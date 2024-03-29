Лапорта и Хави проведут переговоры после Эль Класико

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сегодня, 08:59

Президент «Барселоны» и главный тренер команды проведут переговоры после Эль Класико против мадридского «Реала», которое пройдёт 21 апреля.

По информации источника, Хави по-прежнему хочет покинуть клуб 30 июня. В «Барсе» намерены убедить специалиста остаться в случае выхода в полуфинал ЛЧ . Если коллектив не пройдёт ПСЖ , а также выпадет из гонки за чемпионство в Испании, шансы на то, что нынешний наставник продолжит работу с «сине-гранатовыми», минимальны.

Отмечается, что главным сторонником Хави является Лапорта, который убеждён в том, что это лучший вариант. Однако в ближайшем окружении президента также есть мнения против этого.

Глава «Барсы» также запретил спортивному руководству работать над приглашением другого тренера до конца апреля.