-то не очень получается, только с ним.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:43
Так вроде бы и подтверждать уже не надо. И так всё ясно.
112910415
112910415
сегодня в 10:29
опять звезда обвинит в разглашении ?!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:21
Жду Мбаппе в Реал М.
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 10:09
Там ещё подъемные, чтобы Мелкадзе выбрал именно ПСЖ)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 10:08
Я надеюсь, что он Родриго и заменит, он во Франции играл справа) А то с Родриго как с -1 игроком.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 10:08
Да, но не в Лиге чемпионов, на этот риск тренер не пойдет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 10:08
Почему прикупят, они разорвали контракт с Мелкадзе по обоюдному согласию. Теперь можно топчика бесплатно взять))
allemz
allemz ответ Митя Митин (раскрыть)
сегодня в 10:01
Чего тухнуть, когда есть бабки? Прикупят Мелкадзе и Дзюбу в атаку, пока замену будут искать
allemz
allemz
сегодня в 09:57
Будет забавно, если Донателло перейдет в Реал и у клуба начнется непруха в ЛЧ.
Команда вся крутая, Беллингем и Вини топ, что даже невнятные игры Родриго едва заметны. Перейдет негр туда и молись, чтобы все не пошло наперекосяк
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 09:55
ПСЖ без Кирюхи совсем потухнет,там только он и тащит!
c2dnwbzzqy6g
c2dnwbzzqy6g
сегодня в 09:45
Может хватит уже этой черепашьей саги?
e9u2yfqs8xv4
e9u2yfqs8xv4
сегодня в 09:44
Наконец то это свершится и новости про Мбаппе закончатся
shur
shur
сегодня в 09:32
...всё и Луиса раскололи, сознался, как говорится, who next...?!
adekvat
adekvat
сегодня в 09:26
Это и так уже всем понятно. Деньги у шейхов есть найдут замену.
Гость
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