Роналду ставил свои ультиматумы Рангнику в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Криштиану Роналду ставил ультиматумы Ральфу Рангнику в «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, португалец хотел играть в четырёх из каждых пяти матчей. Если же Роналду не попадал в стартовый состав, он предпочитал не оставаться на скамейке запасных, а получать отдых, чтобы быть дома с семьёй.
И везде закатывает истерики истеричка.
Как вообще можно геям-нарциссам подчиняется и смотреть влюблённым взглядом? фу мерзость...
И везде закатывает истерики истеричка.
Как вообще можно геям-нарциссам подчиняется и смотреть влюблённым взглядом? фу мерзость...