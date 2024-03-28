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Агент Дэвиса: «В „Баварии“ нам предъявлен ультиматум»

сегодня, 14:53

Агент защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса Ник Хуосе высказался о ситуации с продлением контракта между игроком и клубом.

Несправедливо, что Альфонсо сейчас подвергается нападкам. Год назад мы были близки к соглашению. Затем сменилось всё руководство клуба. Мы ничего не слышали в течение семи месяцев. Хотя я за это время пытался сам связаться с клубом.

Теперь нам предъявлен ультиматум, и мы должны отреагировать в течение двух недель, потому что клуб находится под давлением и ему потребовалось много времени, чтобы провести перестроения в руководстве? Это несправедливо.

Это очень важный контракт в карьере Альфонсо, и мы должны принять решение, не зная, кто будет тренером в следующем сезоне или как будет выглядеть команда. Вот почему мы считаем несправедливым отвечать на ультиматум и в конце сезона решим, как действовать дальше, когда будет больше ясности.

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Все комментарии
Palex
Palex ответ nfv2k5jn4f66 (раскрыть)
сегодня в 15:50
На основании чего, сделан этот вывод?
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 15:01
надеюсь убежит летом в Реал!!!
nfv2k5jn4f66
nfv2k5jn4f66
сегодня в 14:58
Этот защитник врядли останется в Баварии, после лет он уйдет
Гость
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