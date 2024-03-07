RFEF открыла дело в отношении «Реала» из-за видео о судьях

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) начала расследование в отношении «Реала» после жалобы, которую «Севилья» подала на видео клубного телевидения мадридской команды.

Перед матчем 26-го тура Ла Лиги на канале Real Madrid TV появился ролик, в котором указали на ошибки арбитров поединка Исидро Диаса де Меры Эскудероса и судьи VAR Гонсалеса Фуэртеса в предыдущих играх.

В пресс-службе «Севильи» сообщается:

Клуб решил принять меры в свете того факта, что подобные действия, которые стали повторяющейся темой в последнее время, в том числе перед встречей Ла Лиги между двумя командами в начале этого сезона, наносят серьёзный ущерб испанскому футболу и ставят под угрозу честность соревнования и его судейского органа.

Кроме того, прежде всего, это злоупотребление служебным положением направлено на то, чтобы повлиять на отдельных судей матчей, поскольку видеоролики пытаются создать образ непрофессионализма и антимадридской предвзятости прямо перед запланированными играми. Это имеет серьёзные последствия для матчей, проводимых на «Сантьяго Бернабеу», поскольку десятки тысяч болельщиков «Мадрида» приходят убеждёнными в том, что среди судей существует антимадридская предвзятость, что значительно увеличивает напряжение и создаёт на них несправедливый уровень давления.