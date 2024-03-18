Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Медийная футбольная лига 2023. 4 сезон

Ростовский СКА разорвал договор с игроком, подозреваемым в мошенничестве

вчера, 21:53

Ростовский СКА, заявившийся для участия в турнире Медиалиги, расторг контракт с игроком Анатолием Тарасенко, который подозревается в мошенничестве.

Ранее в Сети была опубликована информация о том, что Тарасенко, являющийся автором интернет-проекта «Толя о футболе», собрал с родителей юных футболистов более 5 миллионов рублей на поездку детей на турнир в Дубае и проиграл все эти деньги на ставках.

В заявлении СКА говорится:

В средствах массовой информации появились негативные новости об Анатолии Тарасенко, которые омрачают доброе имя нашего клуба.

Несколько недель назад мы заявили Анатолия как нового игрока СКА Ростов-на-Дону. Но в связи со сложившейся ситуацией мы приняли решение аннулировать наш контракт. Подобные действия недопустимы.

Мы дорожим репутацией нашего родного клуба СКА Ростов-на-Дону и репутацией Winline Медийной футбольной лиги!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Реал» пожаловался на судью за игнорирование оскорблений в адрес Винисиуса
Сегодня, 00:38
Паршивлюк рассказал о причине конфликта с Тюкавиным в прошлом сезоне
Вчера, 20:37
«Со мной такое происходит постоянно». Лотито — о нападках на Иммобиле
16 марта
СлухиПромес попал в ДТП 15 января, но не рассказал об этом «Спартаку»
15 марта
СлухиНидерланды пытаются добиться экстрадиции Промеса
13 марта
СлухиУ Ивича был конфликт с руководством «Краснодара»
13 марта
Сортировать
Все комментарии
ae25w67bncf2
ae25w67bncf2
сегодня в 00:33
Хорошо что во время вывели на чистую воду
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:30
А это не уголовная ли ответственность?
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:14
Репутацию не за какие финансы не вернёшь...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:36
Следовало ожидать такой реакции клуба.
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:14, ред.
Спартак, вот, присутствие в рядах народного клуба матёрого уголовника ничуть не смущает. Видимо репутацию не портит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:07
Правильно, жуликам не место в команде...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 