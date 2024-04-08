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Тюкавин: «„Спартак“ не наиграл даже на ничью в матче против „Динамо“»

вчера, 13:18
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал результат матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

Согласен, что «Спартак» не наиграл даже на ничью в матче с «Динамо». Не понимаю, что произошло. Проиграли буквально последние 20 минут. За это очень обидно. Не считаю, что команда встала. Когда «Спартак» сравнял, нас чуть поддавили, они пошли в атаку.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:36, ред.
А Тюкавину посоветую не соплежуйством заниматься , а в себе искать причины поражения. Забивать надо было Костя забивать....
Grundik
Grundik
вчера в 22:38
Это говорит обида. Молодой ещё, хоть и очень талантливый. Так забивать нужно было, моменты у тебя были. Вратарь подвёл конечно, а вы ему не помогли.
Сп62
Сп62
вчера в 17:33, ред.
Хочется адресовать Константину совет, который все дают Спартаку, когда он проигрывал при подавляющем преимуществе над соперником. Совет простой: надо реализовывать свои моменты, короче - забивать. Думаю, что Костя способен на многое и всё у него получится.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:44
Не знаю, как в европейских клубах и как игроки переживат за эмблему клуба, но в России, на мой взгляд- клубная принадлежность давно себя изжила, сразу, после развала Великой страны...

Ладно, завтра за Реал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:36
"...Но ведь на поле не один человек, а значит- должна быть подстраховка."...ключевые слова, но не для этого "игрока", в его
знаменитом пенальти, раскрывается вся сущность, всё не понимание происходящего, по научному это называеися пофигизм-прокатит !!!
Сколько известных,любимых футболистов у которых на лице написано как они переживают за клуб и подтверждают это игрой, но это не про Феденьку...!!! Да и безусловно, футбол игра командная, что мы с удовольствией завтра и увидем...Всех благ!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:54
Да, так ведь я же об этом и говорю, и привел массу примеров знаменитых тренеров, которые умели достойно проигрывать. Мне, как человеку советской сдержанной и дисциплинированной системы- всё это чуждо. Я не припомню, ни в "Советском спорте", ни в "Футбол-Хоккее", этих вздохов разочарования. Проиграл, обидно, надо пережить и двигаться дальше!!! А все эти "сопли", оправдания и тп.- для слабых людей!!! Правильно говорят: "страшно не упасть, страшно не подняться".
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:48
Приветствую!...да я и не спорю)...в принципе с Вами согласен...просто не понравились эти лишенные смысла рассуждения после драки от Лички и Тюкавина..."Спартак ничего не показал, не понимаю что произошло"...и да, но лучше 1 корявый гол, чем 10 голевых красивых ударов в штангу...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:29
Приветствую, Дружище!!!
Ну, вобщем, да с него многое негативное и начинается. Достаточно вспомнить игру со Спартаком в 1-м круге, когда после его ошибки, у штрафной Спартака последовала стремительная контра на наши ворота и гол. Но понимаешь, всегда, легче всего обвинить одного человека в поражении- Лещука или Смолова. Но ведь на поле не один человек, а значит- должна быть подстраховка. А подстраховки нет, потому что нет общей продуманной организации игры, когда при ошибке одного игрока включаются партнеры. Так работал Великий В.Маслов, так работал Лобановский. У Бескова была другая игровая модель, но и стиль, и подбор игроков был другой...
4RT
4RT
вчера в 14:28
Кривоногие косоруких обыграли
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:16
...так всё со Смолы и начилось, 85-ая атакв, хорошая позиция для удара, как всегда гламурный чудит, атака Спа и гол, 1-2 минуты, писец!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:11
В первую очередь нужно сказать "спасибо" Лещуку. А народная выписать ему премию за победу...
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 14:11
Можно и за две минуты проиграть, как в финале ЛЧ-99.
rj74r657g6d4
rj74r657g6d4
вчера в 14:11
Сами виноваты, не ваш день был
adekvat
adekvat
вчера в 14:09
1:2 как не наиграли, иногда и пяти минут хватает что бы проиграть.
shlomo
shlomo
вчера в 14:08
У Динамо достаточно грамотно была поставлена игра, в отличие от хаотичных атак Спартака, если бы не ошибки вратаря Динамо, и будь они чуть-чуть более удачливыми, счёт должен был бы быть в другую сторону....
Capral
Capral ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 14:07
Пенальти не был надуманный, поскольку, игра рукой, футболиста Спартака была. Именно движение было. Да, оно было- машинальное, рефлекторное, неумышленное, как угодно, но было- а значит это пенальти.
lotsman
lotsman
вчера в 14:06
Оно проиграло по всем статьям. Гол с пенальти, притянутый за уши. Попытка ещё раз нырнуть, не увенчалась успехом. А с игры оно ничего не показало. А Спартак, оправившись от непонятного пенальти, проявил характер и сделал выигрыш.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 14:01
При всём уважении к Динамо, но это вы не наиграли на ничью. Гол с пенальти, да и тот надуманный.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:51
Приветствую, Маэстро!!!
По факту, да, Вы правы- статистически, удар в штангу не является ударом в створ ворот. Но дело в том, что от штанги, мяч может влететь в ворота или отскочить на удачное добивание. Поэтому, надо думать, что штанга- это вполне голевой момент. Да, моментов ДИНАМО создало предостаточно для победы и по игре смотрелось предпочтительнее. Но, как говорил Мэтр- результат на табло.

А вообще, честно признаюсь- не привлекает меня динамовская молодежь. То-есть, раньше, в советское время, пацаны были талантливее. Помню, как ярко ворвался в большой футбол Н.Колесов, Светлая Ему Память!!! В какой команде он играл, с какими игроками!!! Тюкавин не лидер команды. Транжирит моменты, не вожак, типичный позиционщик. Да и знают его, во многом, благодаря, его знаменитому отцу.
Futurista
Futurista
вчера в 13:39
Не понимаешь что произошло?)...вот когда начнешь понимать, тогда и выигрывать может быть начнешь...
Интерес
Интерес
вчера в 13:37
Точно? А по табло не скажешь...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:36
И что же Костя вы в таком случаи легко не выиграли?)
Futurista
Futurista
вчера в 13:35
Расскажите "эксперту" Тюкавину, что удар в штангу это тоже мимо ворот))...
Capral
Capral
вчера в 13:35
Столько уже обсуждают эту игру, как-будто финал проиграли. Тюкавин не понимает почему проиграли, но тут же, пишет -нас поддавили и тд... Ну, а тренер ваш, где был, почему не прочувствовал изменений в игре? Всегда говорил и говорю- Лаксальт игрок исключительно опорной зоны. Его здоровье не позволяет ему гонять по всему полю весь матч. Вот, в случае с первым голом в ворота ДИНАМО, именно Лаксальт и не успел закрыть свою опорку... И сколько можно твердить, что Скопинцев не тянет в защите. Ну не умеет он читать соперника и играть в отборе, теряет позицию. Но, видимо, Личка, никого не слышит. А ведь еще работая в Оренбурге, Личка пропускал до неприличия много. Неужели, никто, уже тогда, из руководства ДИНАМО не задумался об этом...
Шуnя771
Шуnя771 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 13:27
Вообще то голы всегда по чьей то вине, как правило защитников ил вратаря)
Giovanny
Giovanny
вчера в 13:20
Тюкавин сам всю игру Динамо испортил, столько моментов запорол, какая ему Европа, в России играть не научился.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:20
Правильно сказал,голы все по вине вратаря и защиты.
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