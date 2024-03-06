Луис Энрике подтвердил информацию о том, что Мбаппе покинет ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подтвердил информацию об уходе нападающего парижан Килиана Мбаппе.
Судя по всему, в ближайшем будущем Килиана Мбаппе здесь не будет, поэтому нам придётся тестировать тактику с другими игроками.
Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл «Реал Сосьедад». Мбаппе оформил дубль.
Команда вся крутая, Беллингем и Вини топ, что даже невнятные игры Родриго едва заметны. Перейдет негр туда и молись, чтобы все не пошло наперекосяк
Команда вся крутая, Беллингем и Вини топ, что даже невнятные игры Родриго едва заметны. Перейдет негр туда и молись, чтобы все не пошло наперекосяк