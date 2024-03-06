Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

Доннарумма может перейти в «Ювентус»

сегодня, 11:28

Вратарь ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Ювентус». Игрок в последние дни подвергается резкой критике со стороны болельщиков, а также прессы. К тому же главный тренер ПСЖ Луис Энрике не считает Доннарумму безоговорочным первым номером.

«Ювентус» заинтересован в приобретении 25-летнего итальянца. Туринцы считают Доннарумму идеальным голкипером и думают, что он может стать наследником Джанлуиджи Буффона.

Доннарумма перешёл в ПСЖ из «Милана» в июле 2021 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне итальянец сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 28 мячей и 14 матчей сыграл «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает Доннарумму в 40 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Эвертон» хочет усилиться защитником «Халл Сити»
Сегодня, 13:23
Стало известно, когда ПСЖ объявит об уходе Мбаппе
Сегодня, 11:57
Слухи«Атлетико» намерен подписать Дибалу
Сегодня, 11:08
Слухи«Ливерпуль» и МЮ могут заплатить рекордную сумму за игрока «Кристал Пэлас»
Вчера, 22:42
СлухиТоп-клубы интересуются полузащитником «Дженоа»
Вчера, 21:30
СлухиФил Фоден может перейти в «Реал»
Вчера, 18:03
Сортировать
Все комментарии
Regista_5
Regista_5
сегодня в 15:31
А зачем Юве нужен посредственный вратарь, который слабо играет ногами и пропускает пачками бабочек?
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:17
А почему бы и нет, денег заработал, можно возвращаться в Италию. Ювентус давно рассматривал Доннарумму как основного вратаря и тем, кто заменит легенду Юве Буффона, но тогда Джиджи перешел из Милана в ПСЖ, а теперь, с чистой совестью может перейти в стан старушки! Вопрос в другом, а потянет ли Ювентус данный трансфер??? С игроком то они думаю еще найдут общий язык, а вот что они могут предложить шейхам?!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:18
allemz
-----------
Более того все хотя перейти в саудитию, где играет лучший игрок мира)))
112910415
112910415
сегодня в 12:34
может и не перейти )
Конь в лаптях и с клюшкой
Конь в лаптях и с клюшкой
сегодня в 12:29
Когда-то считался будущим Буффоном. Но погнался за арабскими бабками. А сейчас просто хороший кипер европейского уровня, но точно не ровня праймовому Буффонищу.
Manaseryan
Manaseryan
сегодня в 12:17
Ювентусу для начала нужен другой тренер. А вратарь у них есть.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:49
Него было ему метаться и переходить в ПСЖ...
allemz
allemz
сегодня в 11:37
    47trtwt5gs82
    47trtwt5gs82
    сегодня в 11:30
    Дорогая игрушка, можно найти и подешевле, и не хуже.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     