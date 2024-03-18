Ростовский СКА разорвал договор с игроком, подозреваемым в мошенничестве

Ростовский СКА, заявившийся для участия в турнире Медиалиги, расторг контракт с игроком Анатолием Тарасенко, который подозревается в мошенничестве.
Ранее в Сети была опубликована информация о том, что Тарасенко, являющийся автором интернет-проекта «Толя о футболе», собрал с родителей юных футболистов более 5 миллионов рублей на поездку детей на турнир в Дубае и проиграл все эти деньги на ставках.
В заявлении СКА говорится:
В средствах массовой информации появились негативные новости об Анатолии Тарасенко, которые омрачают доброе имя нашего клуба.
Несколько недель назад мы заявили Анатолия как нового игрока СКА Ростов-на-Дону. Но в связи со сложившейся ситуацией мы приняли решение аннулировать наш контракт. Подобные действия недопустимы.
Мы дорожим репутацией нашего родного клуба СКА Ростов-на-Дону и репутацией Winline Медийной футбольной лиги!