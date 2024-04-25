В ЦСКА ответили на обвинение в подкупе судей в Кубке УЕФА 2005

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на обвинения бывшего главного тренера «Осера» Ги Ру в подкупе «армейцами» судей в 1/4 финала Кубка УЕФА 2004/05:
Исходя из сказанного, тут арбитр, а не кто-то другой, скорее был чуть ли не ограблен человеком Ги Ру, полезшим в его сумку. Ну серьезно, ЦСКА выиграл первый матч со счетом 4:0, а подозрения у Ги Ру возникли из-за того, что кто-то во время уже ответной игры по его указанию залез в сумку другой бригады и вроде как нашел там какие-то «часы с рубинами»? Тут, исходя из противостояния, логичнее было проверить сумки игроков «Осера», таким было преимущество ЦСКА. Но вообще радостно узнать, что прославленный французский тренер жив-здоров в свои 85 лет и вспоминает тот славный для нас год.
Ранее Ги Ру сказал в интервью французской прессе:
Русские тогда ограбили нас. Судья был нечестен. У меня возникли подозрения еще после первого матча. Во время ответного поединка я попросил одного парня из нашей команды пойти и проверить сумки арбитра, пока они судят игру. Он вернулся ко мне в ярости и сказал: «Я нашел там великолепные часы с рубинами».
Если информация покрыта пылью, зачем выносить её на свет божий именно сейчас, не пойму. Если она свежая, то г-н Брейдо опростоволосился, показав себя недалёкими человеком. Умный бы промолчал, усмехнулся в усы и покрутил пальцем у виска в адрес оппонента, а не стал комментировать этот бред. В общем, два сапога пара.
Если информация покрыта пылью, зачем выносить её на свет божий именно сейчас, не пойму. Если она свежая, то г-н Брейдо опростоволосился, показав себя недалёкими человеком. Умный бы промолчал, усмехнулся в усы и покрутил пальцем у виска в адрес оппонента, а не стал комментировать этот бред. В общем, два сапога пара.