Зиньковский — лучший игрок месяца в «Спартаке»

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вчера, 15:58

Болельщики «Спартака» выбрали полузащитника лучшим игроком команды в марте. За него было отдано 52% голосов. На втором месте расположился защитник (16%), а замкнул тройку вратарь (13%).

В марте Зиньковский провёл 4 игры, в которых отметился забитым мячом.