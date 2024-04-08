Личка недоволен игрой Лещука в матче против «Спартака»

Главный тренер «Динамо» раскритиковал вратаря «бело-голубых» по результатам матча 23-го тура РПЛ против «Спартака».

Я после игры поблагодарил всех в раздевалке. После матча я Игорю сказал, что ничего в жизни не бывает в розовых тонах. Эти два удара были очень лёгкие, получилось как получилось. Это были два подарка «Спартаку», потому что до этого они вообще ничего не показали.