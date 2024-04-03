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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Турция. Супер-Лига 2023/2024

«Трабзонспор» заявил о возбуждении более 300 дел на пользователей соцсетей

сегодня, 08:43
ТрабзонспорЛоготип футбольный клуб Трабзонспор2 : 3Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

«Трабзонспор» сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 347 пользователей социальных сетей и 5 спортивных комментаторов по итогам матча с «Фенербахче».

В связи с событиями, произошедшими после матча нашего клуба против «Фенербахче» 17 марта 2024 года, в письменных и визуальных средствах массовой информации были обнаружены сообщения, которые были направлены против нашего клуба и сообщества.

В соответствии со статьями уголовного кодекса Турции и закона № 6222 возбуждено уголовное дело против 347 пользователей социальных сетей и 5 спортивных комментаторов, которые превысили границы критики и разместили несправедливые, необоснованные и лишённые правовой основы публикации.

Мы хотели бы проинформировать общественность о том, что будем следить за процессом до его завершения, чтобы гарантировать, что те, кто выдвигает необоснованные обвинения в адрес нашего клуба, будут привлечены к ответственности перед правосудием, как это было и прежде.

После игры футболисты стамбульской команды стали праздновать победу в центральном круге, что не понравилось фанатам «Трабзона». Они выбежали на поле, после чего началась массовая потасовка с участием игроков гостей.

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Все комментарии
pzc395tvd9ub
pzc395tvd9ub
сегодня в 09:21
Трабзон крепко взялся за своих недругов
Neuron0020
Neuron0020
сегодня в 09:13
На самом деле возврат инвестиций в процентах с учетом трех побед каждого из этих участников выглядит так. Вы можете сами посчитать всю свою статистику и проверить ее, и говорить по делу.
kqq9uyqfu4jk
kqq9uyqfu4jk
сегодня в 08:52
Если тут такое прокатит, то наши сразу же переймут опыт по возбуждению уголовных дел.
5kptt7xuxuyp
5kptt7xuxuyp
сегодня в 08:48
Похоже скандал разгорается совсем нешуточный.
Гость
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