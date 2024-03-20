Центральное оперативное подразделение гражданской гвардии проводит обыски в Королевской испанской футбольной федерации и доме бывшего президента RFEF Луиса Рубиалеса в рамках расследования в связи с предполагаемыми преступлениями, связанными с коррупцией в бизнесе, несправедливым управлением и отмыванием денег.
Также были произведены аресты в нескольких провинциях Испании. Планируются новые обыски и аресты.
Экс-глава RFEF в данный момент находится в Доминиканской Республике.
В частности, суд начал расследование соглашения о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии, которое, как сообщается, несколько лет назад было заключено между Рубиалесом и экс-футболистом «Барселоны» и бизнесменом Жераром Пике.
Вот то, что Рубиалес и Пикеша подписали продажу Суперкубка саудитам, причём Пикеша за посреднические услуги положил в карман 10 лямов, это явный беспредел, по Пикеше и Рубиалесу тюрьма давно плачет.
Вот то, что Рубиалес и Пикеша подписали продажу Суперкубка саудитам, причём Пикеша за посреднические услуги положил в карман 10 лямов, это явный беспредел, по Пикеше и Рубиалесу тюрьма давно плачет.