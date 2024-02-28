Решение по делу о выплате «Ювентусом» Роналду 19,5 млн евро примут в апреле

Решение по делу о выплате «Ювентусом» 19,5 млн евро экс-нападающему туринского клуба Криштиану Роналду будет вынесено 22 апреля 2024 года.
В прошлом году португальский футболист подал в суд на «бьянконери». Игрок считает, что «Юве» не выплатил ему деньги, о которых было оговорено в тайном соглашении во время пандемии коронавируса.
5 февраля 2024-го состоялось устное дискуссионное слушание, по итогам которого дело было передано в Арбитражный совет.
Подставил клуб под финансовые нарушения и еще в суд подал.
Подставил клуб под финансовые нарушения и еще в суд подал.
изречение из Евангелия от Луки...
Жаль, что католики из Юве об этом не знали)...
изречение из Евангелия от Луки...
Жаль, что католики из Юве об этом не знали)...