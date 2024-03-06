Доннарумма может перейти в «Ювентус»

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сегодня, 11:28

Вратарь ПСЖ и сборной Италии может перейти в «Ювентус». Игрок в последние дни подвергается резкой критике со стороны болельщиков, а также прессы. К тому же главный тренер ПСЖ Луис Энрике не считает Доннарумму безоговорочным первым номером.

«Ювентус» заинтересован в приобретении 25-летнего итальянца. Туринцы считают Доннарумму идеальным голкипером и думают, что он может стать наследником Джанлуиджи Буффона.