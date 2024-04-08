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Личка недоволен игрой Лещука в матче против «Спартака»

вчера, 12:04
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскритиковал вратаря «бело-голубых» Игоря Лещука по результатам матча 23-го тура РПЛ против «Спартака».

Я после игры поблагодарил всех в раздевалке. После матча я Игорю сказал, что ничего в жизни не бывает в розовых тонах. Эти два удара были очень лёгкие, получилось как получилось. Это были два подарка «Спартаку», потому что до этого они вообще ничего не показали.

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Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 14:00
Ты даже не заметил,что треть команды к 70-й минуте сдохла.
isamsn
isamsn
вчера в 13:29
В общем конечно тренеру да и всей команде обидно проиграть из за двух не вынужденных нелепых ошибок вратаря, в игре, где они на голову были сильнее соперника. Но ничего не поделать, как сложилось так и сложилось.
Capral
Capral
вчера в 13:01
Блин, ну как же надоело это нытьё. Личка, имей мужество признать поражение, в любом его виде, даже- если оно незаслуженное. Признать свое поражение, может только сильный и мудрый человек. Забудь вчерашнюю игру и готовься к следующей.

И еще. В 1970г., в золотом матче в Ташкенте, между ДИНАМО и ЦСКА, в котором победили армейцы, фатальную, глупейшую и решающую ошибку допустил вратарь ДИНАМО, приемник Л.И.Яшина В.Пильгуй. После игры, уже будучи в самолете, у Пильгуя случилась истерика. Мудрый Бесков подошел к вратарю ДИНАМО и тихо произнес: "Хватит хныкать. Футбол на этом- не кончается"...
112910415
112910415
вчера в 12:48
надо было атаковать и забивать ...это лучший способ !
Futurista
Futurista
вчера в 12:43, ред.
Странная логика тренера Динамо...проиграли, потому что 2 подарка Спартаку)...сами то почему не забили ничего, кроме сомнительного пенальти, что сами показали?)...может в этом причина поражения и в том, что Спартак сыграл лучше?...не дал забить с игры, сам забил 2 мяча в атаке между прочим...игроки обычно и ошибаются под давлением соперника...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:26
Еслиб выиграли то и претензий к вратарю небыло бы!
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