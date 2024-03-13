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У Ивича был конфликт с руководством «Краснодара»

вчера, 13:28

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич имел проблемы с руководством клуба, которые обострились после ничейного результата в матче 19-го тура РПЛ против «Рубина». Сообщается, что после игры генеральный директор «быков» Владимир Хашиг зашёл в раздевалку и начал критиковать футболистов. Ивич попросил функционера выйти, указав на то, что в раздевалке главным является тренер. Хашиг ушёл, но о произошедшем сообщил владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.

После поражения от «Ростова» в матче 20-го тура РПЛ Галицкий провёл с сербом беседу на повышенных тонах, что вызвало резкое недовольство Ивича. А после вылета из Кубка России владелец «Краснодара» сообщил главному тренеру, что будет думать о его увольнении.

Стоить отметить, что Ивич пользовался авторитетом среди футболистов, чем не могли похвастаться предыдущие тренеры «быков».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может возглавить один из его бывших наставников.

Напомним, Ивич — лучший тренер «чёрно-зелёных» по среднему числу набранных баллов в РПЛ.

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альсато
альсато
сегодня в 08:08
без Спартака, тут не обошлось))))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:46, ред.
Уважаемый!
Удивил.
Мну конечно извиняется, но должен Вам заметить, что знание матчасти вопроса это первостепенное условие чтобы более менее чувствовать себя в прениях... Так вот, покажите мне пожалуйста, где мну высказал точку зрения о том, что Сергею Николаевичу Галицкому нельзя заходить в раздевалку?
Хронология: Игра - Владимир Хашиг зашёл в раздевалку и начал критиковать футболистов - Ивич попросил функционера выйти... - Хашиг пошёл к Галицкому....
Насколько мне известно Хашиг не "владелец клуба" (выражаясь Вашим языком.

По вопросу спальни, ремонта и жены...)
Замечание принимается...)), следующий раз я буду более тщательно подбирать слова и закладывать в текст более наглядную иронию, чтобы видели не большинство, а все...)
Если конкретно по ремонту, мну никогда это не поручает жене, она высказывает свои пожелания, по вопросам которые Вы изложили (Где поклеить, покрасить..), а я обобщённое мнение доношу до бригадира исполнителей Договора...
И ремонт у меня идёт всегда "в нужную сторону" и не "медленно", а конкретно...
Других исполнителей нет - только по рекомендации проверенных людей и после личной беседы, где товарищи строители быстро улавливают чего от них хотят и какие могут быть последствия..., в случае отклонения "от генеральной линии..."!))
goodmonter
goodmonter
вчера в 22:44
Челси вопреки смене тренера посреди сезона 2 раза выиграл ЛЧ. Вдруг и Краснодару такая неочевидная кадровая встряска поможет?! Поживем - увидем!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 21:14
когда Первак был ген директором Спартака и тогда лукойл сделал хорошие покупки после "правления" Червиченко ( Видич, Аленичев, Ковальчук и тд) по его рассказу журналистам в перерыве матча, в котором Спартак уступал в счёте Первак зашёл в раздевалку команды и объявил футболистам, что если команда не победит, то с выезда игроки будут добираться до Москвы своим ходом🤣🤣🤣 и он их на самолёт не пустит. вот это мотивация!!! победили ребята и в комфорте отправились на самолёте с выезда обратно домой...это к примеру Наилю Умярову, сложно говорит после зенита настраиваться на факел🤷‍♂️
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:34, ред.
Я не понимаю руководства Краснодара, больше чего хотять от тренера? Краснодар половина чемпионата держался на первом месте , сейчас на втором месте.
Посмотрите на Спартак и Локомотив они столько потратили на игроков а в турнирной таблице даже в четвёрке их нет. Хоть Гвардиола будет главным тренером Краснодара не будет лучше сегодняшний команды.
pomor45
pomor45
вчера в 19:31
Нервишки у Галицкого ни к черту.
galem72
galem72
вчера в 18:52
"...сообщается, что после игры..."

Кем сообщается, по чьей просьбе сообщается? Подобные "инсайды" яйца выеденного не стоят. Ладно бы какое-нибудь клубное оф. лицо вышло с таким заявлением. Но тут же полностью дискредитированный источник льёт воду про внутреннюю ситуацию в Краснодаре. Понятно, что были огромные разногласия между коачем и менеджментом, но "оглашать" такие точные причины -- домыслы, не более.
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 18:43
Читаем между строк.
Ивич принял мега-оффер Спартака и послал Галицкого на три буквы.
Хиромант
Хиромант ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:37
- А кто сказал, что он кричал на команду? Команда - то на месте. Конфликт был с тренером, после чего его и уволили. Всё логично...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:32
Все верно. Возможно Галицкий раздражен тем, что не удалось осуществить его голубую мечту " 11 своих воспитанников в основе на поле" А причем здесь Ивич.? Где они "звезды из Академии ? В основном обычные середняки, кроме Сафонова и Сперцяна.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 16:51
Не понял логики. Владелец , уважающий себя,не будет кричать на игроков в раздевалке, ведь проиграли не они, а команда. И да, Хашиг это не владелец
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 16:51, ред.
Тут наверно соглашусь со многими . Галицкий очень хорошо умеет создавать объекты . Стадионы , базы , парки и т.д. Но именно в игре футбол он любитель . А пытается быть профессионалом .Все уметь невозможно . Да и не нужно …
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:48
К Галицкому уважения поубавилось
Asper
Asper
вчера в 16:24, ред.
Как бы не вышло по итогу, что как ни строй клуб в Краснодаре - рано или поздно получится Кубань.
А то что они самоликвидироваться из чемпионской гонки решили такими финтами - это сиюминутная мелочь.
Хиромант
Хиромант ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:01
- Интересно, а чем же таким занимался тренер с командой в раздевалке, что туда запрещено входить владельцу клуба, который им всем платит зарплату из своего кармана?
- А раз уже пошло сравнение с супругами...
- Вот вы наняли бригаду делать вам ремонт. Поскольку вы всё время на работе, зарабатываете деньги и на содержание семьи, и на ремонт, и на зарплату бригаде - вы оставляете жену-домохозяйку присматривать за бригадой. Показать как и чего надо поклеить, покрасить, переделать, из какого материала, и т.д.
- Вы, после работы, приходите домой, видите что ремонт идёт медленно и как-то не в ту сторону. Вы идёте разбираться с бригадой. А там жена с ними закрылась, типа сюда посторонним лучше не входить. Мы тут как-нибудь сами разберёмся... И какова будет ваша реакция?
Сп62
Сп62 ответ Дед и ушко (раскрыть)
вчера в 15:43
Слушая комментарии Ивича, у меня сложилось впечатление, что характер у него не подарок. Нам неизвестно в каких тонах он вёл разговор с Галицким. Может быть именно самолюбие Ивича повлияло на решение хозяина.
valt134
valt134
вчера в 15:27
Хашиг -Южная Кровь, но в раздевалке ставить авторитет тренера под сомнение нельзя. Команда посыпется.
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 15:25
Взвились кострами. Игроки в некоторых клубах у нас увольняют неугодных им тренеров, даже принесших этому клубу чемпионство. А тут хозяин клуба (как многие из нас хозяева своих квартир / машин) хочет чего-то от нанятого работника? Безобразие! Геть его!
happy 50
happy 50
вчера в 15:18
Перестал смотреть рпл уже давно,но за увольнение Ивича решил высказаться.Это какой- то цирк.Попахивает отставкой на подобие отставки Гончаренко,которого уволили из- за его характера.Какой там Мусаев.Ивич создал конкурентноспособный коллектив.И что? Из- за небольших осечек увольнять его? Галицкий не любит смелых тренеров.Посмотрите всех его тренеров.Тряпки Мусаев и Кононов.Юран бы тут не рабоиал.А вообще,Ивичу же лучше,что из России уехал.Он себя зарекомендовал хорошо.Зенит можно поздравить с чемпионством
adekvat
adekvat
вчера в 14:50
Все Краснодар выбыл из гонки за чемпионство. Не думал что Галицкий может так поступить.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:19
Спасибо Паша!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:13
)) Я ответил там.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:05
Ваш Благородие!

Если посчитаете допустимым, ответьте пожалуйста на мой вопрос, адресованный Вам на зорьке!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 13:58
Похоже на то)
Интерес
Интерес
вчера в 13:57
Обе стороны оказались дамами с нежной кожей и крайне чувствительной психикой.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:54, ред.
Присутствие лиц в раздевалке, не участвующих в тренерском процессе, крайне нежелательно, равно как и присутствие вторых лиц(а) в... спальне супругов)) ИМХО)
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:51, ред.
Все эти Мусаевы, Кононовы и прочие Шалимовы были послушными игрушками в руках Галицкого, поэтому и держались относительно долго...Ну а тренер умеющий дать отпор хозяину в Краснодаре долго не задерживается. А результаты команды это уже второстепенное))
Neuron0020
Neuron0020
вчера в 13:50
Во-первых мне не нужно признание, это показывает статистика и все очевидно. Я тщательно изучил архив всех участников КП начиная с 2014 по 2024, и все там есть. А на счет того, что нейроны стали болельщиками Оренбурга — это простой бунт против системы такой игры. Это был знаком и только. Если бы я хотел скрыть то, что эти аккаунты мои, я бы это скрыл, но я искренне признался в этом год назад. Как бы вы узнали это в противном случае? Я мог бы выбрать команду Вест Хэм и всеобще не признаться что эти аккаунты мои. Мог бы? - мог бы. Дело не во мне, дело в подходе. Достало не достало это другое дело.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:48, ред.
РПЛ и Логика как обычно...по разные стороны добра и зла..))

Абаскаля проигравшего более трети всех матчей держат и терпят....Ивича отделяющего от первого места лишь очко - пинают под зад с должности....
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 13:44
Окончание сезона расставит все по своим местам. Все, что написано в статье, лишь слухи, не имеющие никаких доказательств. Возможно, правда, а, возможно, и нет.
Но то что после возобновления сезона Краснодар стал играть хуже однозначно.
А вот Мусаева я рад снова видеть у руля. Надеюсь, что и результаты будут положительные. Ждем.
Гость
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