У МЮ есть 20 кандидатов на замену тен Хагу. От безумного возвращения Моуриньо до ставки на Зидана

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сегодня, 16:30

Богатый клуб – богатый выбор.

Хотя новый наставник может стартовать без нагрузок в Лиге чемпионов, ведь МЮ сейчас в одиннадцати пунктах от «Астон Виллы» после поражения от Фодена в дерби Манчестера, новые боссы «дьяволов» имеют привилегию. Один из самых богатых клубов мира ведет переговоры с десятками кандидатов на замещение тен Хага, который начинает утомлять команду и сэра Рэтклиффа, нового совладельца МЮ , дежурными оправданиями после новых поражений. Кандидатов настолько много – в прессе перечислили 20 человек, что их важно разделить на группы, чтобы не запутаться.

Неподходящие кандидаты

Маурисио Почеттино, Хави Эрнандес, Гарет Саутгейт, Жозе Моуриньо

Почеттино – без комментариев. Если в МЮ заберут тренера кризисного «Челси», то это диагноз клубу. Возвращение Моуриньо ещё хуже возвращения Сульшера, ведь у них разное отношение к деньгам на трансферы. Хави не справился с понятной ему «Барселоной», в МЮ у испанца нет шансов на большой успех. Саутгейт тоже не наставник для сложного клуба, где надо работать каждый день. Хорошо, что данные тренеры точно не на вершине списка кандидатов. Если увидите новость об официальном назначении любого из этих кандидатов, то смело можете не верить в изменения в «Манчестер Юнайтед».

Никакие кандидаты

Хулен Лопетеги, Киран МакКенна, Майкл Каррик

Давайте забросим в один из самых сложных клубов мира для менеджера Лопетеги, который не справился с «Реалом», где порядка намного больше, а в АПЛ не задержался в «Вулверхэмптоне». Или давайте назначим тренером МЮ 37-летнего наставника «Ипсвича» МакКенну, чтобы испортить перспективному парню карьеру. Здесь никакие кандидаты, от их приглашения клубу будет ни холодно, ни жарко. Как и от назначения Каррика, ведь это повторение опыта Сульшера. Майкл легенда МЮ , но его «Мидлсбро» на 12-м месте в Чемпионшипе. Рано ему на уровень АПЛ .

Средние кандидаты

Грэм Поттер, Унаи Эмери, Антонио Конте

Удивляет, что в Англии верят в назначение Поттера. Это наставник для «Брайтона», но в «Челси» у него было не меньше проблем в общении со звездами, чем у Андре Виллаш-Боаша в прошлом. В этой категории оказался один агрессивный чемпион – Антонио Конте, и два человека, которым мягкость не позволяет добиваться чемпионских успехов в клубах уровня «Челси» и «Арсенала». При этом каждый из тройки достаточно сильный специалист, чтобы заинтересовать МЮ . Конте вроде бы хочет вернуться в Серию А, присматривается к «Милану». А Поттер готов к новой работе, его могут назначить в МЮ , если на этом настоит Эшуорт, будущий директор клуба. Тогда как Эмери стал кандидатом благодаря успехам «Астон Виллы», клуб из Бирмингема может занять место «дьяволов» в Лиге чемпионов. Вот только Унаи не показал себя в ПСЖ наставником для богатого гегемона с амбициями в Европе.

Нормальные кандидаты

Юлиан Нагельсманн, Томас Тухель, Томас Франк

Знаем минусы двух немцев – Нагельсманн и Тухель слишком сложные в общении, чтобы стать любимцами публики и боссов в МЮ . Тен Хаг тоже не подарок, ведь почти никогда не берет ответственность на себя. Нужны ли «красным дьяволам» после 11 без чемпионского титула наставники, которые не справились с великой чемпионской «Баварией»? Вряд ли. Но класс говорит в пользу немцев. А успехи датчанина Франка в «Брентфорде» позволяют включить его в эту категорию. Но МЮ не «Ньюкасл», чтобы искать своего Эдди Хау. У клуба из Манчестера просто нет ещё пяти лет для вдумчивого построения структуры клуба. Если не спешить с волевыми переменами, то всегда будут на шаг позади основных конкурентов.

Перспективные кандидаты

Тиаго Мотта, Рубен Аморим, Мичел

«Болонья» интересно играет в Серии А, у Мотты упрямая команда. «Спортинг» пытается выбить «Аталанту» из плей-офф Лиги Европы – ассист Миранчука помешал португальцам выиграть в первом матче, но Рубен Аморим классно работает со «львами». Португальца смело можно назвать одним из самых перспективных наставников Европы. А Мичел показывает класс в «Жироне», хотя длины скамейки и запаса сил вряд ли хватит каталонцам для полноценной чемпионской гонки с «Реалом». Выдохлись, начали повторяться. По тактике в обороне к Мичелу есть вопросы, поэтому он точно в списке самых перспективных тренеров, но вряд ли для рывка с МЮ . В данном трио у всех недостаточно опыта для легкого чемпионского захода в такую сложную лигу, как АПЛ .

Отличные кандидаты

Роберто Де Дзерби, Хаби Алонсо, Симоне Индзаги, Зинедин Зидан

Идеального кандидата не существует, поскольку позиции недавних чемпионов Англии по-прежнему крепкие, а у Артеты было много лет и денег, чтобы построить результативный «Арсенал». Так что здесь отличные тренеры не в смысле повторения успехов сэра Алекса Фергюсона. Тут нет своего Клоппа для «Манчестер Юнайтед» для работы много лет подряд. Просто специалисты из этой четверки заметно мощнее как тренерская единица прямо сейчас, чем остальные из двух десятков кандидатов. Стили отличаются, но все могут навести порядок, предложить новую философию и цепляться за успех в Европе. Вот только что их объединяет? У всех первый порыв это отказаться. Зидан давно бегает от МЮ . Зизу – великий футбольный человек с титулами и характером, но не такой гибкий наставник, как остальные в тройке. Алонсо играл за «Ливерпуль», не пойдёт в МЮ из принципа. Остаются два итальянца Де Дзерби и Индзаги, но у них разный подход к футболу.