Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

«Атлетико» намерен подписать Дибалу

сегодня, 11:08

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала является главной целью «Атлетико» на летнее трансферное окно. Испанцы давно следят за игроком, но пока не делали официального запроса. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне снова предложил кандидатуру Дибалы. Специалист считает, что аргентинец обеспечит команде необходимый качественный скачок.

Сумма отступных за Дибалу составляет 12 миллионов евро, что делает его приобретение крайне выгодным. Игрок, в свою очередь, хотел уйти с тех пор, как был подтверждён уход бывшего главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо, и никогда не скрывал своего желания оказаться в Ла Лиге.

Дибала перебрался в стан римлян в июле 2022 года из «Ювентуса». Его контракт заканчивается в июне 2025 года. В текущем сезоне 30-летний атакующий игрок провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Рома» готов предложить Дибале новый контракт.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Эвертон» хочет усилиться защитником «Халл Сити»
Сегодня, 13:23
Стало известно, когда ПСЖ объявит об уходе Мбаппе
Сегодня, 11:57
СлухиДоннарумма может перейти в «Ювентус»
Сегодня, 11:28
Слухи«Ливерпуль» и МЮ могут заплатить рекордную сумму за игрока «Кристал Пэлас»
Вчера, 22:42
СлухиТоп-клубы интересуются полузащитником «Дженоа»
Вчера, 21:30
СлухиФил Фоден может перейти в «Реал»
Вчера, 18:03
Сортировать
Все комментарии
Regista_5
Regista_5 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 15:43
На каком ещё месте Мхитаряна, если у армянина не малый объём черновой работы.
Tonik-ID
Tonik-ID
сегодня в 14:13
Лишним не будет, но для качественного скачка нужен стабильный цепкий опорник и классный центральный защитник.
Коке и Де Пауль совсем не тянут, в защите тоже проходной двор.
Очень много стали пропускать после обрезов в центре поля.
112910415
112910415
сегодня в 12:36
идея уместная, годная !
надо с ней работать !
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:27
А почему бы и нет?! Пауло хороший игрок, умный, опытный, техничный будет в паре с Гризманном отвечать за креатив, забитые мячи и всё такое! Правда матрасникам стоит подумать о молодых игроках, т к возраст всех лидеров уже перешагивает за тридцать или близок к нему
А вообще, я бы хотел посмотреть на Пауло в составе Интера! Думаю, при Индзаги он бы засверкал чуточку по другому, его можно было бы использовать из глубины или на месте Мхитаряна....
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 12:16
Да, но думаю что Рома не намерена продать Дибалу.
jmneev5ygxkt
jmneev5ygxkt
сегодня в 11:53
А сумеет ли он заиграть в Ла Лиге?.... и стоит ли ему менять хорошее на неизвестное.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 11:24
По дешёвке можно!
kazakoff
kazakoff
сегодня в 11:23
Всё скорее всего будет зависеть от результатов команды
Если по итогу займут место в зоне ЛЧ, то смысла переходить летом не будет
Но конечно же и желание Пауло будет учитываться
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:22
Один из любимцев Великого.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:13
За 12 лямов можно и взять.А когда-то его и за 100 не продавали) У Итальянцев постоянно такие обломы)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 