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Игроки Эквадора сводили 16-летнего партнёра по сборной в стриптиз-клуб

сегодня, 12:09
ЭквадорЛоготип футбольный клуб Эквадор2 : 0Логотип футбольный клуб ГватемалаГватемалаМатч завершен

Футболисты сборной Эквадора угодили в скандал.

После победы над Гватемалой (2:0) в товарищеском матче, который состоялся 22 марта, Роберто Арболеда («Сан-Паулу») и Гонсало Плата («Аль-Садд») повели своего 16-летнего партнёра по сборной Кендри Паэса, права на которого принадлежат «Челси», в стриптиз-клуб в Нью-Йорке, где проходила игра между национальными командами. Видео из заведения футболисты опубликовали в своих соцсетях, где Арболеда бросал деньги в стриптизершу.

Посещение стриптиз-клубов в 16-летнем возрасте в США является незаконным. Законодательство США запрещает лицам младше 21 года посещать стриптиз-клубы и бары.

Федерация футбола Эквадора уже выступила с официальным заявлением относительно данного инцидента, осудив поведение футболистов, а Арболеда извинился за своё поведение.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:19
Молодцы, главное на видео все снять и самим же выложить в инет!) Гении как и многие в нынешнее время
c72w5ggjada5
c72w5ggjada5
сегодня в 13:09
Да ладно, ничего такого в этом нет. Просто забава.
6vp3zxw34fh7
6vp3zxw34fh7
сегодня в 12:57
После этого парень однако не сможет стать на ноги и не забьет много голов
yjwnvp65ew9r
yjwnvp65ew9r
сегодня в 12:30
Не очко сгубило, а соцсети.....:))))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:20
В Эквадоре видимо рано взрослеют...
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