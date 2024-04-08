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Кафанов прокомментировал ошибки Лещука в матче со «Спартаком»

вчера, 23:27

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об ошибках голкипера «Динамо» Игоря Лещука в матче РПЛ против «Спартака» (1:2).

Лещуку не удалось зафиксировать мяч после ударов, только почему никого не было рядом из защитников, которые должны были страховать своего вратаря? В момент этих ударов они обязаны идти на помощь своему вратарю.

Вратарская доля нелёгкая. Выходить после таких ошибок более сильным, тоже удел не всех вратарей. Но я думаю, что Игорь сможет!

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 15:47
А что с Шуниным?
Capral
Capral
сегодня в 14:03
Сенатов, Лещук не отбил мяч перед собой, он его не зафиксировал, а это- две большие разницы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:46
" Обязаны идти на помощь своему вратарю". Во время таких "хилых" ударов футболисты должны не страховать своего вратаря, а быстренько бежать из своей штрафной площади в контратаку, сознавая, что голкипер, зафиксировав намертво мяч, немедленно бросит им его вперёд.
Господин Кафанов, оправдывая свою несостоятельную работу с вратарями, никак не хочет признаваться в том, что Лещук в этих моментах сыграл технически неправильно, нарушив азы вратарской игры, а именно: отбил мяч перед собой, а не в сторону от ворот. Признаться в этом - значит, написать заявление об уходе в связи с профнепригодностью.
Интерес
Интерес
сегодня в 12:53
В сборную его,на исправление у Кафанова с Валерой.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:41
Никогда не считал его сильным вратарем, и моё, личное отношение, человеческое, никакого отношения к нему не имеет- это отдельно. Он не умеет читать атаку соперника, предвидеть её, слаб на выходах. Неплохо играет на линии, но, как показала игра со Спартаком, в Сочи и в других играх, и в этом компонентe игры- тоже ошибается... ДИНАМО нужен вратарь, и прежде всего- стабильный.
Futurista
Futurista
сегодня в 10:46
Лещук уже столько "лещей" получил от всех...ужас)...
Capral
Capral
сегодня в 09:33, ред.
Все правильно сказал. От себя добавлю: Почему никто не держал Соболя? Почему Лаксальт, вместо того, чтобы заниматься исключительно своей опоркой, всю игру гоняет по полю из последних сил, в то время, когда есть Чавес? Почему за два года Фернандес и Маричаль, практически не прибавили в игре? Почему, бесполезный в защите Скопинцев, по-прежнему там? Почему в игре команды нет системы и фундамента, а есть только несколько креативных и сильных полузащитников? И таких "если", можно насчитать сколько угодно. Но беда даже не в том, что всё перечисленное мною имеет место. Плохо то, что тренерская идея- осталась прежней. Другими словами- всё худшее из Оренбурга, то есть: безобразная игра в обороне, обилие пропущенных мячей, отсутствие стратегии, бессистемность, и многое другое переехало в Динамо... Кто-то скажет- ну, он же только первый сезон в большом клубе, надо время. Да, я согласен. Но дело в том, что, как сказал наш замечательный ветеран А.А.Петрушин:"Личка должен понять, что он уже не в Оренбурге"...
cska1948
cska1948
сегодня в 09:08
"...Но я думаю, что Игорь сможет!"
---------------
Может и сможет. Только кто ему позволит, после такого, смочь?
zg7325v7d32j
zg7325v7d32j
сегодня в 06:42
Удары были не из самых сложных, стопроцентные косяки вратаря.
112910415
112910415
сегодня в 06:25
ну да
футбол - игра коллективная !
ABir
ABir
сегодня в 06:03
Вот Бабич в тот день помогал и страховал Максименко, и совместно им удалось сохранить ворота Спартака в неприкосновенности, не считая пенальти.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:32
Защитники просто обязаны страховать вратаря
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:16
"Чёрные" дни бывают у многих, кого то они закаляют , кого то ломают , а кому то они "до фонаря"...
Гость
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