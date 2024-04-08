Карпукас рассказал, что жёсткий разговор на базе пошёл «Локо» на пользу

Полузащитник «Локомотива» считает, что команда правильно отреагировала на жёсткий разговор с руководством на базе после вылета из Кубка России.

Конечно, это был жёсткий разговор. Потому что команда не имела права с таким результатом начинать вторую часть чемпионата. Мне кажется, такой и должен был быть разговор. Мы хорошо поговорили. Но куда важнее, что поговорили не просто так, как показала игра с «Ахматом». Теперь надо закрепить этот успех.

В матче с «Ахматом» мы не должны были допускать даже мысли о том, что можем потерять очки. В принципе, мы это на поле и сделали. С другой стороны, надо забивать побольше и ещё увереннее забирать игры. Нужна солидность, нужно показывать свой класс в таких матчах.