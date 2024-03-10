Абаскаль: «Мой брак со „Спартаком“ дал трещину? Следующий вопрос»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча с «Факелом» (0:2) ответил на вопрос о том, играет ли команда лучше в его отсутствие.
Без меня на бровке команда играет лучше? Вы можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас. Встречал множество умных людей, у которых были разные моменты, которые использовали в разные моменты нужные слова. Поэтому как пример это служило для того, чтобы становиться лучше для других людей. Мой брак со «Спартаком» дал трещину? Следующий вопрос.
О причинах поражения в этой игре специалист сказал следующее:
Две ошибки, потеря концентрации, пенальти, автогол — то, что привело к такому результату, поэтому мы проиграли. Мы не выиграли, потому что не забили голов, не шли на соперника. Медленно передавали мяч, были недостаточно хороши, используя наших вингеров, особенно в финальной трети. Были также моменты, которые мы не использовали, могли убегать. После второго гола мы перешли на план Б, потом мы выбрали другую схему, конечно, моментов стало больше, доходили до штрафной, были моменты, но мы не забивали.