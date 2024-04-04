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Представители шейха Джасима подали жалобу на совладельца МЮ Рэтклиффа

сегодня, 13:40

Представители шейха Джасима бен Хамада Аль-Тани и его фонда, созданного для участия в сделке о приобретении акций «Манчестер Юнайтед», направили письма юристам МЮ в Нью-Йорке и Лондоне с жалобами на совладельца клуба Джима Рэтклиффа.

По данным источника, британского миллиардера обвиняют в заведомо ложной и клеветнической информации в связи с высказываниями, которые он сделал в феврале.

21 февраля Рэтклифф выступил перед журналистами впервые после приобретения акций «Юнайтед». В ответ на слова одного из журналистов о том, что заявка Джасима на покупку МЮ была очень странной, а имя шейха было для многих незнакомым, Рэтклифф пошутил:

На самом деле, его до сих пор никто никогда не видел. Глейзеры (семья, владеющая «Манчестер Юнайтед») никогда не встречались с ним. Я не уверен, что он существует!

Журналист также предположил, что катарская сторона преувеличила свои финансовые возможности в предложении о приобретении МЮ (они хотели выкупить клуб полностью), на что Джим ответил: «Да, это правда».

Кроме того, представители Джасима требуют принятия немедленных мер по исправлению положения в документации клуба по ценным бумагам и биржам и обвиняют Рэтклиффа в том, что своими комментариями он нарушил соглашение о конфиденциальности, подписанное всеми сторонами в отношении процесса продаж.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:39
Похоже все беды МЮ идут не от тренера и состава команды, а от руководства клуба....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:58
Похоже не на тех напали
nbtdaw85y2nk
nbtdaw85y2nk
сегодня в 13:50
Пендосы хотели шейхов дурануть
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 13:50
Нечего в этом не понимаю, но думаю что всё это затянется как всегда на годы!
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