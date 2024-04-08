Спортивный психолог Вадим Гущин высказался о поведении главного тренера «Спартака» .

Абаскаль понимает, что общественность настроена против него, к тому же, он — иностранец в чужой стране, поэтому его поведение можно считать защитной реакцией. Абаскаль защищается от всего. Даже на простые вопросы он находит этюдные ответы, весьма причудливые, которые были уже сказаны на пресс-конференциях. Это типичная защитная реакция тренера, который знает, что им недовольны и его, видимо, скоро уберут с поста. Он перевозбужден. На матче Абаскаль более эмоционален, чем большинство его футболистов — это говорит о том, что он в принципе взвинчен.

Со стороны это вызывает сожаление. Но он — профессионал. И его поведение не соответствует профессиональным меркам. Есть стандарты поведения тренеров на пресс-конференциях и матчах. Эксцентричность могут себе позволить победители, такие как Юрген Клопп, Гвардиола или Жозе Моуриньо. Абаскаль — как боксер, которого прижали в угол. И ждать от него адекватных реакций странно. Увы, это не профессионально. Он надеялся, что команда заиграет и мнение общественности изменится. Но хорошее не получилось, поэтому «обострение». Он не вписался в наш футбольный социум.