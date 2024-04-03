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Рубиалеса задержали после прибытия в Испанию

сегодня, 13:59

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес задержан по прибытии в Испанию.

Функционер сегодня прилетел в Мадрид из Доминиканской Республики. Он отправился из аэропорта в сопровождении сотрудников гражданской гвардии.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит расследование в отношении Рубиалеса и нескольких сотрудников RFEF на предмет возможных нарушений при заключении различных контрактов с участием федерации. Также экс-главе организации грозит 2,5 года тюрьмы по делу о поцелуе футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо после финала женского чемпионата мира в августе 2023 года.

Отмечается, что Рубиалеса могут задержать на срок до 72 часов. Пока неизвестно, когда его вызовут для дачи показаний.

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Рубиалес Луис
Перевод с as.com
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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 14:15
Я не понимаю этот конкурс? Что он дает? Какой выигрыш в среднем? 100-150 т?
Neuron0006
Neuron0006
сегодня в 14:11, ред.
Когда я предложил Антону реванш, он исчез. Жду не дождусь когда он придет. Это было всего один раз и я его поздравил. Но он в основном конкурсе никогда не выигрывал. Плюс, у него нет такого рекорда в группе без призов.
Neuron0006
Neuron0006
сегодня в 14:08
Признание Протона. Вот человек с большой буквы
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 14:03
Рубиалеса задержали после прибытия в Испанию...А что он делал на самом деле?
Гость
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