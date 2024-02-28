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Решение по делу о выплате «Ювентусом» Роналду 19,5 млн евро примут в апреле

вчера, 10:59

Решение по делу о выплате «Ювентусом» 19,5 млн евро экс-нападающему туринского клуба Криштиану Роналду будет вынесено 22 апреля 2024 года.

В прошлом году португальский футболист подал в суд на «бьянконери». Игрок считает, что «Юве» не выплатил ему деньги, о которых было оговорено в тайном соглашении во время пандемии коронавируса.

5 февраля 2024-го состоялось устное дискуссионное слушание, по итогам которого дело было передано в Арбитражный совет.

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Все комментарии
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:04
Чёрная бухгалтерия. Уход от налогов.
h4dp8s6388z9
h4dp8s6388z9
вчера в 13:53
Похоже решили кинуть Роналду
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:12
Это не наши деньги.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:06
Троль 80-го уровня!
Подставил клуб под финансовые нарушения и еще в суд подал.
6vt4eb66rf7u
6vt4eb66rf7u
вчера в 12:05
Интересно а в каких единицах измеряется жадность?
r46whbpp99yv
r46whbpp99yv
вчера в 11:59
Будет прикол если Рон еще и отсудит деньги
9heu8t2mscvn
9heu8t2mscvn
вчера в 11:39
А нечего было заключать тайные соглашения. Пора бы португальской налоговой проверить Роналду.
Вещий
Вещий
вчера в 11:33
Интересная постановка вопроса...."тайное соглашение"....:))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:28
Что же тайное соглашение такое?))
Futurista
Futurista
вчера в 11:23, ред.
"Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным"...
изречение из Евангелия от Луки...
Жаль, что католики из Юве об этом не знали)...
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 11:03
Видать денег в СА на 47юр не хватает эгоисту.. Хе.. 🤭
Гость
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