Тюкавин: «„Спартак“ не наиграл даже на ничью в матче против „Динамо“»

Нападающий «Динамо» прокомментировал результат матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

Согласен, что «Спартак» не наиграл даже на ничью в матче с «Динамо». Не понимаю, что произошло. Проиграли буквально последние 20 минут. За это очень обидно. Не считаю, что команда встала. Когда «Спартак» сравнял, нас чуть поддавили, они пошли в атаку.