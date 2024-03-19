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«Фенербахче» может сняться с чемпионата Турции

сегодня, 14:37

«Фенербахче» сообщил о намерении сняться с чемпионата Турции.

После выездной победы над «Трабзонспором» (3:2) фанаты домашней команды выбежали на поле и атаковали игроков гостей, праздновавших победу в центре поля. Футболисты и сотрудники клуба были вынуждены уйти в подтрибунное помещение в сопровождении охраны и полиции. Сообщается о 12 задержанных нарушителях.

Пресс-служба «Фенербахче» сообщает, что 2 апреля состоится внеочередное заседание совета директоров, в рамках которого будут изучены различные меры, которые могут быть приняты в связи с эпизодом, включая выход клуба из турецкой Суперлиги.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:28
В цивилизованных лигах давно FAN ID применяется....
3ton
3ton
сегодня в 20:33
Баскетбольный Олимпиакос сказал и сделал )))
Пару лет не играл в чемпионате Греции.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 20:10
Это все слова, не будут они сниматься...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 19:51
Спасибо за ответ.
Мне показалось, что смысл предложения логичен, но если относительно счета в скобках как то...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 18:45
Добрый вечер. Таков формат в случае когда речь идёт о победе команды, если бы было поражение, то было бы наоборот написано - 2:3, есть уточнение в тексте, что победа гостевая.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ kukuruzonax (раскрыть)
сегодня в 18:31, ред.
Здесь уместно было бы вспомнить случай выбегания на поле фанатов клуба одного деятеля и нанесение тяжких игрокам команды
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:29
Давайте к нам в рпл, бороться за второе место будем
112910415
112910415
сегодня в 18:02
это просто разговоры
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:34, ред.
Добрый день!
Если можно, поясните пожалуйста, почему в предложении статьи:
"После выездной победы над «Трабзонспором» (3:2) фанаты домашней команды выбежали на поле и атаковали игроков гостей, праздновавших победу в центре поля."
счет указан (3:2), а не (2:3)?
Интерес
Интерес
сегодня в 16:23
Не пугайте,никуда не денетесь,будете играть и получать от своих "янычаров серых в яблоках".
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:18
Пустой трёп, чтобы всколыхнуть общественность.
kukuruzonax
kukuruzonax
сегодня в 16:12
Помню в России один футбольный деятель говорил о снятии команды с чемпионата, ну вы помните, да?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:44
Не думаю что это произойдёт
Вещий
Вещий
сегодня в 15:37
Думаю что на крайние меры они не пойдут.
adekvat
adekvat
сегодня в 15:13
А резон выходить и куда. Накажут виновных и все.
Гость
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