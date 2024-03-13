В «Арсенале» отрицают информацию о том, что Артета оскорбил Консейсау

В «Арсенале» опровергают информацию о том, что главный тренер «канониров» Микель Артета оскорбил родителей наставника «Порту» Сержиу Консейсау.
Ранее о данном инциденте сообщил сам португалец.
Артета во время игры повернулся к скамейке запасных и оскорбил мою семью на испанском языке. Я сказал ему, что человека, которого он оскорбил, больше нет среди нас. Пусть он беспокоится о подготовке своей команды, которая обладает более чем достаточным качеством, чтобы играть намного лучше.
В свою очередь, Артета отказался от комментариев.
Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл «Порту».
Говорится же интернет помнит всё, так вот, сразу же после обвинений в адрес Артеты, сотрудники клуба нашли и выставили на всеобщее обозрение интервью Сержиу, в которых тот тоже самое говорил про Томаса Тухеля и что то подобное про Гвардиолу....понятное дело, проигрывать неприятно, но будь мкжиком!!! Нужно было играть в футбол, а не тянуть время в обоих матчах.....
Говорится же интернет помнит всё, так вот, сразу же после обвинений в адрес Артеты, сотрудники клуба нашли и выставили на всеобщее обозрение интервью Сержиу, в которых тот тоже самое говорил про Томаса Тухеля и что то подобное про Гвардиолу....понятное дело, проигрывать неприятно, но будь мкжиком!!! Нужно было играть в футбол, а не тянуть время в обоих матчах.....