«Рубин» получил иск от бывшего игрока клуба Ширяева

В пресс-службе «Рубина» отреагировали на информацию о том, что бывший защитник казанской команды Максим Ширяев подал заявление в CAS, требуя с клуба 8,5 млн рублей.
Футболист перешёл в «Рубин» в феврале 2023-го, подписав контракт на 1,5 года.
Как сообщил телеграм-канал «Мутко против», главный тренер Рашид Рахимов, который возглавил клуб через 2 месяца, не видел Ширяева в команде. В сентябре игроку предложили отправиться в аренду в «Нефтехимик», но тот отказался. В октябре «Рубин» расторг соглашение с футболистом в одностороннем порядке.
При увольнении клуб выплатил Максиму компенсацию за три месяца. Однако спортсмена такой подход не устроил. Он обратился в палату по разрешению споров и та оштрафовала «Рубин» на 1 млн рублей за досрочное расторжение договора. При этом, в части выплаты всей суммы контракта футболисту было отказано.
Это право футболиста — обратиться в CAS, если он не согласен с решением КДК РФС от 23 ноября 2023 года. «Рубин» в свою очередь действительно получил иск и ожидает окончательного решения по данном делу.