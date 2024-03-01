Прокуратура Испании потребует ужесточения наказания для Даниэля Алвеса

Прокуратура Испании решила обжаловать приговор, вынесенный бывшему защитнику «Барселоны» Даниэлю Алвесу, с целью ужесточения срока тюремного заключения.
В феврале футболиста приговорили к 4,5 годам тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии над женщиной в конце 2022 года. Ранее сообщалось, что прокурор просил 9 лет, а частный обвинитель — 12 лет. Однако наказание смягчили в связи с выплатой спортсменом 150 тысяч евро потерпевшей в качестве моральной компенсации.
По информации источника, прокуратура хочет добиться отмены применённого смягчающего обстоятельства и увеличения срока тюремного заключения. В ведомстве утверждают, что компенсация была установлена судьёй в качестве залога, и не была принята потерпевшей стороной.
И прокуратура, и частное обвинение выступили против применения этого смягчающего обстоятельства в суде, считая, что оно может носить дискриминационный характер в силу экономических возможностей подсудимого.
Обвинитель в лице потерпевшей также планирует обжаловать приговор, как и защита Алвеса, которая будет настаивать на оправдании футболиста на основании утверждения о сексуальных отношениях с заявителем по обоюдному согласию.
Для Промеса даже этот санаторий будет каторгой ☝️😉
Для Промеса даже этот санаторий будет каторгой ☝️😉
Это из архива сайта - с сентября 2021 по сентябрь 2022 года.
https://www.soccer.ru/news/1283805
https://www.soccer.ru/news/1289596
https://www.soccer.ru/news/1313030
https://www.soccer.ru/news/1331016
Одна и та же фамилия и имя. Человек не играл и выиграл засчет дополнительных аккаунтов, как делают некоторые. А потом, как он говорит, играл в группе без призов. Я нажал на старый аккаунт - он кажется недействителен.
Теперь он играет с Kenas Ter-Aristakessian. В январе 2024 снова выиграл его теперешний основной аккаунт — смотрите https://www.soccer.ru/news/1371170. За что я его поздравляю с опозданием. Я швейцарец по маминой линии – люблю точность, и я не люблю, когда хотят запятнать репутацию человека. Вот почему я вмешался. С одного аккаунта выиграть труднее, а он за год это сделал три раза, один раз не хватило 2808 очков и занял второе место. Вот это факты. Все остальное не имеет значения.
Это из архива сайта - с сентября 2021 по сентябрь 2022 года.
https://www.soccer.ru/news/1283805
https://www.soccer.ru/news/1289596
https://www.soccer.ru/news/1313030
https://www.soccer.ru/news/1331016
Одна и та же фамилия и имя. Человек не играл и выиграл засчет дополнительных аккаунтов, как делают некоторые. А потом, как он говорит, играл в группе без призов. Я нажал на старый аккаунт - он кажется недействителен.
Теперь он играет с Kenas Ter-Aristakessian. В январе 2024 снова выиграл его теперешний основной аккаунт — смотрите https://www.soccer.ru/news/1371170. За что я его поздравляю с опозданием. Я швейцарец по маминой линии – люблю точность, и я не люблю, когда хотят запятнать репутацию человека. Вот почему я вмешался. С одного аккаунта выиграть труднее, а он за год это сделал три раза, один раз не хватило 2808 очков и занял второе место. Вот это факты. Все остальное не имеет значения.