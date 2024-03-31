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Филлипс поругался с фанатом «Вест Хэма»

сегодня, 11:47

Полузащитник «Вест Хэма» Кэлвин Филлипс поругался с фанатом клуба после поражения в матче АПЛ против «Ньюкасла» (3:4). Права на футболиста принадлежат «Манчестер Сити».

Хавбек вошел в игру на 69-й минуте при счете 3:1 в пользу «молотобойцев». Филлипс сфолил в своей штрафной, Александер Исак реализовал удар «с точки». Кэлвин также не смог помешать Харви Барнсу оформить дубль, который перевернул исход встречи.

После игры полузащитник направлялся к клубному автобусу, когда один из фанатов «Вест Хэма» на повышенных тонах сказал игроку, что он «абсолютно бесполезен». Футболист ответил грубым жестом. В Сети болельщики «молотобойцев» выразили свое недовольство, предложив немедленно вернуть игрока «горожанам».

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 12:31
Заслужил, а что обижаться, болельщик тоже конечно не прав.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:23
Для меня самое непонятное, зачем вообще Пеп его подписал, ведь типаж вообще не его был. Теперь бедняга придти в себя не может. Так же Торрейра в "Арсенал" совершенно бесполезно ездил)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:20, ред.
Oх не ладится у него..вернется летом опять в сити(((
До его появления на поле было как-то так:
Гость
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