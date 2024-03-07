Сарри может покинуть «Лацио» по окончании сезона

«Лацио» и главный тренер команды Маурицио Сарри могут расстаться по окончании сезона.
По информации Football-Italia со ссылкой на Gazzetta и Il Corriere dello Sport, специалист и владелец клуба Клаудио Лотито больше не находятся в хороших отношениях, также у них разные взгляды на трансферную стратегию на следующий сезон.
Контракт Сарри с римской командой рассчитан до лета 2025 года. Отмечается, что «Лацио» рассматривает на должность наставника «орлов» Игора Тудора, Винченцо Итальяно («Фиорентина») и Раффаэле Палладино («Монца»).
Пока Чиро Иммобиле был в форме, в команде был лидер который забивал в важных матчах. Теперь же Чиро в плохой форме, я еще не говорю про его возраст. В этом возрасте нужна совсем другая подготовка, понятно, что тренировки Сарри уже не помогают. И дело не только в Чиро. Состав Лацио был рассчитан на один сезон хорошей игры и не более того. Виноват Сарри или нет, клубу нужна свежая кровь.
Пока Чиро Иммобиле был в форме, в команде был лидер который забивал в важных матчах. Теперь же Чиро в плохой форме, я еще не говорю про его возраст. В этом возрасте нужна совсем другая подготовка, понятно, что тренировки Сарри уже не помогают. И дело не только в Чиро. Состав Лацио был рассчитан на один сезон хорошей игры и не более того. Виноват Сарри или нет, клубу нужна свежая кровь.