Лапорта и Хави проведут переговоры после Эль Класико

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и главный тренер команды Хави проведут переговоры после Эль Класико против мадридского «Реала», которое пройдёт 21 апреля.
По информации источника, Хави по-прежнему хочет покинуть клуб 30 июня. В «Барсе» намерены убедить специалиста остаться в случае выхода в полуфинал ЛЧ. Если коллектив не пройдёт ПСЖ, а также выпадет из гонки за чемпионство в Испании, шансы на то, что нынешний наставник продолжит работу с «сине-гранатовыми», минимальны.
Отмечается, что главным сторонником Хави является Лапорта, который убеждён в том, что это лучший вариант. Однако в ближайшем окружении президента также есть мнения против этого.
Глава «Барсы» также запретил спортивному руководству работать над приглашением другого тренера до конца апреля.
В целом у Хави неплохие результаты, учитывая сколько молодых игроков в команде и сколько травм, а в атаке бегает 35-летний дедушка Левандовски. И если Барса пройдёт ПСЖ и выйдет в полуфинал ЛЧ, то в сложившийся ситуации это будет огромнейшим успехом для каталонского клуба. В "Эль Классико" отобрать очки "Реала" в гостях будет крайне сложно. Но даже если это не получится, то на замену никого лучше Хави сейчас всё равно не найдёшь,
чтобы и результат давал и атакующего стиля Барсы придерживался. Только если вернуть Гвардиолу. Но пойдёт ли он сейчас в проблемную Барсу?
Вряд ли. У него контракт с МС до июня 2025 г.
В целом у Хави неплохие результаты, учитывая сколько молодых игроков в команде и сколько травм, а в атаке бегает 35-летний дедушка Левандовски. И если Барса пройдёт ПСЖ и выйдет в полуфинал ЛЧ, то в сложившийся ситуации это будет огромнейшим успехом для каталонского клуба. В "Эль Классико" отобрать очки "Реала" в гостях будет крайне сложно. Но даже если это не получится, то на замену никого лучше Хави сейчас всё равно не найдёшь,
чтобы и результат давал и атакующего стиля Барсы придерживался. Только если вернуть Гвардиолу. Но пойдёт ли он сейчас в проблемную Барсу?
Вряд ли. У него контракт с МС до июня 2025 г.