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Кристанте прокомментировал слухи о предательстве Моуриньо игроками «Ромы»

сегодня, 08:17

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте высказался о слухах касательно предательства командой экс-тренера коллектива Жозе Моуриньо. Ранее сообщалось, что владелец клуба Дэн Фридкин обсуждал с ключевыми футболистами их мнение о возможном увольнении рулевого.

Хочу раз и навсегда подчеркнуть, что никогда не было никакого сговора против Моуриньо. Никогда. Это все ложь. Таков футбол: когда дела идут не лучшим образом, первым отвечает тренер. Даже если он не единственный виновник.

Мы не имеем к этому [увольнению Моуриньо] никакого отношения! Это очередная ерунда. Поверьте мне, нам стало известно о том, что происходит, тем же утром, когда об этом сообщили Моуриньо.

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