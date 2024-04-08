Личка недоволен игрой Лещука в матче против «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскритиковал вратаря «бело-голубых» Игоря Лещука по результатам матча 23-го тура РПЛ против «Спартака».
Я после игры поблагодарил всех в раздевалке. После матча я Игорю сказал, что ничего в жизни не бывает в розовых тонах. Эти два удара были очень лёгкие, получилось как получилось. Это были два подарка «Спартаку», потому что до этого они вообще ничего не показали.
И еще. В 1970г., в золотом матче в Ташкенте, между ДИНАМО и ЦСКА, в котором победили армейцы, фатальную, глупейшую и решающую ошибку допустил вратарь ДИНАМО, приемник Л.И.Яшина В.Пильгуй. После игры, уже будучи в самолете, у Пильгуя случилась истерика. Мудрый Бесков подошел к вратарю ДИНАМО и тихо произнес: "Хватит хныкать. Футбол на этом- не кончается"...
И еще. В 1970г., в золотом матче в Ташкенте, между ДИНАМО и ЦСКА, в котором победили армейцы, фатальную, глупейшую и решающую ошибку допустил вратарь ДИНАМО, приемник Л.И.Яшина В.Пильгуй. После игры, уже будучи в самолете, у Пильгуя случилась истерика. Мудрый Бесков подошел к вратарю ДИНАМО и тихо произнес: "Хватит хныкать. Футбол на этом- не кончается"...