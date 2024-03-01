Прокуратура Испании потребует ужесточения наказания для Даниэля Алвеса

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вчера, 19:13

Прокуратура Испании решила обжаловать приговор, вынесенный бывшему защитнику «Барселоны» , с целью ужесточения срока тюремного заключения.

В феврале футболиста приговорили к 4,5 годам тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии над женщиной в конце 2022 года. Ранее сообщалось, что прокурор просил 9 лет, а частный обвинитель — 12 лет. Однако наказание смягчили в связи с выплатой спортсменом 150 тысяч евро потерпевшей в качестве моральной компенсации.

По информации источника, прокуратура хочет добиться отмены применённого смягчающего обстоятельства и увеличения срока тюремного заключения. В ведомстве утверждают, что компенсация была установлена судьёй в качестве залога, и не была принята потерпевшей стороной.

И прокуратура, и частное обвинение выступили против применения этого смягчающего обстоятельства в суде, считая, что оно может носить дискриминационный характер в силу экономических возможностей подсудимого.

Обвинитель в лице потерпевшей также планирует обжаловать приговор, как и защита Алвеса, которая будет настаивать на оправдании футболиста на основании утверждения о сексуальных отношениях с заявителем по обоюдному согласию.