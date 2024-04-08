Кафанов прокомментировал ошибки Лещука в матче со «Спартаком»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об ошибках голкипера «Динамо» Игоря Лещука в матче РПЛ против «Спартака» (1:2).
Лещуку не удалось зафиксировать мяч после ударов, только почему никого не было рядом из защитников, которые должны были страховать своего вратаря? В момент этих ударов они обязаны идти на помощь своему вратарю.
Вратарская доля нелёгкая. Выходить после таких ошибок более сильным, тоже удел не всех вратарей. Но я думаю, что Игорь сможет!
Господин Кафанов, оправдывая свою несостоятельную работу с вратарями, никак не хочет признаваться в том, что Лещук в этих моментах сыграл технически неправильно, нарушив азы вратарской игры, а именно: отбил мяч перед собой, а не в сторону от ворот. Признаться в этом - значит, написать заявление об уходе в связи с профнепригодностью.
Господин Кафанов, оправдывая свою несостоятельную работу с вратарями, никак не хочет признаваться в том, что Лещук в этих моментах сыграл технически неправильно, нарушив азы вратарской игры, а именно: отбил мяч перед собой, а не в сторону от ворот. Признаться в этом - значит, написать заявление об уходе в связи с профнепригодностью.
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Может и сможет. Только кто ему позволит, после такого, смочь?
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Может и сможет. Только кто ему позволит, после такого, смочь?
футбол - игра коллективная !
футбол - игра коллективная !