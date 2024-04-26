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Роналду ставил свои ультиматумы Рангнику в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 10:22

Нападающий Криштиану Роналду ставил ультиматумы Ральфу Рангнику в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, португалец хотел играть в четырёх из каждых пяти матчей. Если же Роналду не попадал в стартовый состав, он предпочитал не оставаться на скамейке запасных, а получать отдых, чтобы быть дома с семьёй.

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Все комментарии
balalay
balalay ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 13:55, ред.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:44
Легенда и Рагник
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:32
Где дырявый там везде скандал.
И везде закатывает истерики истеричка.
Как вообще можно геям-нарциссам подчиняется и смотреть влюблённым взглядом? фу мерзость...
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 13:16
"Почему ты заменил меня, а не молодого?.. " Хе.. Этого достаточно, чтобы оценить его "заботу" о молодежи.. Я представляю, что он требует в Насре.. А-ха-ха-ха.. 😂🪠
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:57
Молодец Роналду,интересный,великий футболист,его не уважать невозможно.
112910415
112910415
вчера в 10:52
кто бы сомневался !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:30
поэтому Роналду выставили из МЮ.
Гость
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