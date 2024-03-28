Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтракты

Пейдж продолжит возглавлять сборную Уэльса, несмотря на непопадание на Евро

сегодня, 08:46

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж продолжит руководить командой, несмотря на непопадание на чемпионат Европы-2024. Об этом сообщил президент Футбольной ассоциации страны Стив Уильямс.

В финальном стыковом матче за выход на Евро национальная команда уступила Польше (0:0, 4:5 по пенальти).

Роб — тренер. Его контракт рассчитан до конца чемпионата мира, и именно так мы продолжаем работать.

Пейдж возглавил валлийскую сборную в ноябре 2020 года, изначально он был временным наставником. В июне 2022-го специалист стал рулевым на постоянной основе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Уэльс  Пейдж Роб
Перевод с bbc.com
Официально«Боруссия» Дортмунд продлила контракт с победителем юношеского ЧМ
Сегодня, 08:24
ОфициальноМенез и «Бари» расторгли соглашение
Вчера, 23:18
СлухиНачо и Васкес продлят контракты с «Реалом»
Вчера, 22:44
СлухиМатип хочет продлить контракт с «Ливерпулем»
Вчера, 18:46
Агент Жоржиньо: «„Арсенал“ пока не предлагал новый контракт моему клиенту»
Вчера, 16:31
СлухиТони Кроос согласовал новый контракт с «Реалом»
Вчера, 16:20
Сортировать
Все комментарии
ajf9kz5tm3sy
ajf9kz5tm3sy
сегодня в 10:48
Когда играл Бейл, в этой сборной был лидер, теперь его нет.
galem72
galem72
сегодня в 10:36
А разве нужно его увольнять? Ну не попали и не попали на ЧЕ24. У валлийцев, ровно как и у поляков, есть кому играть в своих сборных? Шансы были абсолютно равны, а дальше прошли более удачливые.
sihafazatron
sihafazatron ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 09:36
В 2012 Бэйл же точно был в сборной, а на евро не попали....Так что это просто совпадение))
112910415
112910415
сегодня в 09:34
на самом-то деле не обязательно прогонять тренеров при неудаче !
unfrrekzdas6
unfrrekzdas6
сегодня в 09:20
Валлийцам не привыкать дома мимо Евро пролетать, Вадик Евсеев подтвердит
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:10, ред.
Это правильное решение. Пейдж - толковый, высокого уровня тренер, при нём сборная Уэльса стала играть намного сильнее и интереснее. Видно, что валлийцы прогрессируют. И их досадное и обидное поражение в серии пенальти от сборной Польши не испортило впечатления от игры сборной Уэльса, просто удача была в этот раз не их стороне. С таким тренером как Пейдж - всё у валлийцев впереди. И вполне возможно, что сборная Уэльса успешно пройдёт отборочный этап к ЧМ-2026, где преподнесёт немало сюрпризов.
Вещий
Вещий
сегодня в 09:06
Жаль конечно, но это футбол... хотя лучше бы они вышли чем поляки.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:57
Ничего не поделать. Сейчас у Бэйла есть дела поважнее..... Но этот мужчина точно бы не был лишним в сборной. Уэльс безумно скучает по Гарету.
9txwvkex2sam
9txwvkex2sam
сегодня в 08:57
Вполне квалифицированный специалист, у него игроки не самого высокого уровня. А сборная вполне хороша.
fyy97hauj6kq
fyy97hauj6kq
сегодня в 08:55
Серия пенальти - лотерея, тут уж тренер не сильно виноват.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 