Агент Дэвиса: «В „Баварии“ нам предъявлен ультиматум»

Агент защитника «Баварии» Ник Хуосе высказался о ситуации с продлением контракта между игроком и клубом.

Несправедливо, что Альфонсо сейчас подвергается нападкам. Год назад мы были близки к соглашению. Затем сменилось всё руководство клуба. Мы ничего не слышали в течение семи месяцев. Хотя я за это время пытался сам связаться с клубом.

Теперь нам предъявлен ультиматум, и мы должны отреагировать в течение двух недель, потому что клуб находится под давлением и ему потребовалось много времени, чтобы провести перестроения в руководстве? Это несправедливо.

Это очень важный контракт в карьере Альфонсо, и мы должны принять решение, не зная, кто будет тренером в следующем сезоне или как будет выглядеть команда. Вот почему мы считаем несправедливым отвечать на ультиматум и в конце сезона решим, как действовать дальше, когда будет больше ясности.