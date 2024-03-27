Игроки Эквадора сводили 16-летнего партнёра по сборной в стриптиз-клуб

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сегодня, 12:09

Футболисты сборной Эквадора угодили в скандал.

После победы над Гватемалой (2:0) в товарищеском матче, который состоялся 22 марта, («Сан-Паулу») и («Аль-Садд») повели своего 16-летнего партнёра по сборной , права на которого принадлежат «Челси», в стриптиз-клуб в Нью-Йорке, где проходила игра между национальными командами. Видео из заведения футболисты опубликовали в своих соцсетях, где Арболеда бросал деньги в стриптизершу.

Посещение стриптиз-клубов в 16-летнем возрасте в США является незаконным. Законодательство США запрещает лицам младше 21 года посещать стриптиз-клубы и бары.

Федерация футбола Эквадора уже выступила с официальным заявлением относительно данного инцидента, осудив поведение футболистов, а Арболеда извинился за своё поведение.