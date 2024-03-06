Вратарь ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Ювентус». Игрок в последние дни подвергается резкой критике со стороны болельщиков, а также прессы. К тому же главный тренер ПСЖ Луис Энрике не считает Доннарумму безоговорочным первым номером.
«Ювентус» заинтересован в приобретении 25-летнего итальянца. Туринцы считают Доннарумму идеальным голкипером и думают, что он может стать наследником Джанлуиджи Буффона.
Доннарумма перешёл в ПСЖ из «Милана» в июле 2021 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне итальянец сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 28 мячей и 14 матчей сыграл «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает Доннарумму в 40 миллионов евро.