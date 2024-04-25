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В ЦСКА ответили на обвинение в подкупе судей в Кубке УЕФА 2005

вчера, 13:57

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на обвинения бывшего главного тренера «Осера» Ги Ру в подкупе «армейцами» судей в 1/4 финала Кубка УЕФА 2004/05:

Исходя из сказанного, тут арбитр, а не кто-то другой, скорее был чуть ли не ограблен человеком Ги Ру, полезшим в его сумку. Ну серьезно, ЦСКА выиграл первый матч со счетом 4:0, а подозрения у Ги Ру возникли из-за того, что кто-то во время уже ответной игры по его указанию залез в сумку другой бригады и вроде как нашел там какие-то «часы с рубинами»? Тут, исходя из противостояния, логичнее было проверить сумки игроков «Осера», таким было преимущество ЦСКА. Но вообще радостно узнать, что прославленный французский тренер жив-здоров в свои 85 лет и вспоминает тот славный для нас год.

Ранее Ги Ру сказал в интервью французской прессе:

Русские тогда ограбили нас. Судья был нечестен. У меня возникли подозрения еще после первого матча. Во время ответного поединка я попросил одного парня из нашей команды пойти и проверить сумки арбитра, пока они судят игру. Он вернулся ко мне в ярости и сказал: «Я нашел там великолепные часы с рубинами».

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
вчера в 22:32
Директор с низкой социалкой)) Еще недавно Брейдо про Локо бредил, теперь вот за армейцев чешет, будто бы непосредственным свидетелем был)
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:17, ред.
Спасибо деду за мемуары про победу..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:06, ред.
Скучно...деду...

Завтра он скажет что у Даниеля Корвалью было 3 ноги...у Акинфеева самоловящие перчатки с искусственным интеллектом....а Березуцких на самом деле было четверо....и они менялись в перерыве......
Sergo_ural
Sergo_ural
вчера в 19:08
Забывать старичка стали, надо о себе напомнить.
112910415
112910415
вчера в 17:46
выдумывает старичок ...
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 17:16
Подобные слухи всегда были вокруг той победы, армейцам как серпом по яйцам комментить уважаемых , но не совсем доверительных личностей
альсато
альсато
вчера в 16:34
послушайте))))..подкупать судей КОМАНДИРСКИМИ часами, у которых на руках Joaillerie)))..это по крайней мере неуместно))))...да тот кто видел ту игру...ЦСКА с Осером..тот просто рассмеется над шизофренником-Ги РУ!)))))
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 16:34
Не верю я в это.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:01
Неужели Ги Ру спустя почти два десятка лет вспомнил ТОТ матч ? Задал я этот вопрос потому, что в информации не указана дата "воспоминаний". Если он вспомнил о том эпизоде только сегодня, значит у него сидит в заднем месте заноза, которая до сих пор не даёт ему покоя.
Если информация покрыта пылью, зачем выносить её на свет божий именно сейчас, не пойму. Если она свежая, то г-н Брейдо опростоволосился, показав себя недалёкими человеком. Умный бы промолчал, усмехнулся в усы и покрутил пальцем у виска в адрес оппонента, а не стал комментировать этот бред. В общем, два сапога пара.
u4d2w7hjm4c9
u4d2w7hjm4c9
вчера в 15:52
А что цска признается что ли?
Beriner
Beriner ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:50
ФГУП «Почта России» было создано распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2002 года. 11 февраля 2003 года был утвержден устав, 13 февраля 2003 года проведена государственная регистрация предприятия.
q9vek43t7r7y
q9vek43t7r7y
вчера в 15:44
Всякое может быть, что-то потом цска больше не блистала.
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 15:42, ред.
Часы с рубинами "Командирские", завернутые в буденовку с фабричной биркой _ " сделано по спец заказу для ЦСКА " - LoL
PS: Дедушка старенький, ничего не поделать, в этом возрасте некоторые начинают бредить наяву (((. Понять, и может быть простить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Beriner (раскрыть)
вчера в 15:36
Все дело в том, что тогда еще не было Почты РФ. И что то фантазия у тебя слабовата!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 15:35
Сделай скидку на возраст. Все таки ему 85 лет. И не такое может привидеться !
альсато
альсато
вчера в 15:34
По сумкам прошлись-ворюги))))
альсато
альсато ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:32
Командирские!..У меня точно такие же-за сто рублей!))))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:28
И даже, это- Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:27
Ржу, немогу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну, блин, ну, в самом деле- невозможно же так смешить людей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я, как раз сел пообедать, и от смеха, борщ изо рта вылился в тарелку... Маэстро- это бесчеловечно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:25
Да тут тема в самой теме)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:24
Маэстро, ну откуда у Вас столько фантазии?????????!!!!!!!!!!!!!!! Каждый ролик, каждое фото- Произведение Искусств!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это- безусловно ТАЛАНТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

И как быстро, Дружище- Вы находите тему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:22, ред.
Ну не знаю...что бы Вы подумали, если бы нашли у судьи такие часы с рубинами?)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:04
Все знают это и так. Наши клубы тогда очень богаты были, оттуда и "успехи"
Futurista
Futurista
вчера в 14:59, ред.
Вот же кони коварные...еще и на Рубин хотели стрелки перевести)...
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:54
Странно , прошло столько лет и какие то мнения высказывания..с нафталином появились
adekvat
adekvat
вчера в 14:39
Старый маразматик проснулся, весеннее обострение не прошло мимо.
Capral
Capral
вчера в 14:37, ред.
Глупость, конечно.
А вот, попытка, подкупа испанского судьи, президентом киевского Динамо- была, в 1992г., за что, киевлян- на год дисквалифицировали из еврокубков.
Правда, потом оправдали, и даже извинились, но- это уже совсем другая история...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:34
Нищеброды заволновались)))
У нас часы с рубинами в те годы бесплатно в райдере подавались, наравне с пакетиками чая и фруктами. Завидуйте молча)))
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 14:16
Может сами положили часы с рубинами и захотели сами в это поверить )
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:12
Подозреваю всё таки , что у Ги Ру те часы "с кукушкой"... тьфу, с рубинами сломались...
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