Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

Прокуратура выдала ордер на арест Рубиалеса и нескольких членов RFEF

вчера, 23:56

По информации источника, прокуратура выдала ордер на арест Луиса Рубиалеса, который в настоящее время находится в Доминиканской Республике, а также 6 членов Королевской испанской футбольной федерации.

Сегодняшнюю ночь задержанные проведут в камере, а завтра предстанут перед судом.

Ранее гражданская гвардия провела несколько обысков в штаб-квартире Федерации и в нескольких частных домах, чтобы выяснить, были ли совершены нарушения при заключении различных контрактов, в которых приняла участие RFEF.

Рубиалес вместе с остальными фигурантами дела находится под следствием в связи с контрактом с Саудовской Аравией, который предусматривал передачу проведения Суперкубка Испании этой стране. Расследование началось в результате жалобы, поданной президентом национальной школы тренеров в Испании против Рубиалеса и экс-футболиста «Барселоны» и бизнесмена Жерара Пике за предполагаемые преступления, связанные с коррупцией в бизнесе и несправедливым управлением.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВ Федерации футбола Испании и доме Рубиалеса проводят обыски
Вчера, 17:36
Официально«Фенербахче» может сняться с чемпионата Турции
19 марта
«Реал» пожаловался на судью за игнорирование оскорблений в адрес Винисиуса
19 марта
Ростовский СКА разорвал договор с игроком, подозреваемым в мошенничестве
18 марта
Паршивлюк рассказал о причине конфликта с Тюкавиным в прошлом сезоне
18 марта
«Со мной такое происходит постоянно». Лотито — о нападках на Иммобиле
16 марта
Сортировать
Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 02:08
А Пике арестован или в бегах?
амурец
амурец
сегодня в 00:50
Везде где просматриваются скандалы связанные с испанским футболом везде мелькает Барселона
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:47
Пикеше пора сухари сушить))
Интерес
Интерес
сегодня в 00:18
А всё так смешно начиналось-с непристойных поцелуйчиков.
drug01
drug01
сегодня в 00:09
Наказание должно достичь каждого кто этого заслуживает
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 