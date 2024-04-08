Тюкавин: «„Спартак“ не наиграл даже на ничью в матче против „Динамо“»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал результат матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
Согласен, что «Спартак» не наиграл даже на ничью в матче с «Динамо». Не понимаю, что произошло. Проиграли буквально последние 20 минут. За это очень обидно. Не считаю, что команда встала. Когда «Спартак» сравнял, нас чуть поддавили, они пошли в атаку.
По факту, да, Вы правы- статистически, удар в штангу не является ударом в створ ворот. Но дело в том, что от штанги, мяч может влететь в ворота или отскочить на удачное добивание. Поэтому, надо думать, что штанга- это вполне голевой момент. Да, моментов ДИНАМО создало предостаточно для победы и по игре смотрелось предпочтительнее. Но, как говорил Мэтр- результат на табло.
А вообще, честно признаюсь- не привлекает меня динамовская молодежь. То-есть, раньше, в советское время, пацаны были талантливее. Помню, как ярко ворвался в большой футбол Н.Колесов, Светлая Ему Память!!! В какой команде он играл, с какими игроками!!! Тюкавин не лидер команды. Транжирит моменты, не вожак, типичный позиционщик. Да и знают его, во многом, благодаря, его знаменитому отцу.
По факту, да, Вы правы- статистически, удар в штангу не является ударом в створ ворот. Но дело в том, что от штанги, мяч может влететь в ворота или отскочить на удачное добивание. Поэтому, надо думать, что штанга- это вполне голевой момент. Да, моментов ДИНАМО создало предостаточно для победы и по игре смотрелось предпочтительнее. Но, как говорил Мэтр- результат на табло.
А вообще, честно признаюсь- не привлекает меня динамовская молодежь. То-есть, раньше, в советское время, пацаны были талантливее. Помню, как ярко ворвался в большой футбол Н.Колесов, Светлая Ему Память!!! В какой команде он играл, с какими игроками!!! Тюкавин не лидер команды. Транжирит моменты, не вожак, типичный позиционщик. Да и знают его, во многом, благодаря, его знаменитому отцу.
Ну, вобщем, да с него многое негативное и начинается. Достаточно вспомнить игру со Спартаком в 1-м круге, когда после его ошибки, у штрафной Спартака последовала стремительная контра на наши ворота и гол. Но понимаешь, всегда, легче всего обвинить одного человека в поражении- Лещука или Смолова. Но ведь на поле не один человек, а значит- должна быть подстраховка. А подстраховки нет, потому что нет общей продуманной организации игры, когда при ошибке одного игрока включаются партнеры. Так работал Великий В.Маслов, так работал Лобановский. У Бескова была другая игровая модель, но и стиль, и подбор игроков был другой...
Ну, вобщем, да с него многое негативное и начинается. Достаточно вспомнить игру со Спартаком в 1-м круге, когда после его ошибки, у штрафной Спартака последовала стремительная контра на наши ворота и гол. Но понимаешь, всегда, легче всего обвинить одного человека в поражении- Лещука или Смолова. Но ведь на поле не один человек, а значит- должна быть подстраховка. А подстраховки нет, потому что нет общей продуманной организации игры, когда при ошибке одного игрока включаются партнеры. Так работал Великий В.Маслов, так работал Лобановский. У Бескова была другая игровая модель, но и стиль, и подбор игроков был другой...