У Ивича был конфликт с руководством «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич имел проблемы с руководством клуба, которые обострились после ничейного результата в матче 19-го тура РПЛ против «Рубина». Сообщается, что после игры генеральный директор «быков» Владимир Хашиг зашёл в раздевалку и начал критиковать футболистов. Ивич попросил функционера выйти, указав на то, что в раздевалке главным является тренер. Хашиг ушёл, но о произошедшем сообщил владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.
После поражения от «Ростова» в матче 20-го тура РПЛ Галицкий провёл с сербом беседу на повышенных тонах, что вызвало резкое недовольство Ивича. А после вылета из Кубка России владелец «Краснодара» сообщил главному тренеру, что будет думать о его увольнении.
Стоить отметить, что Ивич пользовался авторитетом среди футболистов, чем не могли похвастаться предыдущие тренеры «быков».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» может возглавить один из его бывших наставников.
Напомним, Ивич — лучший тренер «чёрно-зелёных» по среднему числу набранных баллов в РПЛ.
Недопустимо, когда генеральный директор в раздевалке отчитывает команду, это уже прямое вмешательство в работу тренера и давление на игроков, после чего с тренера, по факту, непонятно, как спрашивать, если игроки уже запуганы и на них оказано давление извне.
Впрочем, я не удивлён, идеализировать "Краснодар" тоже не буду, ведь это команда, в которую вложили огромные деньги, но она так и не смогла до сих пор навязать борьбу лидерам и даже второе место за все годы не смогла взять ни разу.
Недопустимо, когда генеральный директор в раздевалке отчитывает команду, это уже прямое вмешательство в работу тренера и давление на игроков, после чего с тренера, по факту, непонятно, как спрашивать, если игроки уже запуганы и на них оказано давление извне.
Впрочем, я не удивлён, идеализировать "Краснодар" тоже не буду, ведь это команда, в которую вложили огромные деньги, но она так и не смогла до сих пор навязать борьбу лидерам и даже второе место за все годы не смогла взять ни разу.