Салихова: «Такое ощущение, что в „Спартаке“ не хотят возвращения Промеса»

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации с нападающим , который должен предстать перед судом в ОАЭ .

Считаю, что клубу надо перестать сливать информацию по ситуации с Промесом. Это очень вредит. Решение суда за сутки озвучили. Такое ощущение, что кто-то не хочет, чтобы Промес вернулся, и просто занимается вредительством.