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ГлавнаяНовостиВокруг футболаФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе подал в суд на владельца шашлычной

вчера, 21:33

Владелец ресторана сообщил, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе подал на него в суд из-за использования фамилии игрока в описании к одному из блюд.

Мохамед Хенни, являющийся болельщиком «Марселя», утверждает, что 12 марта получил заказное письмо от юриста футболиста Дельфины Верхейден, которая призывает его больше не использовать имя форварда в презентации шашлыка. В описании сэндвича было написано следующее: «Круглый хлеб, такой же круглый, как череп Мбаппе».

Господин Хенни использует имя Килиана Мбаппе в коммерческих и рекламных целях, не получив предварительно его явного согласия на это, — говорится в письме.

Мохамед на своей странице в социальной сети отреагировал следующим образом:

Мбаппе подал на меня в суд, я опустошён. Я не думал, что у игрока такого уровня есть время думать обо мне. Ему понадобилось время и деньги, чтобы преследовать меня. Я никого не обижаю, а занимаюсь юмором.

Тебе не стыдно, это всё, что тебе нужно сделать? Подать на меня в суд, жалобу за это, ни за что?

Хенни отметил, что Мбаппе был не единственным, над кем подшутили в его ресторане, в котором также продаётся «галета, такая же насыщенная, как Пайет», имея в виду бывшего атакующего полузащитника «Олимпика» Димитри Пайета.

Пайет ничего не сказал! Почему? Потому что он игрок, у которого есть ценности. Мбаппе сошёл с ума!

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 13:05
Я думал на Черчесова заявил
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:59
Как-то неаппетитно звучит, я б на месте Кильяна постеснялся бы подавать в суд на его месте!
И вообще! Щас такая тенденция, что где-бы-тонибыло веет именем Кильяна - звучит как нае6алово!!!!!
Надо что-то делать с этим образом, старик! Ты мне напиши, да?! Мы всё быстро - хурму-шаурму развеем, твоё имя только на вывесках самых лучших шашлычных будет красоваться, вай, да!?!?!!!!!!
Maikl322
Maikl322
сегодня в 08:58, ред.
По почкам поваришке дать за юмор....
112910415
112910415
сегодня в 05:44
каждую копеечку в дом !
pqdhm6ypv3m8
pqdhm6ypv3m8
сегодня в 04:39
Мбаппе за копейку удавится. Ничего удивительного.
Nazi
Nazi
сегодня в 01:01
Стыдно товарищ Мбаппе. Чел пытается выжить, а этот почти миллиардер в суд подает, будтот его фамилия Бонапарт😊
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:59
Мбаппе жадный тип, он за каждую копейку готов судиться, хоть даже с владельцем шашлычной.
Futurista
Futurista
вчера в 21:52, ред.
Мбаппе разбушевался)...

sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:34
Получил письмо от Дельфина))) Это уже ржачно)))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:34
Думаю что это не он подал в суд, а его менеджер !
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