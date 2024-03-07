Главу Итальянской федерации футбола обвинили в растрате и отмывании денег

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина подозревается в растрате и отмывании денег при передаче телевизионных прав на матчи третьего дивизиона чемпионата страны, начиная с 2018 года.
По информации источника, функционер находится под следствием прокуратуры Рима. Как отметил Гравина, он сам попросил, чтобы ему предъявили обвинение, чтобы защитить себя. В среду глава организации предстал перед прокуратурой, чтобы разъяснить свою позицию после появления в некоторых СМИ сообщений о нём.
Сам Габриэле отрицает обвинения, назвав их ложными.
главное, чтоб футболистку не поцеловал ! )
главное, чтоб футболистку не поцеловал ! )
https://youtu.be/fWa7nD9ffpI?feature=shared