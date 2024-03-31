Филлипс поругался с фанатом «Вест Хэма»

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сегодня, 11:47

Полузащитник «Вест Хэма» поругался с фанатом клуба после поражения в матче АПЛ против «Ньюкасла» (3:4). Права на футболиста принадлежат «Манчестер Сити».

Хавбек вошел в игру на 69-й минуте при счете 3:1 в пользу «молотобойцев». Филлипс сфолил в своей штрафной, Александер Исак реализовал удар «с точки». Кэлвин также не смог помешать Харви Барнсу оформить дубль, который перевернул исход встречи.

После игры полузащитник направлялся к клубному автобусу, когда один из фанатов «Вест Хэма» на повышенных тонах сказал игроку, что он «абсолютно бесполезен». Футболист ответил грубым жестом. В Сети болельщики «молотобойцев» выразили свое недовольство, предложив немедленно вернуть игрока «горожанам».