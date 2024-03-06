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Тухель готов возглавить «Манчестер Юнайтед» или вернуться в «Челси»

вчера, 23:05

Томас Тухель уже начал рассматривать варианты продолжения карьеры, потому что он покинет «Баварию» после окончания нынешнего сезона.

Немецкий специалист может рассмотреть вариант с назначением в «Манчестер Юнайтед». Также Тухель готов вернуться в «Челси», который он тренировал с 2021 по 2022 год.

Кроме того, владелец «синих» Тодд Боэли может представить себе возвращение Тухеля, потому что он считает, что дела у клуба при немце шли лучше, чем сейчас.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:26, ред.
Челси - не вариант. В одну реку дважды не входят ... + Боэли сам по себе - несистемный менеджер.
МЮ ? Возможность есть... в связи с появлением серьёзного англичанина-собственника. Кроме того, есть много свободных тренеров, которым ЭТХ и в подмётки не годится. От того же Конте толку было бы гораздо больше, нежели от голландца.
happy 50
happy 50
сегодня в 00:25
Во- первых,Тухель- это Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2021
Победитель Клубного чемпионата мира: 2021.
Во- вторых ,он рисковый.Помните,чем заканчивался вояж Анчелотти и Гвардиолы в Баварию.Это совсем не легкий проект с игроками- абьюзерами и нетерпеливым руководством.Там никто не работает сейчас долго.
В- третьих, никто не хочет сейчас возглавить МЮ и Челси.А он готов подмочить репутацию,но рискнуть.Для этих команд он настоящий топ.Как тренер он более успешный и знаменитый,чем Тен Хааг.
В- четвертых,в бытность его тренером ПСЖ, французы достигли финала ЛЧ и больше не повторили такого результата.Ему бы над характером поработать,а то закончит как Моуриньо.Хотя в его годы Моуриньо был сильнее как тренер и имел большие успехи в футболе.
Флудик на стреме
Флудик на стреме
вчера в 23:37
"Красные дьяволы" побелеют при его назначении.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:21
В Ливерпуль ещё забыли.. Хе..
ABir
ABir
вчера в 23:14
Тухель еще и с Баварией попылит немного
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:06
Не завидую этим клубам)
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