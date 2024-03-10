Абаскаль: «Мой брак со „Спартаком“ дал трещину? Следующий вопрос»

1710098436

сегодня, 22:20

Главный тренер «Спартака» после матча с «Факелом» (0:2) ответил на вопрос о том, играет ли команда лучше в его отсутствие.

Без меня на бровке команда играет лучше? Вы можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас. Встречал множество умных людей, у которых были разные моменты, которые использовали в разные моменты нужные слова. Поэтому как пример это служило для того, чтобы становиться лучше для других людей. Мой брак со «Спартаком» дал трещину? Следующий вопрос.

О причинах поражения в этой игре специалист сказал следующее: