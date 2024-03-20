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В Федерации футбола Испании и доме Рубиалеса проводят обыски

вчера, 17:36

Центральное оперативное подразделение гражданской гвардии проводит обыски в Королевской испанской футбольной федерации и доме бывшего президента RFEF Луиса Рубиалеса в рамках расследования в связи с предполагаемыми преступлениями, связанными с коррупцией в бизнесе, несправедливым управлением и отмыванием денег.

Также были произведены аресты в нескольких провинциях Испании. Планируются новые обыски и аресты.

Экс-глава RFEF в данный момент находится в Доминиканской Республике.

В частности, суд начал расследование соглашения о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии, которое, как сообщается, несколько лет назад было заключено между Рубиалесом и экс-футболистом «Барселоны» и бизнесменом Жераром Пике.

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Все комментарии
3xn9q4b4w2r3
3xn9q4b4w2r3
вчера в 20:49
Итог: срок условный, деньги в бюджет.
adekvat
adekvat ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 19:47
Коррупция везде во всех странах, во всех сферах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:36
Абсолютно чистых денежных "осваиваний" не бывает....
Они не могут быть...

Но есть те кого проверяют......и те у которых хватает ума избежать проверки....
112910415
112910415
вчера в 18:31
дело-то вовсе не в поцелуях ...
Futurista
Futurista
вчера в 18:31
Руби его до самого алеса)...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:27
А что Тебас? При нём Ла Лига стремительно нарастила доходы с трансляций, он вернул более справедливое распределение средств командам (до него аутсайдеры копейки получали), запретил командам тратить больше, чем они зарабатывают, таким образом, спасая команды вроде "Барселоны" от банкротства.

Вот то, что Рубиалес и Пикеша подписали продажу Суперкубка саудитам, причём Пикеша за посреднические услуги положил в карман 10 лямов, это явный беспредел, по Пикеше и Рубиалесу тюрьма давно плачет.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:59
Я бы еще Тебаса проверил
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:56
За всяким большим состоянием кроется преступление.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:51
"Тебя посадят, а ты не воруй!" (С)...
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:40
Везде коррупция, во всех отраслях, футбол не исключение...
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