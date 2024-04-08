Зиньковский — лучший игрок месяца в «Спартаке»

Болельщики «Спартака» выбрали полузащитника Антона Зиньковского лучшим игроком команды в марте. За него было отдано 52% голосов. На втором месте расположился защитник Срджан Бабич (16%), а замкнул тройку вратарь Александр Максименко (13%).
В марте Зиньковский провёл 4 игры, в которых отметился забитым мячом.
Он и посты выкладывал и всех обвинял во лжи и смеялся.
А его финт из под домашнего ареста в клуб чего только стоит, закачаешься.
Промес герой Спартака а никакие то там Зиньковские.
Он и посты выкладывал и всех обвинял во лжи и смеялся.
А его финт из под домашнего ареста в клуб чего только стоит, закачаешься.
Промес герой Спартака а никакие то там Зиньковские.