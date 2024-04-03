«Трабзонспор» заявил о возбуждении более 300 дел на пользователей соцсетей

«Трабзонспор» сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 347 пользователей социальных сетей и 5 спортивных комментаторов по итогам матча с «Фенербахче».

В связи с событиями, произошедшими после матча нашего клуба против «Фенербахче» 17 марта 2024 года, в письменных и визуальных средствах массовой информации были обнаружены сообщения, которые были направлены против нашего клуба и сообщества.

В соответствии со статьями уголовного кодекса Турции и закона № 6222 возбуждено уголовное дело против 347 пользователей социальных сетей и 5 спортивных комментаторов, которые превысили границы критики и разместили несправедливые, необоснованные и лишённые правовой основы публикации.

Мы хотели бы проинформировать общественность о том, что будем следить за процессом до его завершения, чтобы гарантировать, что те, кто выдвигает необоснованные обвинения в адрес нашего клуба, будут привлечены к ответственности перед правосудием, как это было и прежде.