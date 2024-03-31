Кристанте прокомментировал слухи о предательстве Моуриньо игроками «Ромы»

Полузащитник «Ромы» высказался о слухах касательно предательства командой экс-тренера коллектива . Ранее сообщалось, что владелец клуба Дэн Фридкин обсуждал с ключевыми футболистами их мнение о возможном увольнении рулевого.

Хочу раз и навсегда подчеркнуть, что никогда не было никакого сговора против Моуриньо. Никогда. Это все ложь. Таков футбол: когда дела идут не лучшим образом, первым отвечает тренер. Даже если он не единственный виновник.

Мы не имеем к этому [увольнению Моуриньо] никакого отношения! Это очередная ерунда. Поверьте мне, нам стало известно о том, что происходит, тем же утром, когда об этом сообщили Моуриньо.