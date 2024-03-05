«Рубин» получил иск от бывшего игрока клуба Ширяева

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сегодня, 13:58

В пресс-службе «Рубина» отреагировали на информацию о том, что бывший защитник казанской команды подал заявление в CAS , требуя с клуба 8,5 млн рублей.

Футболист перешёл в «Рубин» в феврале 2023-го, подписав контракт на 1,5 года.

Как сообщил телеграм-канал «Мутко против», главный тренер Рашид Рахимов, который возглавил клуб через 2 месяца, не видел Ширяева в команде. В сентябре игроку предложили отправиться в аренду в «Нефтехимик», но тот отказался. В октябре «Рубин» расторг соглашение с футболистом в одностороннем порядке.

При увольнении клуб выплатил Максиму компенсацию за три месяца. Однако спортсмена такой подход не устроил. Он обратился в палату по разрешению споров и та оштрафовала «Рубин» на 1 млн рублей за досрочное расторжение договора. При этом, в части выплаты всей суммы контракта футболисту было отказано.