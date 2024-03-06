Тухель готов возглавить «Манчестер Юнайтед» или вернуться в «Челси»

1709755547

вчера, 23:05

уже начал рассматривать варианты продолжения карьеры, потому что он покинет «Баварию» после окончания нынешнего сезона.

Немецкий специалист может рассмотреть вариант с назначением в «Манчестер Юнайтед». Также Тухель готов вернуться в «Челси», который он тренировал с 2021 по 2022 год.

Кроме того, владелец «синих» может представить себе возвращение Тухеля, потому что он считает, что дела у клуба при немце шли лучше, чем сейчас.