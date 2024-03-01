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Прокуратура Испании потребует ужесточения наказания для Даниэля Алвеса

вчера, 19:13

Прокуратура Испании решила обжаловать приговор, вынесенный бывшему защитнику «Барселоны» Даниэлю Алвесу, с целью ужесточения срока тюремного заключения.

В феврале футболиста приговорили к 4,5 годам тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии над женщиной в конце 2022 года. Ранее сообщалось, что прокурор просил 9 лет, а частный обвинитель — 12 лет. Однако наказание смягчили в связи с выплатой спортсменом 150 тысяч евро потерпевшей в качестве моральной компенсации.

По информации источника, прокуратура хочет добиться отмены применённого смягчающего обстоятельства и увеличения срока тюремного заключения. В ведомстве утверждают, что компенсация была установлена судьёй в качестве залога, и не была принята потерпевшей стороной.

И прокуратура, и частное обвинение выступили против применения этого смягчающего обстоятельства в суде, считая, что оно может носить дискриминационный характер в силу экономических возможностей подсудимого.

Обвинитель в лице потерпевшей также планирует обжаловать приговор, как и защита Алвеса, которая будет настаивать на оправдании футболиста на основании утверждения о сексуальных отношениях с заявителем по обоюдному согласию.

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Все комментарии
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
вчера в 22:15
Казалось бы причем тут Испания.
qarj3a7z649r
qarj3a7z649r
вчера в 21:28
И за 150 тысяч не освободили от наказания? Не верю.
112910415
112910415
вчера в 21:12
сильно они кровожадные
Шуnя771
Шуnя771 ответ Alexander Zverev (раскрыть)
вчера в 20:16, ред.
Спасибо за информацию.
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:06
Какая разница . Они оба ждут этой учести .
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:05, ред.
При чём Промес в новости про Алвеса?...непонятно...
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:04, ред.
Это уже совершено другая история.
Для Промеса даже этот санаторий будет каторгой ☝️😉
Futurista
Futurista ответ Alexander Zverev (раскрыть)
вчера в 20:01
Швейцарцам с такими вопросами в швейцарскую прокуратуру...или испанскую)...
Alexander Zverev
Alexander Zverev ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:54
Давайте перейдем к фактам и закончим эту тему.

Это из архива сайта - с сентября 2021 по сентябрь 2022 года.
https://www.soccer.ru/news/1283805
https://www.soccer.ru/news/1289596
https://www.soccer.ru/news/1313030
https://www.soccer.ru/news/1331016

Одна и та же фамилия и имя. Человек не играл и выиграл засчет дополнительных аккаунтов, как делают некоторые. А потом, как он говорит, играл в группе без призов. Я нажал на старый аккаунт - он кажется недействителен.

Теперь он играет с Kenas Ter-Aristakessian. В январе 2024 снова выиграл его теперешний основной аккаунт — смотрите https://www.soccer.ru/news/1371170. За что я его поздравляю с опозданием. Я швейцарец по маминой линии – люблю точность, и я не люблю, когда хотят запятнать репутацию человека. Вот почему я вмешался. С одного аккаунта выиграть труднее, а он за год это сделал три раза, один раз не хватило 2808 очков и занял второе место. Вот это факты. Все остальное не имеет значения.
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:54
Там тюрьма как у нас санаторий...
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:52
Насильникам слишком мало дают.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:24
Строго там всё. Это не наша прокуратура !))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:23
Жестокие люди, никак не уймутся...
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