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Тиаго Мотта может возглавить топ-клуб из Англии

сегодня, 08:22

Главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта имеет шансы возглавить «Манчестер Юнайтед».

В МЮ следят за работой специалиста, нынешний наставник команды Эрик тен Хаг, вероятно, покинет коллектив по окончании текущего сезона.

По слухам, у Мотты есть и другие варианты продолжения карьеры.

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ubhqt4j66hct
ubhqt4j66hct
сегодня в 09:55
Всяко лучше физручка-травокура будет
lotsman
lotsman
сегодня в 09:33
Не потянет он Манчестер Юнайтед, как мне кажется.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:22
Думаю это плохая затея как для МЮ, так и для самого тренера. Да, Мотта сделал симпатичную команду из скромной Болоньи, но во-первых, там нет давления на тренера, во-вторых Мотта трудится уже второй или третий сезон, точно не помню, так вот не факт, что в МЮ дадут столько времени на раскачку, там и давление другое, и требования высокие!
Думаю Мотте стоит задержаться в Серии А, можно Ювентус возглавить, думаю так будет лучше, а для АПЛ думаю Мотта пока не готов, хотя тренер из него получается неплохой
dg7rbgsqk9kc
dg7rbgsqk9kc
сегодня в 09:19
Перспективы у этого тренера очень хорошие, сейчас может выбирать куда пойти.
Гость
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