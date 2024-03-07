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Сарри может покинуть «Лацио» по окончании сезона

вчера, 20:51

«Лацио» и главный тренер команды Маурицио Сарри могут расстаться по окончании сезона.

По информации Football-Italia со ссылкой на Gazzetta и Il Corriere dello Sport, специалист и владелец клуба Клаудио Лотито больше не находятся в хороших отношениях, также у них разные взгляды на трансферную стратегию на следующий сезон.

Контракт Сарри с римской командой рассчитан до лета 2025 года. Отмечается, что «Лацио» рассматривает на должность наставника «орлов» Игора Тудора, Винченцо Итальяно («Фиорентина») и Раффаэле Палладино («Монца»).

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:54
Клаудио Лотито может совершить огромную ошибку и угробить свою команду! Я не утверждаю, что Сарри нельзя увольнять, но усиливать состав Лацио точно нужно и желательно брать действительно сильных игроков!!! Сарри молодец, он и так в прошлом сезоне прыгнул выше головы с этим составом и команда вернулась в ЛЧ, заработала за счет этого дополнительные деньги, продали Савича, но не усилили состав! Точнее приобретения были, но не оправдали себя.... нападающий Кастельянос не может себя проявить, опытный Камада тоже не подошел, взяли в аренду Ровеллу, который должен был укрепить опорную зрну но и тот получил травму и уже долго не играет....вот и результаты неудовлетворительные! Я бы оставил Сарри и прикупил бы ему несколько игроков, которые нужны именно тренеру, и думаю старина Маурицио даст еще положительный результат
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 22:48
Сарри нормальный чел.. Только курит ..
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:41
В Челси ..?
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:49
Сарри без работы не останется.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 21:37
Сарри возглавил Лацио в 2021-ом году. За два с половиной года Сарри помог «Лацио» выйти на новый уровень. В прошлом сезоне заняли второе место. Я даже не помню, когда им это удавалось в последний раз, не считая прошлого сезона. В 2014/2015 годах были третьими после Ромы, дальше не помню.

Пока Чиро Иммобиле был в форме, в команде был лидер который забивал в важных матчах. Теперь же Чиро в плохой форме, я еще не говорю про его возраст. В этом возрасте нужна совсем другая подготовка, понятно, что тренировки Сарри уже не помогают. И дело не только в Чиро. Состав Лацио был рассчитан на один сезон хорошей игры и не более того. Виноват Сарри или нет, клубу нужна свежая кровь.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:27
Хозяин клуба может поставить вопрос о смене тренера.
Вещий
Вещий
вчера в 21:11
Думаю что зря Лацио горячится....ой зря...
Гость
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