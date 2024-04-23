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Глушаков рассказал о заговоре российских клубов против него

вчера, 19:53

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков рассказал о заговоре российских клубов против него в интервью инсайдеру Нобелю Арустамяну:

Да, есть заговор. Есть люди, которые сидят и договариваются между собой – не брать футболиста. А ты веришь в то, что я ухожу из «Спартака» бесплатным футболистом в 30 лет, и из 16 команд у меня ни одного предложения нет? Я свободный, за меня платить ничего не надо, я и играю, я так же забиваю, и меня никто не берет, кроме «Ахмата».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:44
это интриги масонов ! ... или инопланетян
Сп62
Сп62
сегодня в 07:51
Похожие комментарии были и о Кокорине. Вылили не один ушат. А парень играет и играет.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:50
Не удевлюсь если он завтра начнет расказывань, что земля плоская и Наполеон к нему нет нет заходит кофе попить.
112910415
112910415
сегодня в 05:36
великий фантазёр Глушаков ... )
ОПС
ОПС
сегодня в 03:49
Не надо будет удивляться, что и в Армении тоже пойдут заговоры против него. Скромнее надо быть и вести себя адекватно. И все будет нормально.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:25
Этот человек болен, надо лечить...
ABir
ABir
вчера в 23:13
Похоже на прогрессирующую манию величия
Михаил Анпилов
Михаил Анпилов
вчера в 22:50
Жалкая ничтожная личность.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:39
Ну скорей всего заговор гораздо крупнее....
Я думаю даже не на уровне УЕФА....ФИФА...не меньше....
Ведь не оказался ни в МС...ни в Реале....значит масштаб заговора безграничен...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:15
Да как то поскромнее себя вести надоть и тогда народ потянется к тебе...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:12
Маэстро, еще раз- мой Вам поклон, за напоминание, нашего счастливого прошлого, в образе, незабываемого советского кинематографа и шедевральных советских актеров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище, спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lotsman
lotsman
вчера в 22:03
Уже заговоры мерещатся. Скоро по ночам черти снится будут. ))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:49
Человек обижен на весь мир. На то, что никому, кроме великого "Урарту", не нужен. Вот и выдумал байку про заговор. Надо же как-то попробовать "убедить" общественность, что дело не в нём, а в мировом заговоре против классного футболиста. Убедил ? - Сомневаюсь.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:37
Никто не хочет связываться с проблемными спартаковскими игроками
STVA 1
STVA 1 ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 21:35
Рядом с прокурором и наполеоном)))
allemz
allemz
вчера в 21:05
Охранник кукурузы забыл как Карреру выжал из команды, как он любит, по-свински
Интерес
Интерес
вчера в 20:54
Его сгубила гордыня.
shur
shur
вчера в 20:46
...без жалости к своей персоне ну никак, что ли...?! Вешай на гвоздь трусы, футболку,гетры и в Баню...!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:41
Судя по всему, интервью Глушаков давал прямо в баньке, после полбутылочки кристальной)
memphis
memphis
вчера в 20:29
Просто для тебя условий не было: баня, самогон, телки. Клубам игрок нужен, а не тусовщик
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:26
Да , что там российские - большинство европейских клубов и не только участвуют в этом сговоре - по всем канонам - это мировой заговор против Глушакова...)
3t7f8scrqnxj
3t7f8scrqnxj
вчера в 20:26
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 20:25
    Бред полный.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 20:22, ред.
    d68qygsvjtp2
    d68qygsvjtp2
    вчера в 20:21
    Главная заслуга Глушакова, он до конца развалил спартак, до сих пор не отойдут.
    tayrcdnjf825
    tayrcdnjf825
    вчера в 20:20
    Брать или не брать? Вот в чëм вопрос.
    Бесплатно? Знать и даром был не нужен,
    Скамейки все забиты потому что
    Легионерами, что черт сюда принëс...
    galem72
    galem72
    вчера в 20:12
    Когда ты на*** никому не нужен, как пресловутый Неуловимый Джо, то везде мерещатся козни и заговоры против тебя. ))
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 20:11, ред.
    Как был клоуном, так им и остался.
    Тебя никто не хотел к себе брать не по причине заговора, а то, что ты проблемный футболист.
    Ну и куда ты хотел пойти?
    В Зенит? Да ты им особо не нужен, да и язык длиноват.
    По той же схеме ЦСКА и Динамо.
    А может ты хотел в Локо вернутся?
    А ты Дениска часом не забыл как ты уходил, а потом ещё и наговорил с три короба?
    В Локо точно дорога была закрыта и заговор уж точно не причём.
    Краснодар? А там, что дураки, что ли руководят командрй, что бы игрока брать, который сам мастер заговоров.
    А остальные не могли тебя подписать, так как ты зарплату большую просил, да и не хотелось за выживание бороться.
    Ну, а фобию "заговора" ты в Спартаке подхватил, там в те времена эта была первая причина оправдывания всех неудач.
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 20:03
    Сам придумал - сам поверил
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 20:01
    Маниакальность - тяжёлое, психическое заболевание. Это уже не Футбол А фк " ПАЛАТА №6 "...
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