Суд отклонил иск «Реала» и «Атлетика» к Ла Лиге из-за сделки с CVC

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вчера, 18:24

Суд первой инстанции Мадрида отклонил иск, поданный «Атлетиком» и «Реалом» против Ла Лиги из-за соглашения с CVC.

В декабре 2021 года эти клубы, а также «Барселона» подали в суд на соглашение Ла Лиги, которое та заключила с инвестиционным фондом. В своем заявлении они сообщили о том, что сделка является незаконной, она «наносит непоправимый ущерб всему испанскому футбольному сектору и грубо нарушает самые элементарные принципы испанского спортивного законодательства и устава Ла Лиги».

Суд во вторник подтвердил, что сделка соответствует действующим правовым и законодательным нормам. Также в постановлении отмечается, что партнёрство с CVC не нарушает права клубов. За Ла Лигой признаётся автономия в управлении своими коммерческими и аудиовизуальными правами и их администрировании, при условии, что это осуществляется в рамках существующей правовой базы.