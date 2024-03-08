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Гвардиола: «Я не уйду из „Манчестер Сити“»

сегодня, 11:14

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не покинет «горожан».

Журналист спросил у испанца, осознают ли люди весь уровень успешности нынешнего «Манчестер Сити», когда он покинет команду. На что Пеп ответил: «Я не уйду!»

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 13:51, ред.
Ответ Манчестер Сити Пепу Гвардиоле: "Никому тебя я не отдам!!!"
112910415
112910415
сегодня в 13:50
и почему-то в это верится ! )
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 13:17, ред.
"Акробат" зачетно назад сальто бахнул...
Через стену тоже...
И...Очки...+!)
Горожане
Горожане
сегодня в 12:43
Пеп и Манчестер Сити синонимы.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 12:22
У Гвардиолы и Манчестер Сити невероятная синергия, поэтому шоу должно продолжаться.
p56656h23hb9
p56656h23hb9
сегодня в 12:01
Не вижу смысла ему что-то менять, он собрал сильный клуб,с ним выиграет ещё не один трофей
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 11:50
Пеп Гвардиола Манчестер Сити:
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 11:42
Пеп долгое время создавал лучшую команду в мире и когда она стала таковой нет смысла уходить.
xgb789mp68zb
xgb789mp68zb
сегодня в 11:41
Не говори Гоп .... все может измениться.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:39
Зимой говорил, что если выиграет второй требл подряд, то закончит карьеру. Значит требла ждать не стоит)))
Вещий
Вещий
сегодня в 11:37
Ну а что искать добра от добра... Пусть остается... Клопп уходит и он остается фаворитом АПЛ.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:36
Сам не уйдёт, если только его не уйдут.)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:23
Под новый контракт цену набивал...
От такого коллектива и бульдозером, за уши, не оттянешь Пепа)
Гость
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