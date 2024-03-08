Гвардиола: «Я не уйду из „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не покинет «горожан».
Журналист спросил у испанца, осознают ли люди весь уровень успешности нынешнего «Манчестер Сити», когда он покинет команду. На что Пеп ответил: «Я не уйду!»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не покинет «горожан».
Журналист спросил у испанца, осознают ли люди весь уровень успешности нынешнего «Манчестер Сити», когда он покинет команду. На что Пеп ответил: «Я не уйду!»
https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ