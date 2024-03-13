Мбаппе подал в суд на владельца шашлычной

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вчера, 21:33

Владелец ресторана сообщил, что нападающий ПСЖ подал на него в суд из-за использования фамилии игрока в описании к одному из блюд.

Мохамед Хенни, являющийся болельщиком «Марселя», утверждает, что 12 марта получил заказное письмо от юриста футболиста Дельфины Верхейден, которая призывает его больше не использовать имя форварда в презентации шашлыка. В описании сэндвича было написано следующее: «Круглый хлеб, такой же круглый, как череп Мбаппе».

Господин Хенни использует имя Килиана Мбаппе в коммерческих и рекламных целях, не получив предварительно его явного согласия на это, — говорится в письме.

Мохамед на своей странице в социальной сети отреагировал следующим образом:

Мбаппе подал на меня в суд, я опустошён. Я не думал, что у игрока такого уровня есть время думать обо мне. Ему понадобилось время и деньги, чтобы преследовать меня. Я никого не обижаю, а занимаюсь юмором. Тебе не стыдно, это всё, что тебе нужно сделать? Подать на меня в суд, жалобу за это, ни за что?

Хенни отметил, что Мбаппе был не единственным, над кем подшутили в его ресторане, в котором также продаётся «галета, такая же насыщенная, как Пайет», имея в виду бывшего атакующего полузащитника «Олимпика» Димитри Пайета.