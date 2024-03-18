Паршивлюк рассказал о причине конфликта с Тюкавиным в прошлом сезоне

Защитник «Динамо» в рамках шоу «Футбольное катание» с Евгенией Медведевой рассказал о конфликте со своим одноклубником .

Потасовки никакой не было. Если только словесная с моей стороны, как улица с односторонним движением, а он ничего не говорил. Это случилось после игры с «Торпедо» в прошлом сезоне, когда мы победили 4:0 или 5:0. Он вышел на поле и всем видом показывал, что ему что-то не нравилось. Или то, что мало сыграл, или что заслуживал большего. И я прямо на поле это ему высказал.

Но потом я уже понял, что эти ребята уязвимые и что к ним нужен правильный подход. Пригласили с Фёдором Михайловичем (Смоловым — прим.) его в ресторан, но он сначала не хотел ехать. В итоге все-таки согласился, и мы постарались объяснить, что это всё для его же блага. Это был крик души с моей стороны, так как я знаю его способности и что от него можно ожидать. А его отношение в той игре было неподобающим его уровню и клубу «Динамо». Он сделал выводы, и мы сейчас это наблюдаем.