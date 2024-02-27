Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыИспания. Примера 2023/2024

Суд отклонил иск «Реала» и «Атлетика» к Ла Лиге из-за сделки с CVC

вчера, 18:24

Суд первой инстанции Мадрида отклонил иск, поданный «Атлетиком» и «Реалом» против Ла Лиги из-за соглашения с CVC.

В декабре 2021 года эти клубы, а также «Барселона» подали в суд на соглашение Ла Лиги, которое та заключила с инвестиционным фондом. В своем заявлении они сообщили о том, что сделка является незаконной, она «наносит непоправимый ущерб всему испанскому футбольному сектору и грубо нарушает самые элементарные принципы испанского спортивного законодательства и устава Ла Лиги».

Суд во вторник подтвердил, что сделка соответствует действующим правовым и законодательным нормам. Также в постановлении отмечается, что партнёрство с CVC не нарушает права клубов. За Ла Лигой признаётся автономия в управлении своими коммерческими и аудиовизуальными правами и их администрировании, при условии, что это осуществляется в рамках существующей правовой базы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Реал  Атлетик Б
Перевод с elmundo.es
СлухиРешение по делу о выплате «Ювентусом» Роналду 19,5 млн евро примут в апреле
Сегодня, 10:59
Адвокат Промеса подал апелляцию по делу о контрабанде наркотиков
Вчера, 14:22
Экс-игрок «Эвертона» приговорён к пожизненному заключению за коррупцию
24 февраля
Игрока сборной Марокко приговорили к году тюрьмы
24 февраля
Неймар заплатил 150 000 евро, чтобы Дани Алвесу скостили срок
23 февраля
Промес хотел дать показания в Нидерландах при наличии гарантий безопасности
22 февраля
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:40
Наверное из-за того, что они больше других теряют прибыль.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:36
Они заранее знали что так будет,но остановиться уже не могли !
s7dep2s4z7ym
s7dep2s4z7ym
вчера в 18:38
Ничего личного... просто одним очень нужны деньги....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:38
Почему возмущались только эти команды? Непонятно...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 