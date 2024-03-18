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Паршивлюк рассказал о причине конфликта с Тюкавиным в прошлом сезоне

вчера, 20:37

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк в рамках шоу «Футбольное катание» с Евгенией Медведевой рассказал о конфликте со своим одноклубником Константином Тюкавиным.

Потасовки никакой не было. Если только словесная с моей стороны, как улица с односторонним движением, а он ничего не говорил. Это случилось после игры с «Торпедо» в прошлом сезоне, когда мы победили 4:0 или 5:0. Он вышел на поле и всем видом показывал, что ему что-то не нравилось. Или то, что мало сыграл, или что заслуживал большего. И я прямо на поле это ему высказал.

Но потом я уже понял, что эти ребята уязвимые и что к ним нужен правильный подход. Пригласили с Фёдором Михайловичем (Смоловым — прим.) его в ресторан, но он сначала не хотел ехать. В итоге все-таки согласился, и мы постарались объяснить, что это всё для его же блага. Это был крик души с моей стороны, так как я знаю его способности и что от него можно ожидать. А его отношение в той игре было неподобающим его уровню и клубу «Динамо». Он сделал выводы, и мы сейчас это наблюдаем.

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ОПС
ОПС
сегодня в 03:54
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Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:27
Обиделся как девочка,какой ещё ресторан,надо было его в молодёжку сослать!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:47
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Вещий
Вещий
вчера в 21:36
Нечего было и сор из избы выносить...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
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Как бабы себя ведут.
Алексей Филин
Алексей Филин
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Scorp689
Scorp689
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Типа на тренера начал обучаться? Навтыкали в одностороннем порядке...
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