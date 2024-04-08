Кафанов прокомментировал ошибки Лещука в матче со «Спартаком»

Тренер вратарей сборной России высказался об ошибках голкипера «Динамо» в матче РПЛ против «Спартака» (1:2).

Лещуку не удалось зафиксировать мяч после ударов, только почему никого не было рядом из защитников, которые должны были страховать своего вратаря? В момент этих ударов они обязаны идти на помощь своему вратарю.

Вратарская доля нелёгкая. Выходить после таких ошибок более сильным, тоже удел не всех вратарей. Но я думаю, что Игорь сможет!