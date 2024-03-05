Салихова: «Такое ощущение, что в „Спартаке“ не хотят возвращения Промеса»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации с нападающим Квинси Промесом, который должен предстать перед судом в ОАЭ.
Считаю, что клубу надо перестать сливать информацию по ситуации с Промесом. Это очень вредит. Решение суда за сутки озвучили. Такое ощущение, что кто-то не хочет, чтобы Промес вернулся, и просто занимается вредительством.
Ведь наверняка у клубов кроме достижения результатов есть ещё некие имиджевые интересы....
Или их нет ???
Ведь наверняка у клубов кроме достижения результатов есть ещё некие имиджевые интересы....
Или их нет ???