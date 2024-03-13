В «Арсенале» отрицают информацию о том, что Артета оскорбил Консейсау

В «Арсенале» опровергают информацию о том, что главный тренер «канониров» оскорбил родителей наставника «Порту» .

Ранее о данном инциденте сообщил сам португалец.

Артета во время игры повернулся к скамейке запасных и оскорбил мою семью на испанском языке. Я сказал ему, что человека, которого он оскорбил, больше нет среди нас. Пусть он беспокоится о подготовке своей команды, которая обладает более чем достаточным качеством, чтобы играть намного лучше.