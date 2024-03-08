Гвардиола: «Я не уйду из „Манчестер Сити“»

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сегодня, 11:14

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что не покинет «горожан».

Журналист спросил у испанца, осознают ли люди весь уровень успешности нынешнего «Манчестер Сити», когда он покинет команду. На что Пеп ответил: «Я не уйду!»