Личка: «В ближайших играх мы должны показать свою ментальность»

Главный тренер «Динамо» считает, что ближайшие матчи покажут, на что могут претендовать «бело-голубые».

Со «Спартаком» у команды не было психологических проблем. Мы провели хорошую игру, было достаточно моментов, чтобы забить второй гол. К сожалению, очень лёгкими ошибками позволили сопернику победить.

В ближайших играх мы должны показать свою ментальность, будет английский режим матчей, где сыграем через три дня: в воскресенье и в среду. Эти матчи покажут, убила ли эта игра нас в ментальном плане.