Тухель готов возглавить «Манчестер Юнайтед» или вернуться в «Челси»

Томас Тухель уже начал рассматривать варианты продолжения карьеры, потому что он покинет «Баварию» после окончания нынешнего сезона.
Немецкий специалист может рассмотреть вариант с назначением в «Манчестер Юнайтед». Также Тухель готов вернуться в «Челси», который он тренировал с 2021 по 2022 год.
Кроме того, владелец «синих» Тодд Боэли может представить себе возвращение Тухеля, потому что он считает, что дела у клуба при немце шли лучше, чем сейчас.
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2021
Победитель Клубного чемпионата мира: 2021.
Во- вторых ,он рисковый.Помните,чем заканчивался вояж Анчелотти и Гвардиолы в Баварию.Это совсем не легкий проект с игроками- абьюзерами и нетерпеливым руководством.Там никто не работает сейчас долго.
В- третьих, никто не хочет сейчас возглавить МЮ и Челси.А он готов подмочить репутацию,но рискнуть.Для этих команд он настоящий топ.Как тренер он более успешный и знаменитый,чем Тен Хааг.
В- четвертых,в бытность его тренером ПСЖ, французы достигли финала ЛЧ и больше не повторили такого результата.Ему бы над характером поработать,а то закончит как Моуриньо.Хотя в его годы Моуриньо был сильнее как тренер и имел большие успехи в футболе.
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2021
Победитель Клубного чемпионата мира: 2021.
Во- вторых ,он рисковый.Помните,чем заканчивался вояж Анчелотти и Гвардиолы в Баварию.Это совсем не легкий проект с игроками- абьюзерами и нетерпеливым руководством.Там никто не работает сейчас долго.
В- третьих, никто не хочет сейчас возглавить МЮ и Челси.А он готов подмочить репутацию,но рискнуть.Для этих команд он настоящий топ.Как тренер он более успешный и знаменитый,чем Тен Хааг.
В- четвертых,в бытность его тренером ПСЖ, французы достигли финала ЛЧ и больше не повторили такого результата.Ему бы над характером поработать,а то закончит как Моуриньо.Хотя в его годы Моуриньо был сильнее как тренер и имел большие успехи в футболе.