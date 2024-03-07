Тиаго Мотта может возглавить топ-клуб из Англии

Главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта имеет шансы возглавить «Манчестер Юнайтед».
В МЮ следят за работой специалиста, нынешний наставник команды Эрик тен Хаг, вероятно, покинет коллектив по окончании текущего сезона.
По слухам, у Мотты есть и другие варианты продолжения карьеры.
Думаю Мотте стоит задержаться в Серии А, можно Ювентус возглавить, думаю так будет лучше, а для АПЛ думаю Мотта пока не готов, хотя тренер из него получается неплохой
Думаю Мотте стоит задержаться в Серии А, можно Ювентус возглавить, думаю так будет лучше, а для АПЛ думаю Мотта пока не готов, хотя тренер из него получается неплохой