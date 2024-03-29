Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2023/2024

Лапорта и Хави проведут переговоры после Эль Класико

сегодня, 08:59

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и главный тренер команды Хави проведут переговоры после Эль Класико против мадридского «Реала», которое пройдёт 21 апреля.

По информации источника, Хави по-прежнему хочет покинуть клуб 30 июня. В «Барсе» намерены убедить специалиста остаться в случае выхода в полуфинал ЛЧ. Если коллектив не пройдёт ПСЖ, а также выпадет из гонки за чемпионство в Испании, шансы на то, что нынешний наставник продолжит работу с «сине-гранатовыми», минимальны.

Отмечается, что главным сторонником Хави является Лапорта, который убеждён в том, что это лучший вариант. Однако в ближайшем окружении президента также есть мнения против этого.

Глава «Барсы» также запретил спортивному руководству работать над приглашением другого тренера до конца апреля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В ЦСКА отреагировали на слухи о продлении контракта с Федотовым
Вчера, 17:19
Черышев летом покинет «Венецию»
Вчера, 14:57
Агент Дэвиса: «В „Баварии“ нам предъявлен ультиматум»
Вчера, 14:53
Пейдж продолжит возглавлять сборную Уэльса, несмотря на непопадание на Евро
Вчера, 08:46
Официально«Боруссия» Дортмунд продлила контракт с победителем юношеского ЧМ
Вчера, 08:24
ОфициальноМенез и «Бари» расторгли соглашение
27 марта
Сортировать
Все комментарии
z5gq4yyj9hm3
z5gq4yyj9hm3
сегодня в 10:23
Если кто-то ждет что Хави останется в Барселоне, он не ошибается.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:02, ред.
Желание Лапорты сохранить Хави на посту тренера "Барселоны" понятно.
В целом у Хави неплохие результаты, учитывая сколько молодых игроков в команде и сколько травм, а в атаке бегает 35-летний дедушка Левандовски. И если Барса пройдёт ПСЖ и выйдет в полуфинал ЛЧ, то в сложившийся ситуации это будет огромнейшим успехом для каталонского клуба. В "Эль Классико" отобрать очки "Реала" в гостях будет крайне сложно. Но даже если это не получится, то на замену никого лучше Хави сейчас всё равно не найдёшь,
чтобы и результат давал и атакующего стиля Барсы придерживался. Только если вернуть Гвардиолу. Но пойдёт ли он сейчас в проблемную Барсу?
Вряд ли. У него контракт с МС до июня 2025 г.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:32
Одно понятно, что Эль Классико решит очень многое, может быть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:12
Непонятно, его хотят отпускать или не хотят?...
gra6w4v4fdp3
gra6w4v4fdp3
сегодня в 09:06
Хави нужна команда попроще. Для гранда он еще сыроват.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 