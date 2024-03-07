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Главу Итальянской федерации футбола обвинили в растрате и отмывании денег

07 марта 2024, 20:30

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина подозревается в растрате и отмывании денег при передаче телевизионных прав на матчи третьего дивизиона чемпионата страны, начиная с 2018 года.

По информации источника, функционер находится под следствием прокуратуры Рима. Как отметил Гравина, он сам попросил, чтобы ему предъявили обвинение, чтобы защитить себя. В среду глава организации предстал перед прокуратурой, чтобы разъяснить свою позицию после появления в некоторых СМИ сообщений о нём.

Сам Габриэле отрицает обвинения, назвав их ложными.

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Все комментарии
112910415
112910415
08 марта в 17:49
это всё пустяки !
главное, чтоб футболистку не поцеловал ! )
Шуnя771
Шуnя771
07 марта в 21:23
Карабинеры в работе.
shlomo
shlomo
07 марта в 21:17
"Вор должен сидеть в тюрьме..."... и это правильно.
Futurista
Futurista
07 марта в 20:50
"В среду глава организации предстал перед прокуратурой, чтобы разъяснить свою позицию"...

Митя Митин
Митя Митин
07 марта в 20:32
Нечего удивительного,итальянская мафия рулит!
Гость
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