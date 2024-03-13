Мбаппе подал в суд на владельца шашлычной

Владелец ресторана сообщил, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе подал на него в суд из-за использования фамилии игрока в описании к одному из блюд.
Мохамед Хенни, являющийся болельщиком «Марселя», утверждает, что 12 марта получил заказное письмо от юриста футболиста Дельфины Верхейден, которая призывает его больше не использовать имя форварда в презентации шашлыка. В описании сэндвича было написано следующее: «Круглый хлеб, такой же круглый, как череп Мбаппе».
Господин Хенни использует имя Килиана Мбаппе в коммерческих и рекламных целях, не получив предварительно его явного согласия на это, — говорится в письме.
Мохамед на своей странице в социальной сети отреагировал следующим образом:
Мбаппе подал на меня в суд, я опустошён. Я не думал, что у игрока такого уровня есть время думать обо мне. Ему понадобилось время и деньги, чтобы преследовать меня. Я никого не обижаю, а занимаюсь юмором.
Тебе не стыдно, это всё, что тебе нужно сделать? Подать на меня в суд, жалобу за это, ни за что?
Хенни отметил, что Мбаппе был не единственным, над кем подшутили в его ресторане, в котором также продаётся «галета, такая же насыщенная, как Пайет», имея в виду бывшего атакующего полузащитника «Олимпика» Димитри Пайета.
Пайет ничего не сказал! Почему? Потому что он игрок, у которого есть ценности. Мбаппе сошёл с ума!
И вообще! Щас такая тенденция, что где-бы-тонибыло веет именем Кильяна - звучит как нае6алово!!!!!
Надо что-то делать с этим образом, старик! Ты мне напиши, да?! Мы всё быстро - хурму-шаурму развеем, твоё имя только на вывесках самых лучших шашлычных будет красоваться, вай, да!?!?!!!!!!
И вообще! Щас такая тенденция, что где-бы-тонибыло веет именем Кильяна - звучит как нае6алово!!!!!
Надо что-то делать с этим образом, старик! Ты мне напиши, да?! Мы всё быстро - хурму-шаурму развеем, твоё имя только на вывесках самых лучших шашлычных будет красоваться, вай, да!?!?!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=m-TfYwLSMUE