Тиаго Мотта может возглавить топ-клуб из Англии

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сегодня, 08:22

Главный тренер «Болоньи» имеет шансы возглавить «Манчестер Юнайтед».

В МЮ следят за работой специалиста, нынешний наставник команды Эрик тен Хаг, вероятно, покинет коллектив по окончании текущего сезона.

По слухам, у Мотты есть и другие варианты продолжения карьеры.