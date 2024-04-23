Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков рассказал о заговоре российских клубов против него в интервью инсайдеру Нобелю Арустамяну:
Да, есть заговор. Есть люди, которые сидят и договариваются между собой – не брать футболиста. А ты веришь в то, что я ухожу из «Спартака» бесплатным футболистом в 30 лет, и из 16 команд у меня ни одного предложения нет? Я свободный, за меня платить ничего не надо, я и играю, я так же забиваю, и меня никто не берет, кроме «Ахмата».
Тебя никто не хотел к себе брать не по причине заговора, а то, что ты проблемный футболист.
Ну и куда ты хотел пойти?
В Зенит? Да ты им особо не нужен, да и язык длиноват.
По той же схеме ЦСКА и Динамо.
А может ты хотел в Локо вернутся?
А ты Дениска часом не забыл как ты уходил, а потом ещё и наговорил с три короба?
В Локо точно дорога была закрыта и заговор уж точно не причём.
Краснодар? А там, что дураки, что ли руководят командрй, что бы игрока брать, который сам мастер заговоров.
А остальные не могли тебя подписать, так как ты зарплату большую просил, да и не хотелось за выживание бороться.
Ну, а фобию "заговора" ты в Спартаке подхватил, там в те времена эта была первая причина оправдывания всех неудач.
Тебя никто не хотел к себе брать не по причине заговора, а то, что ты проблемный футболист.
Ну и куда ты хотел пойти?
В Зенит? Да ты им особо не нужен, да и язык длиноват.
По той же схеме ЦСКА и Динамо.
А может ты хотел в Локо вернутся?
А ты Дениска часом не забыл как ты уходил, а потом ещё и наговорил с три короба?
В Локо точно дорога была закрыта и заговор уж точно не причём.
Краснодар? А там, что дураки, что ли руководят командрй, что бы игрока брать, который сам мастер заговоров.
А остальные не могли тебя подписать, так как ты зарплату большую просил, да и не хотелось за выживание бороться.
Ну, а фобию "заговора" ты в Спартаке подхватил, там в те времена эта была первая причина оправдывания всех неудач.