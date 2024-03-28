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В ЦСКА отреагировали на слухи о продлении контракта с Федотовым

сегодня, 17:19

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о работе «армейцев» по продлению контракта с главным тренером команды Владимиром Федотовым.

Странный «инсайд», неверный и непонятный. В клубе и разговора не было на эту тему. У Владимира Валентиновича действующий контракт еще на 1,5 года, вопрос неактуален.

Московский клуб идет на 4-м месте в РПЛ.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:06
Будь здрав Дружище.
По этой же причине я их скромно назвал конкурентами)))).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 19:47
Привет , старина. Это не конкуренты. Я бы назвал их , но не хочется на скамейку штрафников идти
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 6bt44bqq7hfr (раскрыть)
сегодня в 19:45
Дыма может и не бывает, но запах неприятный как от создателей таких слухов, та и от их распространителей очень даже бывает
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:43, ред.
Согласен с Брейдо, лошадей на переправе не меняют ))).
Слухи распространяют конкуренты.
y297btcrz734
y297btcrz734
сегодня в 19:01
Из ничего такой слух не возникнет... значит что то просочилось в прессу.
6bt44bqq7hfr
6bt44bqq7hfr
сегодня в 18:46
Ну дыма то без огня не бывает.... какие то слухи поползли.
112910415
112910415
сегодня в 17:43
как трудно быть инсайдером ! )
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:23
"...вопрос неактуален"

Скоро будет актуален...))
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