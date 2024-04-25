В ЦСКА ответили на обвинение в подкупе судей в Кубке УЕФА 2005

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на обвинения бывшего главного тренера «Осера» в подкупе «армейцами» судей в 1/4 финала Кубка УЕФА 2004/05:

Исходя из сказанного, тут арбитр, а не кто-то другой, скорее был чуть ли не ограблен человеком Ги Ру, полезшим в его сумку. Ну серьезно, ЦСКА выиграл первый матч со счетом 4:0, а подозрения у Ги Ру возникли из-за того, что кто-то во время уже ответной игры по его указанию залез в сумку другой бригады и вроде как нашел там какие-то «часы с рубинами»? Тут, исходя из противостояния, логичнее было проверить сумки игроков «Осера», таким было преимущество ЦСКА . Но вообще радостно узнать, что прославленный французский тренер жив-здоров в свои 85 лет и вспоминает тот славный для нас год.