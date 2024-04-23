«Что тебя раздражает, блоха?» Самые скандальные стычки в Эль Класико за последние годы

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сегодня, 19:30

Футболисты, которые не полезли за словом в карман.

Эль Класико — один из самых напряжённых поединков в футболе. «Реал» и «Барселона» часто сталкиваются друг с другом как на поле, так и за его пределами. Естественно, что такие матчи не обходятся без скандалов. Всего несколько дней назад «Реал» в огненном поединке обыграл «Барселону», а президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта уже заявил, что его команда может потребовать переиграть матч из-за незасчитанного гола Ламина Ямаля.

Кажется, что ни одно Эль Класико не проходит без стычек, скандалов, сомнительных судейских решений и словесных перепалок, в которые футболисты и тренеры вступают не только на поле во время игры, но и перед началом встречи на пресс-конференциях, а также после завершения матча во время общения с прессой. В то время как некоторые предпочитают доказывать всё мастерством на футбольном поле, другие просто оскорбляют своих соперников, что выливается в известные цитаты. Последняя из них исходила от Жорди Альбы, который утверждал, что Рафаэль Варан сказал ему во время матча: «Крысиный мальчик, у тебя даже нет водительских прав». Предлагаем вам вспомнить лучшие оскорбления, которые прозвучали перед, во время или после Эль Класико за последние годы.

Серхио Регилон против Луиса Суареса и Лионеля Месси в сезоне 2018/19

Когда ты проводишь свой первый сезон в качестве футболиста «Реала», то это очень смелый шаг – бросить вызов одному из лучших игроков «Барселоны». А вступить в конфликт сразу с двумя в один и тот же день – практически неслыханно. Регилон проводил всего лишь своё второе Эль Класиков и восемнадцатый матч за «Реал». Но это не помешало ему назвать Луиса Суареса малоиспользуемым оскорблением «кролик». Но этого защитнику оказалось недостаточно, ведь после он бросил ещё несколько оскорблений в адрес Лионеля Месси: «Что тебя раздражает, блоха?» Именно так сказал Регилон, делая отсылку на прозвище Лео («атомная блоха»).

Лионель Месси против Серхио Рамоса в 2017 году

Месси обычно показывает отличный футбол в важных матчах. Однако в 2017-м Серхио Рамос смог вывести Лео из себя. Тогда капитан «Реала» поднял мяч, чтобы отдать его аргентинцу. Рамос протянул круглого Лео, который должен был исполнить штрафной, однако за секунду до того, как Месси взял мяч в руки, Серхио перебросил его через голову лидеру «Барселоны». «La concha de tu madre» — эту фразу, которую мы оставим без перевода, сказал Месси в адрес Рамоса на испанском языке.

Жозе Моуриньо против Пепа Гвардиолы в сезоне 2010/11

Моуриньо и Гвардиола, скорее всего, будут ссориться друг с другом до тех пор, пока оба будут находиться на тренерской скамье. Но одна из самых запоминающихся тирад Моуриньо, который сейчас ищет новый клуб, прозвучала после Эль Класико, когда «Реал» уступил «Барселоне» в сезоне 2010/11.

Гвардиола — фантастический тренер, но я выиграл две Лиги чемпионов. Он выиграл только одну Лигу чемпионов, и это меня смутило бы. Мне было бы стыдно выиграть ЛЧ со скандалом на «Стэмфорд Бридж», и если он выиграет в этом году, то это будет со скандалом на «Сантьяго Бернабеу». Я надеюсь, что однажды у Гвардиолы появится шанс выиграть настоящую Лигу чемпионов, блестящий, чистый кубок без скандалов.

Жерар Пике против Альваро Арбелоа в 2013 году

Во время своих выступлений за «Ливерпуль» Арбелоа казался тихим и спокойным футболистом. Но ситуация немного изменилась после его перехода в «Реал». Разногласия Арбелоа и Пике начались в 2013 году, когда Жерар в ответ на спорный пенальти в ворота «Барселоны» сравнил игру «сливочных» против «Эльче» с комедийным фильмом. Арбелоа ответил Пике похожей фразой, на что защитник «Барселоны» написал в своих соцсетях:

Игрок, который вышел в стартовом составе один раз за 32 матча, не заслуживает моего ответа.

Словесные перепалки между Арбелоа и Пике продолжались и позже, когда защитник мадридского клуба писал:

Однажды мы увидим, как Пике обсуждает «Реал» в юмористическом шоу.

Жозе Моуриньо против Лионеля Месси в 2012 году

Да, Моуриньо оказался в данном рейтинге уже второй раз. «Особенный» делает то, что у него получается лучше всего – признаёт свои успехи и выборочно игнорирует те случаи, когда потерпел неудачу. В 2012 году, когда «Реал» обыграл «Барселону» и завоевал титул чемпиона Испании, Жозе в качестве оправдания того, почему Месси не заслужил «Золотой мяч», сказал:

Месси забил 50 голов, которые ничего не стоили.

Интересно, вдохновило ли это Месси, когда он помог «Барселоне» завоевать титул в сезоне 2012/13, забив «всего» 46 мячей. Моуриньо же остался без работы после окончания той кампании.

Самуэль Это’О против «Реала»

Это’О так и не смог добиться успеха в «Реале», присоединившись к мадридской команде ещё подростком. Камерунец провёл за взрослый состав «сливочных» всего семь матчей. Когда Это’О выиграл чемпионат Испании с «Барселоной» в 2005 году, это значило для него нечто большее, чем просто титул чемпиона Ла Лиги. Во время празднования чемпионства нападающий скандировал:

Мадрид – ублюдки, слава чемпионам!

Вскоре после этого Это’О извинился, сказав: «Я никогда не хотел проявлять к кому-либо неуважение». Однако такой подход всё равно можно назвать очень странным.