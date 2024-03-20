В Федерации футбола Испании и доме Рубиалеса проводят обыски

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вчера, 17:36

Центральное оперативное подразделение гражданской гвардии проводит обыски в Королевской испанской футбольной федерации и доме бывшего президента RFEF в рамках расследования в связи с предполагаемыми преступлениями, связанными с коррупцией в бизнесе, несправедливым управлением и отмыванием денег.

Также были произведены аресты в нескольких провинциях Испании. Планируются новые обыски и аресты.

Экс-глава RFEF в данный момент находится в Доминиканской Республике.

В частности, суд начал расследование соглашения о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии, которое, как сообщается, несколько лет назад было заключено между Рубиалесом и экс-футболистом «Барселоны» и бизнесменом Жераром Пике.