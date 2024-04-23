Глушаков рассказал о заговоре российских клубов против него

Полузащитник «Урарту» рассказал о заговоре российских клубов против него в интервью инсайдеру :

Да, есть заговор. Есть люди, которые сидят и договариваются между собой – не брать футболиста. А ты веришь в то, что я ухожу из «Спартака» бесплатным футболистом в 30 лет, и из 16 команд у меня ни одного предложения нет? Я свободный, за меня платить ничего не надо, я и играю, я так же забиваю, и меня никто не берет, кроме «Ахмата».