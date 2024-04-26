Роналду ставил свои ультиматумы Рангнику в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 10:22

Нападающий ставил ультиматумы в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, португалец хотел играть в четырёх из каждых пяти матчей. Если же Роналду не попадал в стартовый состав, он предпочитал не оставаться на скамейке запасных, а получать отдых, чтобы быть дома с семьёй.