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Салихова: «Такое ощущение, что в „Спартаке“ не хотят возвращения Промеса»

сегодня, 18:50

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации с нападающим Квинси Промесом, который должен предстать перед судом в ОАЭ.

Считаю, что клубу надо перестать сливать информацию по ситуации с Промесом. Это очень вредит. Решение суда за сутки озвучили. Такое ощущение, что кто-то не хочет, чтобы Промес вернулся, и просто занимается вредительством.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 23:27
В ближайшее время все должно проясниться
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 22:08
Это не горячие, а дурные головы.
ryax36699y8k
ryax36699y8k
сегодня в 22:05
Похоже Спартак там контроль потерял, над ситуацией
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:21, ред.
Почему желание невозвращения Промеса - вредительство???
Ведь наверняка у клубов кроме достижения результатов есть ещё некие имиджевые интересы....
Или их нет ???
5yha6sddwk36
5yha6sddwk36
сегодня в 20:59
Со стороны оно конечно виднее...
Интерес
Интерес
сегодня в 20:27
А ты походатайствуй перед шейхами.Всё-таки одной веры с ними.Денежной...
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 20:24
А мы и без их информации читать умеем и инфу в интернете читаем!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 20:14
Сядет за решетку,Спартак не хило наварится видать.Квинси должен будет выплатить клубу,все по честному.
nubom
nubom
сегодня в 20:13
Хоть бы Федун хоккеем, что ли занялся...
lotsman
lotsman
сегодня в 19:40
Квинси становится звездой новостных веток. Мбаппе, в его звёздном свечении, потускнел. Есть даже горячие головы, которые советуют вмешаться в судебную структуру другого государства забыв, что Промес гражданин другого государства и преступление он совершил на территории другого государства. А в России он просто гастарбайтер.)
pomor45
pomor45
сегодня в 19:16
Столько вреда, сколько от тебя Зарема, трудно нанести. Федун помалкивает и тебе пора успокоится и перестать изображать из себя ультрас Спартака. Лживо выглядишь. Уж очень собственным оскорблённым "Я" от тебя несёт.
adekvat
adekvat
сегодня в 19:04
Фемида Нидерландов очень хочет что бы он вернулся.
drug01
drug01
сегодня в 18:53
Всё будет хорошо, деньги помогут. Штраф и на поле выйдет играть
Naherger
Naherger
сегодня в 18:52
За решетку барыгу!
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