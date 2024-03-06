«Атлетико» намерен подписать Дибалу

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сегодня, 11:08

Нападающий «Ромы» является главной целью «Атлетико» на летнее трансферное окно. Испанцы давно следят за игроком, но пока не делали официального запроса. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне снова предложил кандидатуру Дибалы. Специалист считает, что аргентинец обеспечит команде необходимый качественный скачок.

Сумма отступных за Дибалу составляет 12 миллионов евро, что делает его приобретение крайне выгодным. Игрок, в свою очередь, хотел уйти с тех пор, как был подтверждён уход бывшего главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо, и никогда не скрывал своего желания оказаться в Ла Лиге.

Дибала перебрался в стан римлян в июле 2022 года из «Ювентуса». Его контракт заканчивается в июне 2025 года. В текущем сезоне 30-летний атакующий игрок провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Рома» готов предложить Дибале новый контракт.