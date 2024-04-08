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Зиньковский — лучший игрок месяца в «Спартаке»

вчера, 15:58

Болельщики «Спартака» выбрали полузащитника Антона Зиньковского лучшим игроком команды в марте. За него было отдано 52% голосов. На втором месте расположился защитник Срджан Бабич (16%), а замкнул тройку вратарь Александр Максименко (13%).

В марте Зиньковский провёл 4 игры, в которых отметился забитым мячом.

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Все комментарии
Zak11
Zak11
вчера в 21:49
Очень странный выбор. Бабич был лучшим однозначно.
Сп62
Сп62 ответ zbq4vhgnzpb8 (раскрыть)
вчера в 20:17, ред.
Промес для Спартака, как Малком для Зенита.
zbq4vhgnzpb8
zbq4vhgnzpb8
вчера в 18:15
Пока Промеса нет он лучший! Нужны победные очки...
112910415
112910415
вчера в 17:40
пусть будет
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:30
Зиньковский действительно лучший из блока атаки ...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:25
А по мне лучший это Промес!!!
Он и посты выкладывал и всех обвинял во лжи и смеялся.
А его финт из под домашнего ареста в клуб чего только стоит, закачаешься.
Промес герой Спартака а никакие то там Зиньковские.
Сп62
Сп62
вчера в 17:03
Я не согласен. Столько запороть перспективных передач и не только в последнем матче.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:22
Пусть выбирают кого хотят, лучшего из худших тоже выбрать нужно...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:12
Наверное стоит с этим выбором согласится - Антон старается (хотя выбирать лучшего игрока в марте у Спартака дело не благодарное) , зато в апреле уже есть несомненный лидер...)))
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 16:10
Мне вчера больше Бабич понравился.
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