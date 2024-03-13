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В «Арсенале» отрицают информацию о том, что Артета оскорбил Консейсау

вчера, 10:23
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился после серии пенальти

В «Арсенале» опровергают информацию о том, что главный тренер «канониров» Микель Артета оскорбил родителей наставника «Порту» Сержиу Консейсау.

Ранее о данном инциденте сообщил сам португалец.

Артета во время игры повернулся к скамейке запасных и оскорбил мою семью на испанском языке. Я сказал ему, что человека, которого он оскорбил, больше нет среди нас. Пусть он беспокоится о подготовке своей команды, которая обладает более чем достаточным качеством, чтобы играть намного лучше.

В свою очередь, Артета отказался от комментариев.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл «Порту».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:12
Ныть после проиграшей это похоже национальная черта.....
Говорится же интернет помнит всё, так вот, сразу же после обвинений в адрес Артеты, сотрудники клуба нашли и выставили на всеобщее обозрение интервью Сержиу, в которых тот тоже самое говорил про Томаса Тухеля и что то подобное про Гвардиолу....понятное дело, проигрывать неприятно, но будь мкжиком!!! Нужно было играть в футбол, а не тянуть время в обоих матчах.....
mphuZ
mphuZ
вчера в 13:08
Не помню, чтобы Артета попадал в какие-нибудь скандалы игроком или тренером..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:08
Вообще то лошадей на переправе не меняют.
Не к добру такая смена для быков.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 11:06, ред.
Выйдет к прессе и скажет: "Это всё правда, но Консейсау забыл, что я ещё с женой его хорошо знаком, хотя она, в принципе, неплоха в постели, не буду её оскорблять. Да я и ваш рот наоборот, журналистишки."
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:03
Ни за что не поверю, чтобы Артета мамками чужими интересовался. А вот в португальском характере всякие подлости, мы это уже не раз видели. Проиграл и решил осадочек оставить.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:58
Не удивлюсь, если это правда...
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:57
А что сам Артета скажет?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:55
Сейчас столько камер вокруг...
112910415
112910415
вчера в 10:48
есть некие сомнения, что Артета так поступил ...
kirapala
kirapala
вчера в 10:36, ред.
Здравствуйте. Знаю я что существует с давних пор, но какой год и месяц впервые она появилась. В 2014-ом не было такой группы, а в период с 2016-2019 непонятно. После 2020-го года все ясно, но до - нет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:36
А вообще игру судил брат Троссарда, им можно было что угодно делать)))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ kirapala (раскрыть)
вчера в 10:29
Здравствуйте. Это финальная группа, она существует с давних пор.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:25
Матч не видел, этот момент тоже. Но этот Консейсау всегда конфликтует с всеми подряд, мерзкий тип
Гость
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