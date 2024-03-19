«Фенербахче» может сняться с чемпионата Турции

«Фенербахче» сообщил о намерении сняться с чемпионата Турции.
После выездной победы над «Трабзонспором» (3:2) фанаты домашней команды выбежали на поле и атаковали игроков гостей, праздновавших победу в центре поля. Футболисты и сотрудники клуба были вынуждены уйти в подтрибунное помещение в сопровождении охраны и полиции. Сообщается о 12 задержанных нарушителях.
Пресс-служба «Фенербахче» сообщает, что 2 апреля состоится внеочередное заседание совета директоров, в рамках которого будут изучены различные меры, которые могут быть приняты в связи с эпизодом, включая выход клуба из турецкой Суперлиги.
Пару лет не играл в чемпионате Греции.
Пару лет не играл в чемпионате Греции.
Мне показалось, что смысл предложения логичен, но если относительно счета в скобках как то...
Мне показалось, что смысл предложения логичен, но если относительно счета в скобках как то...
Если можно, поясните пожалуйста, почему в предложении статьи:
"После выездной победы над «Трабзонспором» (3:2) фанаты домашней команды выбежали на поле и атаковали игроков гостей, праздновавших победу в центре поля."
счет указан (3:2), а не (2:3)?
Если можно, поясните пожалуйста, почему в предложении статьи:
"После выездной победы над «Трабзонспором» (3:2) фанаты домашней команды выбежали на поле и атаковали игроков гостей, праздновавших победу в центре поля."
счет указан (3:2), а не (2:3)?