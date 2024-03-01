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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Объявлены назначения арбитров на матчи 21-го тура Первой лиги

вчера, 11:57

Опубликованы назначения арбитров на матчи 21-го тура Первой лиги.

«Енисей» — «Торпедо»: Олег Соколов (Воронеж) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Рустам Равилов (Саранск), резервный судья – Роман Труханович (Барнаул), инспектор – Сергей Андреев (Новосибирск), делегат – Владимир Крысин (Хабаровск);

«Кубань» — «Шинник»: Антон Анопа (Благовещенск) – Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Эмир Привалов (Сочи), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Евгений Летин (Московская область);

«Ленинградец» — КАМАЗ: Владимир Фалов (Москва) – Александр Чекалин (Воронеж), Алексей Линкин (Воронеж), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Вадим Ильин (Москва);

«Сокол» — «Динамо»: Егор Егоров (Нижний Новгород) – Сергей Ядров (Калининград), Евгений Синянский (Ярославль), резервный судья – Артем Катайкин (Самара), инспектор – Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону), делегат – Петр Петухов (Москва);

«Нефтехимик» — «Алания»: Игорь Низовцев (Нижний Новгород) – Алексей Ермилов (Москва), Артем Перов (Москва), резервный судья – Данила Каширин (Уфа), инспектор – Евгений Волнин (Сочи), делегат – Иван Егоров (Москва);

«Акрон» — «Родина»: Михаил Черемных (Пермь) – Денис Петров (Астрахань), Ярослав Калиниченко (Пермь), резервный судья — Кирилл Силантьев (Самара), инспектор – Игорь Синер (Омск), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«Волгарь» — «СКА-Хабаровск»: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) – Руслан Шекемов (Нальчик), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону), инспектор – Василий Правило (Краснодар), делегат – Сергей Гуторенко (Московская область);

«Арсенал» — «Черноморец»: Юрий Карпов (Петрозаводск) – Михаил Кистанов (Энгельс), Станислав Попков (Петрозаводск), резервный судья – Артем Харин (Вологда), инспектор – Дмитрий Попов (Москва), делегат – Василий Иванов (Москва);

«Химки» — «Тюмень»: Иван Абросимов (Санкт-Петербург) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Андрей Пелых (Санкт-Петербург), резервный судья – Антон Сидорин (Ярославль), инспектор – Александр Кабаков (Москва), делегат – Юрий Кузнецов (Москва).

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Все комментарии
syb8vmhx2hep
syb8vmhx2hep
вчера в 13:47
На матч Кубань-Шинник ставят арбитра из Благовещенска.... Видать бюджет в Первой Лиге ну очень хороший. Ему лучше судить было где-нибудь в Красноярске.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:32
Кажется, я впервые вижу подобную новость) Очень рад, что можно увидеть весь список арбитров, которые потенциально могут заменить наших зажравшихся карасей
Байкал-38
Байкал-38 ответ ну3га (раскрыть)
вчера в 12:30
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