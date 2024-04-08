Личка: «В ближайших играх мы должны показать свою ментальность»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что ближайшие матчи покажут, на что могут претендовать «бело-голубые».
Со «Спартаком» у команды не было психологических проблем. Мы провели хорошую игру, было достаточно моментов, чтобы забить второй гол. К сожалению, очень лёгкими ошибками позволили сопернику победить.
В ближайших играх мы должны показать свою ментальность, будет английский режим матчей, где сыграем через три дня: в воскресенье и в среду. Эти матчи покажут, убила ли эта игра нас в ментальном плане.
Личка, ты, никогда не был и не будешь героем моего романа. В своей жизни, я видел настоящих больших тренеров, коим, ты, конечно не являешься. Но сейчас, ты работаешь в ДИНАМО, в клубе- с историей и традициями, а это значит, что свою неуверенность, не имеешь права показывать команде!!! Значит, выходи и побеждай!!! У тебя сильнейшая полузащита, команду укрепили не для того, чтобы выслушивать твоё нытьё.
Урал, сейчас- не является крепким орешком, эта команда находится в определенном кризисе и её можно и нужно обыгрывать!!! Но для этого- нужна уверенность в своих силах, а боязнь и трусость- могут только навредить общему делу. Поэтому, оцени соперника, не поспи, ночь другую, и подумай, как, сыграть так, чтобы не получилось, как со Спартаком...
Личка, ты, никогда не был и не будешь героем моего романа. В своей жизни, я видел настоящих больших тренеров, коим, ты, конечно не являешься. Но сейчас, ты работаешь в ДИНАМО, в клубе- с историей и традициями, а это значит, что свою неуверенность, не имеешь права показывать команде!!! Значит, выходи и побеждай!!! У тебя сильнейшая полузащита, команду укрепили не для того, чтобы выслушивать твоё нытьё.
Урал, сейчас- не является крепким орешком, эта команда находится в определенном кризисе и её можно и нужно обыгрывать!!! Но для этого- нужна уверенность в своих силах, а боязнь и трусость- могут только навредить общему делу. Поэтому, оцени соперника, не поспи, ночь другую, и подумай, как, сыграть так, чтобы не получилось, как со Спартаком...