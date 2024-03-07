Главу Итальянской федерации футбола обвинили в растрате и отмывании денег

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07 марта 2024, 20:30

Президент Итальянской федерации футбола подозревается в растрате и отмывании денег при передаче телевизионных прав на матчи третьего дивизиона чемпионата страны, начиная с 2018 года.

По информации источника, функционер находится под следствием прокуратуры Рима. Как отметил Гравина, он сам попросил, чтобы ему предъявили обвинение, чтобы защитить себя. В среду глава организации предстал перед прокуратурой, чтобы разъяснить свою позицию после появления в некоторых СМИ сообщений о нём.

Сам Габриэле отрицает обвинения, назвав их ложными.