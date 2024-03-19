«Фенербахче» может сняться с чемпионата Турции

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сегодня, 14:37

«Фенербахче» сообщил о намерении сняться с чемпионата Турции.

После выездной победы над «Трабзонспором» (3:2) фанаты домашней команды выбежали на поле и атаковали игроков гостей, праздновавших победу в центре поля. Футболисты и сотрудники клуба были вынуждены уйти в подтрибунное помещение в сопровождении охраны и полиции. Сообщается о 12 задержанных нарушителях.

Пресс-служба «Фенербахче» сообщает, что 2 апреля состоится внеочередное заседание совета директоров, в рамках которого будут изучены различные меры, которые могут быть приняты в связи с эпизодом, включая выход клуба из турецкой Суперлиги.