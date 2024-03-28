В ЦСКА отреагировали на слухи о продлении контракта с Федотовым

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о работе «армейцев» по продлению контракта с главным тренером команды Владимиром Федотовым.
Странный «инсайд», неверный и непонятный. В клубе и разговора не было на эту тему. У Владимира Валентиновича действующий контракт еще на 1,5 года, вопрос неактуален.
Московский клуб идет на 4-м месте в РПЛ.
По этой же причине я их скромно назвал конкурентами)))).
По этой же причине я их скромно назвал конкурентами)))).
Слухи распространяют конкуренты.
Слухи распространяют конкуренты.
Скоро будет актуален...))
Скоро будет актуален...))