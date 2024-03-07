Сарри может покинуть «Лацио» по окончании сезона

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вчера, 20:51

«Лацио» и главный тренер команды могут расстаться по окончании сезона.

По информации Football-Italia со ссылкой на Gazzetta и Il Corriere dello Sport, специалист и владелец клуба больше не находятся в хороших отношениях, также у них разные взгляды на трансферную стратегию на следующий сезон.

Контракт Сарри с римской командой рассчитан до лета 2025 года. Отмечается, что «Лацио» рассматривает на должность наставника «орлов» Игора Тудора, Винченцо Итальяно («Фиорентина») и Раффаэле Палладино («Монца»).