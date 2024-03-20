Прокуратура выдала ордер на арест Рубиалеса и нескольких членов RFEF

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вчера, 23:56

По информации источника, прокуратура выдала ордер на арест , который в настоящее время находится в Доминиканской Республике, а также 6 членов Королевской испанской футбольной федерации.

Сегодняшнюю ночь задержанные проведут в камере, а завтра предстанут перед судом.

Ранее гражданская гвардия провела несколько обысков в штаб-квартире Федерации и в нескольких частных домах, чтобы выяснить, были ли совершены нарушения при заключении различных контрактов, в которых приняла участие RFEF.

Рубиалес вместе с остальными фигурантами дела находится под следствием в связи с контрактом с Саудовской Аравией, который предусматривал передачу проведения Суперкубка Испании этой стране. Расследование началось в результате жалобы, поданной президентом национальной школы тренеров в Испании против Рубиалеса и экс-футболиста «Барселоны» и бизнесмена за предполагаемые преступления, связанные с коррупцией в бизнесе и несправедливым управлением.