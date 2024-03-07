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RFEF открыла дело в отношении «Реала» из-за видео о судьях

вчера, 17:47
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) начала расследование в отношении «Реала» после жалобы, которую «Севилья» подала на видео клубного телевидения мадридской команды.

Перед матчем 26-го тура Ла Лиги на канале Real Madrid TV появился ролик, в котором указали на ошибки арбитров поединка Исидро Диаса де Меры Эскудероса и судьи VAR Гонсалеса Фуэртеса в предыдущих играх.

В пресс-службе «Севильи» сообщается:

Клуб решил принять меры в свете того факта, что подобные действия, которые стали повторяющейся темой в последнее время, в том числе перед встречей Ла Лиги между двумя командами в начале этого сезона, наносят серьёзный ущерб испанскому футболу и ставят под угрозу честность соревнования и его судейского органа.

Кроме того, прежде всего, это злоупотребление служебным положением направлено на то, чтобы повлиять на отдельных судей матчей, поскольку видеоролики пытаются создать образ непрофессионализма и антимадридской предвзятости прямо перед запланированными играми. Это имеет серьёзные последствия для матчей, проводимых на «Сантьяго Бернабеу», поскольку десятки тысяч болельщиков «Мадрида» приходят убеждёнными в том, что среди судей существует антимадридская предвзятость, что значительно увеличивает напряжение и создаёт на них несправедливый уровень давления.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:19
Судейский произвол? Ты про матч Валенсия - Реал Мадрид?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ca2q2tg72uth (раскрыть)
сегодня в 00:18
А что там незаконного? Где это прописано?
Hamman
Hamman
вчера в 23:10
Предлагаю испанским судьям верный способ противостоять козням Реала. Судите честно, без ошибок, не предвзято!!! Тогда и клубному каналу Реала нечего будет показывать...
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:28
Да Реал оказыает давление на судей надо их наказать
112910415
112910415
вчера в 19:17
интересно, клуб расформируют ?
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 19:07
Перес всё равно рулит..
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:48, ред.
Давно пора было принять меры. Этим они оказывают давление на судей и потом судьи боятся свистнуть против них. Молодцы Севилья, что жалобу подали. Остальные клубы должны тоже присоединиться, если не хотят стать следующей жертвой судейского произвола в матче с Реалом.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:45
Реф отсудил, игры давно обыграны, всегда все оставляли как есть. Что за глупость сейчас форсят??? Любой большой клуб в своей истории получал немало выгоды от судейских ошибок. Особенно, Реал, вообще не страдающий от поражений - трофеи клепают непрерывно, хотя по игре всегда вопросы. Просто не могут усидеться на месте. Вот бы уже свалили в свою ручную Суперлигу.
shlomo
shlomo
вчера в 18:44
Интересно, а если бы какой то наш клуб такое выложил что бы было?
ca2q2tg72uth
ca2q2tg72uth
вчера в 18:00
Непонятно на что надеялся Реал.... вернее их юристы что совсем не работают.
rpz82wrrjh32
rpz82wrrjh32
вчера в 17:48
Реал отделается легким испугом и не более того....
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