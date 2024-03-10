Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2023/2024

Абаскаль: «Мой брак со „Спартаком“ дал трещину? Следующий вопрос»

сегодня, 22:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча с «Факелом» (0:2) ответил на вопрос о том, играет ли команда лучше в его отсутствие.

Без меня на бровке команда играет лучше? Вы можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас. Встречал множество умных людей, у которых были разные моменты, которые использовали в разные моменты нужные слова. Поэтому как пример это служило для того, чтобы становиться лучше для других людей. Мой брак со «Спартаком» дал трещину? Следующий вопрос.

О причинах поражения в этой игре специалист сказал следующее:

Две ошибки, потеря концентрации, пенальти, автогол — то, что привело к такому результату, поэтому мы проиграли. Мы не выиграли, потому что не забили голов, не шли на соперника. Медленно передавали мяч, были недостаточно хороши, используя наших вингеров, особенно в финальной трети. Были также моменты, которые мы не использовали, могли убегать. После второго гола мы перешли на план Б, потом мы выбрали другую схему, конечно, моментов стало больше, доходили до штрафной, были моменты, но мы не забивали.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиГлаву Итальянской федерации футбола обвинили в растрате и отмывании денег
07 марта
ОфициальноRFEF открыла дело в отношении «Реала» из-за видео о судьях
07 марта
Салихова: «Такое ощущение, что в „Спартаке“ не хотят возвращения Промеса»
05 марта
СлухиПолиция проводит обыски в Каталонской футбольной федерации
05 марта
Суд над Промесом в ОАЭ может пройти только в закрытом режиме
04 марта
Хулиган Промес под домашним арестом в ОАЭ. «Спартак» потерял ключевого футболиста
04 мартаВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии10
Все комментарии
Интерес
Интерес
сегодня в 23:13
Всё как в анекдоте про подохших от эксперимента кур :"Сдохли? Жаль! У меня ещё столько идей осталось!!!".
Futurista
Futurista
сегодня в 22:45, ред.
Абаскаль...слишком много брака...просто брака...без трещин...
True Story
True Story
сегодня в 22:43
Молодец Абаскаль, не сдавайся! Докажи, что Спартак достоин лучшей лиги мира!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 