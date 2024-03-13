У Ивича был конфликт с руководством «Краснодара»

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вчера, 13:28

Бывший главный тренер «Краснодара» имел проблемы с руководством клуба, которые обострились после ничейного результата в матче 19-го тура РПЛ против «Рубина». Сообщается, что после игры генеральный директор «быков» зашёл в раздевалку и начал критиковать футболистов. Ивич попросил функционера выйти, указав на то, что в раздевалке главным является тренер. Хашиг ушёл, но о произошедшем сообщил владельцу «Краснодара» .

После поражения от «Ростова» в матче 20-го тура РПЛ Галицкий провёл с сербом беседу на повышенных тонах, что вызвало резкое недовольство Ивича. А после вылета из Кубка России владелец «Краснодара» сообщил главному тренеру, что будет думать о его увольнении.

Стоить отметить, что Ивич пользовался авторитетом среди футболистов, чем не могли похвастаться предыдущие тренеры «быков».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может возглавить один из его бывших наставников.