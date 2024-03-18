Ростовский СКА разорвал договор с игроком, подозреваемым в мошенничестве

1710787980

вчера, 21:53

Ростовский СКА , заявившийся для участия в турнире Медиалиги, расторг контракт с игроком , который подозревается в мошенничестве.

Ранее в Сети была опубликована информация о том, что Тарасенко, являющийся автором интернет-проекта «Толя о футболе», собрал с родителей юных футболистов более 5 миллионов рублей на поездку детей на турнир в Дубае и проиграл все эти деньги на ставках.

В заявлении СКА говорится: