Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Спортивный психолог: «Абаскаль — как боксер, которого прижали в угол»

вчера, 14:58

Спортивный психолог Вадим Гущин высказался о поведении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Абаскаль понимает, что общественность настроена против него, к тому же, он — иностранец в чужой стране, поэтому его поведение можно считать защитной реакцией. Абаскаль защищается от всего. Даже на простые вопросы он находит этюдные ответы, весьма причудливые, которые были уже сказаны на пресс-конференциях. Это типичная защитная реакция тренера, который знает, что им недовольны и его, видимо, скоро уберут с поста. Он перевозбужден. На матче Абаскаль более эмоционален, чем большинство его футболистов — это говорит о том, что он в принципе взвинчен.

Со стороны это вызывает сожаление. Но он — профессионал. И его поведение не соответствует профессиональным меркам. Есть стандарты поведения тренеров на пресс-конференциях и матчах. Эксцентричность могут себе позволить победители, такие как Юрген Клопп, Гвардиола или Жозе Моуриньо. Абаскаль — как боксер, которого прижали в угол. И ждать от него адекватных реакций странно. Увы, это не профессионально. Он надеялся, что команда заиграет и мнение общественности изменится. Но хорошее не получилось, поэтому «обострение». Он не вписался в наш футбольный социум.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Жигулёв: «Мне понравилось работать с Абаскалем, у него крутые тренировки»
Вчера, 21:53
Тюкавин: «„Спартак“ не наиграл даже на ничью в матче против „Динамо“»
Вчера, 13:18
Карпукас рассказал, что жёсткий разговор на базе пошёл «Локо» на пользу
Вчера, 13:00
Личка недоволен игрой Лещука в матче против «Спартака»
Вчера, 12:04
Личка: «В ближайших играх мы должны показать свою ментальность»
Вчера, 10:59
Чавес: «В чемпионской гонке ещё не всё потеряно»
Вчера, 10:47
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:38
С таким же успехом можно задать вопрос: а что сделал Галактионов, а что сделал Игнашевич и тд.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:58
Крайне неубедительные доводы со стороны психолога.
Возьмем к примеру иностранцев - Ивич, Личка... Их результаты...
Что за два года сделал Абаскаль?
Одни "пробы", "эксперименты", стычки с игроками...
О чем речь?
Если он сверх эмоционален из-за понимания, что он не пришелся ко двору Спартака, и из-за этого носится как угорелый вдоль бровки - Новопассит, Валериана лекарственная, говорят помогает кот если положить его перед сном на свой живот...)
112910415
112910415
вчера в 18:31
а спортивные психологи все работают ради хайпа ? или же не все ?!
Интерес
Интерес
вчера в 18:08
Удар,удар,ещё удар,опять удар-и вот,
Гильермо-тренер Абаскаль проводит апперкот,
вот он прижал себя в углу,и от себя ушёл,
вот апперкот-он на полу...Ему нехорошо!

И думал Гильермо,нащупав контракт,что он поиграть пару лет будет рад...
Сп62
Сп62
вчера в 17:16
Я не поклонник Абаскаля, но такого давления на тренера даже с худшими результатами не припоминаю. Правильно ометили, что общественность здесь ни при чём. Нагнетают обстановку журналисты и вот такие психологи.
lotsman
lotsman
вчера в 16:09
Не знаю какой психолог Вадим Гущин, но согласиться с ним я не могу. Какая общественность настроена против Абаскаля? Да общественности до Абаскаля, как до тульского самовара. Если им недовольны в клубе, так это ещё не вся общественность. Это внутриклубные разборки. И до этих разборок общественности тоже, как до того самовара. Смущает его поведение? Так у него характер такой. Он по жизни такой. Если его поведение не подходит по меркам Гущина, то это не значит, что Абаскаль како то не такой. Всё с ним в порядке. И не от кого он не защищается. Уволят? Да и пусть. Получит неустойку и найдёт себе другую работу. А вы ищите нового Абаскаля.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:33, ред.
Уверен))...Абаскаль спортсмен, да еще и с генетикой)....Отец Абаскаля — профессиональный регбист, брат — гандболист....
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:30
Думаете?)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:22
Если психолог Гущин попробует, думаю Абаскаль его вырубит в первом раунде)...
Capral
Capral
вчера в 15:16
Я думаю, лучше попробовать его в качестве боксерской груши. Честное слово- пользы будет больше.
ssspartak
ssspartak
вчера в 15:15
Я не собираюсь защищать Абаскаля, но с некоторыми вещами этот психолог перегнул. Вообще общественность, а равно как СМИ и такие психологи создают давление на тренеров. В клубе ситуации тоже не простые....тренер далеко не первый решает кого купить, а кого продать. Но первый отвечает за результат. У нас у многих сложилось мнение, что если нет результата, то тренера уволить пора. Абаскаль не лучший вариант тренера, но и не худший. Ему как минимум нужно дать доработать контракт и потом делать выводы.
Futurista
Futurista
вчера в 15:07, ред.
Спортивный психолог...дальше можно не читать)...Гущин это отдельный персонаж..."знаток" психотипов от жён теннисистов до футболистов...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:04
Зачем надо было вообще мальчика мужской спорт брать.
Пусть бы лучше в компьютер играл.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 