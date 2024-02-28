Решение по делу о выплате «Ювентусом» Роналду 19,5 млн евро примут в апреле

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вчера, 10:59

Решение по делу о выплате «Ювентусом» 19,5 млн евро экс-нападающему туринского клуба будет вынесено 22 апреля 2024 года.

В прошлом году португальский футболист подал в суд на «бьянконери». Игрок считает, что «Юве» не выплатил ему деньги, о которых было оговорено в тайном соглашении во время пандемии коронавируса.

5 февраля 2024-го состоялось устное дискуссионное слушание, по итогам которого дело было передано в Арбитражный совет.