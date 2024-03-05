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«Рубин» получил иск от бывшего игрока клуба Ширяева

сегодня, 13:58

В пресс-службе «Рубина» отреагировали на информацию о том, что бывший защитник казанской команды Максим Ширяев подал заявление в CAS, требуя с клуба 8,5 млн рублей.

Футболист перешёл в «Рубин» в феврале 2023-го, подписав контракт на 1,5 года.

Как сообщил телеграм-канал «Мутко против», главный тренер Рашид Рахимов, который возглавил клуб через 2 месяца, не видел Ширяева в команде. В сентябре игроку предложили отправиться в аренду в «Нефтехимик», но тот отказался. В октябре «Рубин» расторг соглашение с футболистом в одностороннем порядке.

При увольнении клуб выплатил Максиму компенсацию за три месяца. Однако спортсмена такой подход не устроил. Он обратился в палату по разрешению споров и та оштрафовала «Рубин» на 1 млн рублей за досрочное расторжение договора. При этом, в части выплаты всей суммы контракта футболисту было отказано.

Это право футболиста — обратиться в CAS, если он не согласен с решением КДК РФС от 23 ноября 2023 года. «Рубин» в свою очередь действительно получил иск и ожидает окончательного решения по данном делу.

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сегодня в 15:51
Зальют этот "пожар" доходами от нефти.
adekvat
adekvat ответ Митя Митин (раскрыть)
сегодня в 14:39
А кто это такой ? Что за звезду с российским паспортом, опять обидели ?
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 14:17
Не с тем игроком они свяхзались!
Гость
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