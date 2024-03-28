Пейдж продолжит возглавлять сборную Уэльса, несмотря на непопадание на Евро

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сегодня, 08:46

Главный тренер сборной Уэльса продолжит руководить командой, несмотря на непопадание на чемпионат Европы-2024. Об этом сообщил президент Футбольной ассоциации страны Стив Уильямс.

В финальном стыковом матче за выход на Евро национальная команда уступила Польше (0:0, 4:5 по пенальти).

Роб — тренер. Его контракт рассчитан до конца чемпионата мира, и именно так мы продолжаем работать.

Пейдж возглавил валлийскую сборную в ноябре 2020 года, изначально он был временным наставником. В июне 2022-го специалист стал рулевым на постоянной основе.