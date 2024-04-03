Рубиалеса задержали после прибытия в Испанию

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сегодня, 13:59

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) задержан по прибытии в Испанию.

Функционер сегодня прилетел в Мадрид из Доминиканской Республики. Он отправился из аэропорта в сопровождении сотрудников гражданской гвардии.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит расследование в отношении Рубиалеса и нескольких сотрудников RFEF на предмет возможных нарушений при заключении различных контрактов с участием федерации. Также экс-главе организации грозит 2,5 года тюрьмы по делу о поцелуе футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо после финала женского чемпионата мира в августе 2023 года.

Отмечается, что Рубиалеса могут задержать на срок до 72 часов. Пока неизвестно, когда его вызовут для дачи показаний.